10+ народов, которые ставят перед учёными массу загадок

В XXI веке наука достигла таких высот, что кажется, будто не осталось больше никаких тайн. На помощь этнологам пришли генетики и пролили свет на происхождение многих народов. Но и где-то добавили новых головоломок. Например, как так получилось, что индейцы попали в Европу раньше, чем европейцы — в Новый Свет?

Исландцы

Казалось бы, с происхождением этого народа все ясно: Исландию в IX веке стали заселять викинги, прибывшие из Норвегии, а еще остров имел тесные связи с Данией. Стало быть, исландцы — те же скандинавы. Многие генетические исследования подтверждают этот вывод, добавляя, что среди основателей Исландии были также выходцы из Ирландии и Шотландии.

А вот еще одно изыскание генетиков выявило других предков жителей острова — американских индейцев. Согласно работе испанских и исландских ученых, первым коренным американцем, прибывшим в Европу, возможно, была женщина, привезенная в Исландию викингами более 1 тыс. лет назад. Она оставила потомство, и некоторые коренные жители острова являются носителями ее ДНК.

Армяне



Армян называют одним из древнейших ныне живущих народов. Согласно самой распространенной теории, как этнос армяне сформировались между XIII и VI веками до н. э. на территории Армянского нагорья, а их предками были урарты, хурриты и лувийцы.

Берберы

По другой версии, армянский язык имеет родство как с греческим, так и с индоиранским языками, а значит, была единая армяно-греко-индоиранская общность. Сторонники этой гипотезы считают, что Армянское нагорье — родина праиндоевропейского языка, от которого произошло большинство современных языков.



Берберы — этническая группа, проживающая в Северной Африке, в частности в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии. У многих из них светлая кожа и голубые глаза, и ученые с древности задавались вопросом: как эти племена попали на Африканский континент?



По некоторым версиям, берберы имеют европейское происхождение. На эту мысль наталкивает тот факт, что язык этого народа схож с языками кельтской группы. Генетики подтверждают, что первые поселенцы, занявшие Ирландию, генетически идентичны берберам. А значит, как ни крути, у двух, казалось бы, разных народов есть общие корни.

Гуанчи



Гуанчи — это коренное население Тенерифе. Сейчас от этого народа осталась лишь фамилия Гуанча, распространенная на острове. К концу XV века народ был частично истреблен, частично смешался с испанцами.

По сообщениям европейских завоевателей, туземцы Тенерифе были светлокожими, иногда с серыми и синими глазами и с каштановыми или рыжеватыми волосами. Современная наука считает, что гуанчи — родственники берберов — группы народов, населяющих Северную Африку. Но вот в чем загадка. Канарские острова расположены примерно в 100 км от Северной Африки, а у гуанчей совсем не было развито корабельное дело. Как они ухитрились попасть на Тенерифе, до сих пор неизвестно.

Татары



В предки татарам записывают, пожалуй, все кочевые и оседлые племена, совершавшие набеги на Древнюю Русь: половцев, печенегов, булгар, хазар и, конечно, татаро-монголов. По поводу последних очень сильно сомневаются генетики: они нашли ничтожно мало генов ордынцев у современных татар.

Вообще анализ ДНК показывает, что основные региональные группы татар (поволжские, сибирские и крымские) не имеют общих предков, то есть фактически это разные народы. Например, у поволжцев в крови распространен финно-угорский элемент, а у сибирцев обнаружились родственники среди народов Западного Кавказа и даже Крайнего Севера.

Парсы



Этот народ проживает на западе Индии и исповедует зороастризм. Это самая богатая и образованная община в стране. Парсы создали первую фондовую биржу Индии, первый сталелитейный завод, первый университет, первую общественную больницу, газету, типографию и даже киностудию.

Легенды гласят, что этот народ бежал из Ирана из-за того, что ему запрещали исповедовать свою религию. Парсам разрешили остаться в Индии при соблюдении трех правил: они должны говорить на местном языке, соблюдать местные брачные обычаи и не носить оружия. С тех пор парсы довольно гармонично интегрировались в сообщество индийцев, но их отличают вероисповедание и особые традиции.



Генеалогические исследования происхождения парсов дали неоднозначные результаты. Одно говорит о том, что этот народ смог сохранить свои персидские корни, избегая смешанных браков с местным населением. Другое утверждает, что в их ДНК гораздо больше от индийцев, чем от иранцев. Исследование 2017 года показало, что парсы генетически ближе к иранцам эпохи неолита, чем к современным.

Гуцулы



О значении слова «гуцул» до сих пор ведутся споры. Одни ученые считают, что этимология слова восходит к молдавскому «гоц» или «гуц», что значит «разбойник». Другие предполагают, что к славянскому «кочул», что значит «пастух». По мнению культуролога Олега Гуцуляка, этноним этого народа происходит от осетинского (сарматского) «гыццыл» — «малый, младший».

Происхождение таинственных гуцулов не дает покоя ученым. По одной из самых распространенных версий, этот народ — потомки белых хорватов — восточнославянского племени, жившего в окрестностях Карпат. Однако гуцулы так сильно отличаются от других славянских народов, что возник соблазн поискать их истоки в другом месте. Так, есть теория, что они имеют румынские и даже тюркские корни. По другой версии, этот народ происходит от готов и сарматов, так что родственниками гуцулов вполне могут оказаться осетины.

Буриши



Буриши, которых называют еще «народ Хунза», живут на северных территориях Кашмира. Ходит миф, что они живут больше 100 лет и отличаются крепким здоровьем. На самом деле эти слухи распространяет местный правитель. Средняя продолжительность жизни буришей составляет всего около 50 лет, и богатырским здоровьем они, к сожалению, похвастаться не могут.

Тем не менее народ Хунза привлекает внимание ученых со всех континентов. Дело в том, что их язык не похож ни на один в мире. Исследователи находили некоторое сходство буришского и кавказских наречий; сходство с французским языком в системе счета и цифр, а также ряд фамилий и слов, напоминающих венгерские. Есть даже теория, что буриши и венгры — родственники: и те и другие могут происходить от гуннов.

Юкагиры



Один из самых древних народов России, живущий на берегах Колымы, вызывает у этнологов массу вопросов. Во-первых, у них 2 языка, и они настолько разные, что их носители вряд ли поймут друг друга. Во-вторых, эти языки не относятся ни к одной группе. Лингвисты предполагают, что существовала уральско-юкагирская семья. Иными словами, есть теория, утверждающая, что юкагиры — родственники носителей уральских языков, к которым относят финно-угорские народы, в том числе венгров.

Британцы



С британцами, казалось бы, все ясно: они потомки кельтов, викингов, римлян, англосаксов и норманнов. Но было еще самое первое население британских островов, о котором почти ничего не известно. Медицинский генетик Стивен Оппенгеймер предположил, что общие предки британцев около 16 тыс. лет назад прибыли из Испании и первоначально говорили на языке, близком к баскскому. И именно их гены сильнее всего проявляются у жителей Туманного Альбиона. Причем у всех. Результаты генетических исследований показывают, что англичане, валлийцы, шотландцы и ирландцы по своему генотипу во многом идентичны.

Эвенки



Жители сибирского севера, многие из которых до сих пор занимаются разведением оленей, заставляют этнологов вести ожесточенные споры. По одной из версий, эвенки изначально были земледельцами и жили намного южнее — на территории Маньчжурии. На это, в частности, указывает культ змеи, распространенный обычно у южных народов. Другие считают, что довольно нелогично оседлым южанам вдруг мигрировать на куда менее комфортный север и осваивать оленеводство.

Гагаузы



Гагаузы — тюркоязычный народ, живущий в сердце Европы — на Балканах. И ученые до сих пор не могут понять, кто они и как там оказались. Одни исследователи предполагают, что гагаузы — потомки печенегов, другие считают их предками турок-сельджуков, третьи — болгар. Некоторые допускают, что тюркский язык был заимствован, а предки этого народа — коренное население Балкан. И даже генетики не могут помочь: в одной выборке у гагаузов обнаружились балканские корни, в других — тюркские.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2249431316000672262/

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