8 причин, почему Смольный институт благородных девиц был далеко не таким приятным заведением

Первое в России женское учебное заведение довольно долго было овеяно ореолом романтизма. Созданный по проекту президента Академии художеств Ивана Бецкого и по приказу Екатерины II институт благородных девиц стал началом реформ в области просвещения.

Предполагалось, что здесь будут воспитывать людей нового типа, поэтому ученицы должны были придерживаться определённых и довольно строгих правил. К сожалению, выпускницы часто сохраняли о годах учёбы в Смольном далеко не самые приятные воспоминания.

12 лет вне семьи

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на катке. Выпускной альбом 1889 года.

Принимали в институт дочерей дворян и высших чиновников. Одни девочки учились здесь за счёт ведомств, где служили их отцы, пребывание других оплачивалось благотворителями, семьи третьих ежегодно вносили взносы за обучение. Девочка поступала в институт в возрасте 6 лет и до своего 18-летия была практически полностью оторвана от семьи. Согласно договору, подписываемому родителями, воспитанница не имела права покидать стены Смольного. Лишь те, чьи семьи жили в Петербурге, имели возможность изредка встречаться с родственниками под присмотром классных дам. Остальные довольствовались только письмами, проходившими цензуру.

Ограничение общения

Тоска девиц по дому становилась предметом осмеяния.

Урок гимнастики в Смольном институте.

Воспитанниц вывозили на прогулки и светские мероприятия, однако эта практика в XIX веке была прекращена. С тех пор уделом учениц были ежедневные получасовые прогулки на территории институтского сада и единственный в году выезд на летнюю прогулку в Таврический сад, на время которой посетителей в него не пускали. Такая оторванность от внешнего мира привела к появлению термина «институтка», ставшего впоследствии символом жеманности, излишней впечатлительности и оторванности от жизни.

Жёсткий режим

Воспитанницы Смольного института на прогулке в саду за игрой в теннис.

Барышни в Смольном жили в соответствии со строгим распорядком. Вставали в шесть утра по звонку, поспать лишние пару минут было невозможно, ибо дежурные тут же безжалостно срывали одеяла с замешкавшихся. В семь утра начиналась общая молитва, после – скудный завтрак в институтской столовой. Все перемещения происходили исключительно строем и без единого лишнего звука. Построение могло занять час и повторяться многократно, пока классная дама не останется довольна скоростью построения и стройностью рядов.

Скудное питание и холод

Столовая. Выпускной альбом 1889 года.

Девицы в Смольном страдали, в первую очередь, от скудного питания, во вторую – от постоянного холода. Нередкими были драки за краюшку хлеба, а ради утоления голода воспитанницы грызли мел, грифель и бумагу. Не меньше страданий причинял холод. Порой температура в спальнях утром едва достигала восьми градусов, а девочки должны были спать в простой рубашке под двумя лёгкими простынями и тонким одеялом, ничуть от холода не спасавшими. Воспитатели почему-то считали, что голод и низкая температура идут девицам на пользу, на деле же многие барышни получали хронические болезни, некрасивую осанку и редкие тусклые волосы.

Никакой индивидуальности

Смольный институт благородных девиц. Медицинский осмотр. Выпускной альбом 1889 года.

Все воспитанницы были разделены на четыре «возраста» по три года. Каждому соответствовала форма определённого цвета, которую должны были носить девочки. У младших воспитанниц были платья кофейного цвета, у девочек 9-12 лет – синие, 12-15 – голубые, старшие барышни облачались в белые. Особо отличившиеся шесть выпускниц могли рассчитывать на получение отличительного знака – золотого вензеля с инициалами императрицы. Причёсываться девочки должны были тоже определённым образом, различались причёски для младших и старших.

Смирение и покорность

Воспитанницы Смольного института на занятиях по ручному труду.

Запрет на телесные наказания заставлял классных дам находить множество способов воздействия на учениц. Широко практиковались публичные унижения, следовавшие за любой провинностью. Плохо заштопанный носок прикреплялся к платью девочки и каждый мог видеть, какая она неумёха. Приколотая бумажка означала, что ученица на уроке возилась с ней. За какие-то провинности девиц заставляли есть стоя, а какие-то приводили к лишению на время передника. Поводом для наказания был и ночной энурез, которым страдали некоторые девочки. Воспитанницам не разрешалось спорить с наставниками, быть любопытными, задавать вопросы и вообще проявлять характер. Приветствовались скромность, покорность и покладистость, которые сделали бы из выпускниц примерных послушных жён.

Обожание

Воспитанницы Смольного института в гостиной за вышиванием и чтением.

Закрытый девичий коллектив породил особый феномен «обожания». Младшие воспитанницы возводили в культ старших, учителей или даже священника, после чего обожавшая называла себя чьей-то адоратрисой и старалась оказывать предмету своей страсти разные мелкие услуги, почитая за честь пострадать за него. К примеру, без тени неудовольствия съесть кусок мыла. При этом взаимность чувств никакого значения не имела. Если, к примеру, молодой педагог объявлял о своей предстоящей женитьбе, адоратрисы тут же начинали обожать его невесту, которую никогда в жизни не видели. Предметом общего поклонения были члены царской семьи.

Образование

Воспитанницы Смольного института на уроке географии.

При Екатерине II уровень образования был очень достойным, девицы изучали гуманитарные, точные и естественные науки, а ещё музыку, рисование и рукоделие. Но уже в XIX веке науки отошли на задний план, а внимание стало уделяться пению, танцам и музицированию. Впрочем, даже уроки домоводства нельзя было назвать полезными, ибо девицы за процессом приготовления еды наблюдали лишь со стороны.

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