Известные фильмы, в которых актёры по-настоящему занимаются любовью

Откровенные и чувственные сцены – дело непростое. Перед режиссёрами стоит важная цель поставить сцену так, чтобы в неё поверил зритель. Чаще всего на съёмочную площадку приглашаются дублёры, однако бывают случаи, когда актёры решаются самостоятельно отыграть сцену. О таких фильмах мы сегодня и поговорим.

Мечтатели (2003)

Жанр: драма, мелодрама

Невероятно атмосферный фильм, который открыл миру Еву Грин. История рассказывает про троих молодых людей, которые открывают для себя море невиданных до этого радостей. И пока весть мир охвачен смутой и революционными идеями, герои в скромной квартирке занимаются любовью и воплощает все самые откровенные желания. Все постельные сцены были сняты в режиме реального времени безо всяких дублеров.

Нимфоманка (2013)

Жанр: драма

«Нимфоманка» стала одной из самых нашумевших картин не только в 2013 году, но и в целом в истории кинематографа. История повествует о женщине, которая признает свою психологическую и физическую зависимость. Здесь очень много откровенных сцен, которую снимались по-настоящему и во многих случаях без помощи дублёров.

Жизнь Адель (2013)

Жанр: драма, мелодрама

Экранизация графического романа «Синий — самый теплый цвет» про однополую любовь двух героинь. В постановке Абдельлатифа Кешиша имеется две чрезвычайно откровенные и долгие любовные сцены Адель Экзаркопулос и Леа Сейду, после съемок которых вторая призналась, что они дались ей с трудом.

Клык (2009)

Жанр: триллер, драма

Артхаусное кино Йоргоса Лантимоса рассказывает про родителей, которые растят своих взрослых детей в социальной изоляции, врут им про окружающий мир, называя зомби цветочком, а кошку — лютым хищником, и заставляют старшего сына заниматься любовью с сослуживицей отца семейства. Вся продолжительная сцена с откровенными подробностями является достоверной и без обманчивого монтажа.

Бурый кролик (2003)

Жанр: драма

Картина Винсента Галло стал одним из самых ярких зарубежных фильмов-скандалов начала века. В центре истории мотогонщик Бад Клэй, который на своём пути встречает разных женщин. В этой ленте Хлоя Севиньи действительно занималась любовью с Винсентом Галло прямо на съемочной площадке. Но всё закончилось тем, что режиссёру пришлось извиняться за свой проект на Каннском фестивале.

Идиоты (1998)

Жанр: драма

Один из главных провокаторов современности Ларс фон Триер при съёмочной процессе фильма «Идиоты» обнажил персонажей и поставил для них задачу свободно чувствовать себя в кадре, не видеть камер и участвовать в чувственных сближениях. О том, как снималось кино, есть отдельная документалка, которая лежит в свободном доступе.

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А вы знали об этом?

Белокожие девушки особенно ценились и имели все шансы стать фаворитками султана . И это было вполне возможно при частом посещении хамама, втирании в кожу сока лимона и при условии редкого пребывания на солнце, что было вполне естественно для обитательниц дворца.Обязательным было удаление всех до единого волос на лице (за исключением бровей, их нельзя было трогать и подщипывать из-за религиозных убеждений) и теле. Даже в носу и ушах удаляли волосы. Для этого использовали особую смесь, в состав которой входил мышьяк. Мыться в стоячей воде было нельзя, так как там, согласно восточным суевериям, живут злые духи — ифриты. Мыться можно было только, поливая себе на тело воду из предназначенной для этой цели посуды. Согласно исламу, показывать некоторые части тела (а именно — от пупка до колена, аврат) запрещено даже при женщинах. Потому в сериале «Великолепный век» все женщины в хамаме были обмотаны отрезом ткани, по типу простыни.

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