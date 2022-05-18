5 неочевидных привычек, которые разрушают организм человека

В мире вряд ли существует идеальный человек, который не имеет ни одной вредной привычки. Если верить статистике, губительные пристрастия есть у 75% населения, но даже если вы не курите и не злоупотребляете алкогольными напитками, вы наверняка любите заглянуть в холодильник посреди ночи или посмотреть YouTube в туалете. А ведь такие мелочи тоже являются вредными привычками, которые со временем могут полностью разрушить человеческий организм. В рамках данной статьи мы перечислим несколько неочевидных привычек, которые при отсутствии контроля способны стать причиной развития серьезных заболеваний. Уверен, что многие пункты окажутся для вас жизненными, а если нет — спешу поздравить с тем, что вы очень сильный человек и приглашаю в комментарии рассказать нам о себе.

Некоторые привычки буквально разрушают наш организм, давайте поговорим об этом

Вы много едите по ночам

Считается, что идеальное время для ужина — это шесть вечера. Для людей, которые рано встают и ложатся примерно в десять вечера, это действительно так. Но если вы поздно освобождаетесь от работы и ложитесь спать после полуночи, ужин можно и отложить. По мнению ученых, главное, чтобы после употребления пищи до отхода ко сну прошло как минимум 3 часа.

Мало кто соблюдает расписание, по которому лучше всего употреблять пищу, и это плохо

Но многие люди пренебрегают этим правилом и едят ночью. Ругать за это никого не нужно, потому что это естественное желание организма. Аппетит ночью просыпается из-за следующих причин:

недостаток питания в течение дня;

несбалансированное питание, при котором человек чувствует сытость, но внутри ему не хватает питательных веществ;

попытка избавиться от стресса, путем ее заедания.

Как показывают результаты некоторых работ, есть на ночь вредно — уставший организм вынужден вместо отдыха переваривать еду. В результате в организме человека откладывается жир, а не полностью переваренная пища подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов. Если вовремя не обратить на эту привычку внимание, может возникнуть ожирение, после которого начнутся проблемы с сердечно-сосудистой системой и так далее. Организм просто начинает разрушаться.

Про вред ожирения вы наверняка уже в курсе

Избавиться от этой вредной привычки можно начав питаться 5 раз в день. Также будет неплохо разнообразить рацион, чтобы в организм поступало как можно больше разных полезных витаминов и минералов. Ну и, конечно же, нужно как-то справляться со стрессом: вечерние прогулки, походы в спортзал и так далее — есть все, что душе угодно.

Теперь вы знаете, как перестать есть по ночам, нужна лишь сила воли

Вы ложитесь после еды

Выше мы говорили про привычку есть перед сном. Но иногда люди хотят просто полежать после обеда — это связано с тем, что организм пытается как можно лучше переварить пищу и направляет большую часть энергии в органы пищеварения, отнимая ее у головного мозга. Подаваться соблазну поспать после плотной еды нельзя, потому что после принятия горизонтального положения кислота из желудка может начать попадать в пищевод — начинается изжога. Если спать после каждого приема пищи, может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при осложнении которой возникает предраковое состояние. Так что после обеда лучше всего включить в наушниках любимую музыку и пройтись по улице.

После обеда лучше сходить на прогулку

Вы мало двигаетесь

Не надо закатывать глаза — да, про опасность малоподвижного образа жизни нам твердят со всех щелей, но это действительно уже стало привычкой и мы даже не замечаем как она нам вредит. Обратите внимание на себя сейчас — как долго вы уже сидите на стуле, диване или кресле? Ученые считают, что недостаток физических нагрузок является четвертым по значимости фактором риска смертности. Считается, что малоподвижный образ жизни повышает риск следующих заболеваний:

ишемической болезни сердца и инфаркта;

варикозной болезни нижних конечностей;

сахарного диабета II типа;

ожирения;

рака молочных желез и толстой кишки;

депрессии, тревожности, болезни Альцгеймера и так далее.

Наверное, вам интересно, каким образом малоподвижный образ жизни вредит здоровью? Развернутые ответы вы найдете тут и тут.

Малоподвижный образ жизни разрушает организм, это должно быть известно всем

Вы долго сидите в туалете

Как часто с вами бывает такое, что вы заходите в туалет, садитесь и включаете YouTube? Обычно время за смартфоном протекает незаметно — только зашли, посмотрели видео, а уже прошло 20 минут! А ведь по мнению ученых, люди могут сделать все свои «грязные делишки» всего лишь за 3-5 минут. Долго сидеть на унитазе нельзя, потому что:

происходит застой крови в малом тазу, что негативно сказывается на состоянии вен — развивается геморрой;

снижается чувствительность прямой кишки, из-за чего нарушается частота позывов — человек все чаще ходит в туалет «впустую»;

может произойти защемление седалищного нерва — боль будет такая, что словами не передать.

Так что смартфон в туалет лучше вообще не брать, это поможет избежать огромного количества проблем.

В туалете лучше долго не засиживаться

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Вы читаете тревожные новости

В наше непростое время у многих людей развилась тяга к чтению плохих новостей — это явление называется думскроллингом. Иногда эта мания перерастает в думсерфинг, когда человек не просто читает тревожные вести, а самостоятельно их ищет. Ученые считают, что тяга к этому удручающему занятию связана со страхом пропустить важные новости и строением социальных сетей — они сами подсовывают нам самые обсуждаемые новости. А плохие вести, как ни странно, как раз всегда на слуху.

Думскроллинг — еще одна причина стресса и депрессии

Если вовремя не взять себя в руки, чтение тревожных новостей может перерасти в настоящую депрессию. а она, как мы знаем, может потянуть за собой другие болезни. Лечить депрессию очень сложно (убедитесь сами), так что лучше не провоцировать ее развития.

Рамис Ганиев

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А вы знали об этом?

Экспертиза останков Е.Браун и А.Гитлера, найденных рядом с рейхсканцелярией, была проведена в высшей степени неряшливо, но даже на основе ее материалов специалисты из спецслужб выявили картину явного мошенничества. Так, в ротовую полость Евы Браун были вложены золотые мосты, изготовленные действительно по ее заказу, но так и не установленные будущей супруге фюрера. Та же история была и со ртом «Адольфа Гитлера». Двойник наци №1 был буквально нашпигован в ротовой полости новосделанными зубами по схемам личного дантиста Гитлера — Блашке.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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