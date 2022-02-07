Почему на стороне Шамиля в Кавказской войне сражались поляки

Несколько десятилетий подряд Россия вела тяжелую войну на Северном Кавказе, стремясь покорить горцев. В 1829 году Гази-Мухаммед провозгласил себя имамом Дагестана и Чечни и призвал к войне против «неверных». Созданное им в горных районах Восточного Кавказа государство мюридов просуществовало до 1859 года, став базой для восстания, которое в 1833 году возглавил третий имам Дагестана Шамиль.

На войне поляки играли двоякую роль. С одной стороны, многие из них верно служили и сражались на стороне Российской Империи. С другой, часть поляков, прежде всего эмигрантов, рассматривали помощь горцам и участие в боевых действиях на их стороне, как очень весомый вклад в борьбу за независимость Польши.

Поляки, дружески настроенные к русским, не испытывая притеснения ни по национальному, ни по религиозному признаку. Они получали за храбрость награды и высокие чины.

Польские дезертиры из Отдельного Кавказского корпуса бежали из кавказских частей к горцам, по идеологическим соображениям. Они охотно участвовали в боевых действиях и оказывали значительную помощь горцам: обучали их стрельбе из орудий, сами служили канонирами, принимали участие в набегах и атаках. На страницах литературно-исторического журнала «Дом Польский» можно прочитать о том, что польские перебежчики усердно помогали горцам: «Эти дезертиры доставили горцам первое сведение о бедственном положении форта Лазарев и подали первую мысль о нападении на оный, принимая на себя и исполнение этого предприятия.

Почему поляки встали на сторону горцев

Они-то изобрели новый вид оружия — длинный шест, к одному концу которого прикрепляется коса, чтобы колоть и рубить, а к другому крючья, чтобы влезать на крепостные верки. Ныне это оружие находится у горцев в значительном количестве».

В 40-х гг. XIX в. польское эмигрантское правительство возглавил Адам Чарторыйский. Он рассматривал народы Кавказа, как своих потенциальных союзников в борьбе против российского правительства. Чарторыйский стремился создать на Кавказе некоторое подобие государства «Черкесия». Также в планы поляков входило создание на Чёрном море собственного флота, который, как предполагалось, должен был уничтожать российские военные корабли, захватывать торговые суда и способствовать переброске на Кавказ польско-турецких войск.

Надеждам Чарторыйского не суждено было сбыться. Угасание польского восстания 1863 года, истощение казны польской эмиграции, и установление на Кавказе прочной российской власти подорвали планы эмигрантов.

Разногласия союзников

В горах Дагестана и Чечни хозяином был Шамиль и его мюриды. Историки отмечают, что горцы не доверяли своим иностранным союзникам и покровителям, даже турецким. Постоянные распри горцев были выгодны для России. В 1859 году русские войска начали наступление со всех направлений, устраивая укрепления на выходах из ущелий. Шамиль оставил свою главную базу Ведено и укрепился в неприступном ауле Гуниб. Горцы оказались бессильны перед натиском русской армии. 25 августа 1859 года дагестанский Гуниб пал. Шамиль был взят в плен.

Полякам, воевавшим в составе Отдельного Кавказского корпуса, повезло больше, чем тем, кто принял сторону горцев. Царское правительство позволяло даже разжалованным в солдаты, польским ссыльным делать военную карьеру. За отличия в боях против горцев они получали награды и нередко достигали даже генеральских чинов.

Русское командование заботилось об удовлетворении духовных нужд офицеров и солдат католического вероисповедания. Находясь вдали от родины, польские офицеры стремились жениться на соотечественницах, воспитывать детей в римско-католической вере и вообще соблюдать в семье польские обычаи. Если поляки находили русских невест, то жёны поляков сохраняли православную веру, дети крестились также по православному обряду.

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