Как McDonald’s пробуждает аппетит, почему китайцы не любят зеленый: 10 неожиданных фактов о цвете

Каждый день мы видим сотни оттенков различных цветов. Какие-то сразу бросаются в глаза, другие остаются незамеченными. Мы воспринимаем цвета как данность и даже не задумываемся, как они влияют на нас.

А ведь в разных культурах символика оттенков заметно отличается и может поставить в неловкое положение. Плюс грамотно подобранный цвет - оружие в руках умелого маркетолога. Мы подготовили любопытные факты, которые вас удивят.

1. 10 миллионов цветов

В одном глазу расположены миллионы колбочек, которые отвечают за восприятие пигментов

Именно столько может различить человеческое зрение. В одном глазу расположены миллионы колбочек, которые отвечают за восприятие пигментов. Если функционирование нескольких колбочек нарушается, возникает дальтонизм. А у некоторых людей имеется дополнительный тип колбочки, при котором зрение различает до 100 млн цветов. Такое явление называется тетрахроматией.

2. Культурные различия

В переводе с языка Кандоши «желтый» обозначается как «птица с желтым оперением»

Восприятие цветов также зависит и культурных особенностей. Привычный для нас спектр из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов у других народов выглядит совершенно иначе.

3. Невозможные цвета

К примеру, в переводе с языка Кандоши, на котором говорят примерно 3000 перуанцев, «желтый» обозначается как «птица с желтым оперением». А все оттенки цветов между зеленым и фиолетовым они называют одним словом - kavabana.

Это цвета, которые наше зрение не может уловить, а именно красно-зеленое и сине-желтое сочетания

Это цвета, которые наше зрение не может уловить, а именно красно-зеленое и сине-желтое сочетания. Мы можем воспринимать только один цвет из пары, поскольку синий нейтрализует желтый, а красный - зеленый. «Включить» их одновременно нам не под силу. В 1983 году ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент. С помощью технологии отслеживания глаз они держали перед участниками полосы сине-желтых и красно-зеленых цветов. Люди утверждали, что в какой-то момент граница между цветами начала размываться, образуя новые цвета. Однако какие никто так и не смог описать.

4. Сперва фрукт, затем цвет

В английском языке слово «orange» означает и апельсин, и оранжевый цвет

В английском языке слово «orange» означает и апельсин, и оранжевый цвет. Логично предположить, что название фрукта произошло от именования оттенка, но на деле все иначе. Изначально вместо оранжевого использовали определение желтовато-красный. Когда в Европу привезли апельсины, они были такими яркими и запоминающимися, что стали дескрипторами для других вещей аналогичного оттенка. На санскрите цитрус называли «naranga», французы именовали как «narange», а в Англии фрукт приобрел известное сегодня определение «orange».

5. Популярнейший цвет

В 2017 году по результатам онлайн-опроса в лидеры выбился бирюзовый оттенок под названием Marrs Green

У каждого человека любимый цвет свой. Вот только результаты исследования 1941 года показали, что большинство людей выделяет именно синий оттенок. В 2011 провели повторное исследование, и любимчик остался неизменным. А второе место занял зеленый цвет. В 2017 году по результатам онлайн-опроса в лидеры выбился бирюзовый оттенок под названием Marrs Green. До сих пор не утихают споры, принадлежит ли он к синему цвету или зеленому, зато очевидно, что люди не изменяют своим предпочтениям.

6. Уродливейший в мире цвет

Самым нелюбимым оказался оттенок Pantone 448C, который расшифровывается как тусклый темно-коричневый

Самым нелюбимым оказался коричневый. Точнее, оттенок Pantone 448C, который расшифровывается как тусклый темно-коричневый. Австралийские ученые задались этим вопросом, чтобы бороться с курением. Якобы противный оттенок на пачках будет снижать продажи и употребление сигарет. Возможно, для кого-то это и правда сработает, но цветовые предпочтения - дело вкуса.

7. Цветовая фобия

Ксантофобия - боязнь желтого цвета, включая нарциссы и солнце

Как известно, фобии - это иррациональные страхи, которые появляются по независящим от нас причинам. Например, существует хромофобия - боязнь какого-либо цвета или окрашенных предметов. Страх может проявляться вплоть до тревожности, панических атак и тошноты. Или ксантофобия - боязнь желтого цвета, включая нарциссы и солнце. Зачастую это происходит из-за подсознательного ассоциирования конкретного оттенка с чем-то неприятным.

8. Цвет года

В 2021 году лавры достались сразу двум оттенкам: Ultimate Gray (Безупречный серый) и Illuminating (Освещающий желтый)

Ежегодно, начиная с 2000, институт цвета Pantone выбирает оттенки года. Именно на них ориентируются модные дома при создании новых коллекций и маркетологи во всем мире. В 2021 году лавры достались сразу двум оттенкам: Pantone 17-5104 Ultimate Gray (Безупречный серый) и Pantone 13-0647 Illuminating (Освещающий желтый). А в 2020 цветом года был Pantone 19-4052 Classic Blue (Классический синий).

9. Психология цвета

Желтый и красный цвета вызывают аппетит, поэтому их активно использует фаст-фуд McDonald’s, Coca-Cola

Каждый оттенок влияет на нашу психику и оставляет глубокий подсознательный отпечаток. В руках умелых маркетологов эти знания превращаются в настоящую бомбу и делают продукт мега популярным. Например, желтый и красный цвета вызывают аппетит, поэтому их активно использует фаст-фуд McDonald’s, Coca-Cola и KFC. Синий - символ спокойствия, силы и свободы. Его выбрал Facebook, Samsung, Telegram. Розовый традиционно ассоциируется с женским полом: Barbie, Cosmopolitan, Victoria’s Secret.

10. Символичность оттенков

В Европе белый - символ торжества, а в Китае - траура

Еще одно культурное отличие - в разных странах полярное отношение к одному и тому же цвету. Например, на похороны европейцы надевают черную одежду, а для китайцев цвет траура - белый. То же самое касается и зеленого. Мы ассоциируем его со здоровьем, молодостью, жизненной силой, а в Китае это цвет предательства. Желтый считался цветом императоров в Японии, в Египте и Иордании одежду этого оттенка надевают на похоронные процессии.

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