Как бауманская ОПГ воевала против Сильвестра и ореховских?

Бригада

Поэтому большинство группировок девяностых возникли перестроечные годы как реакция блатных на изменение экономической ситуации. Столица всегда была локомотивом развития, а потому наиболее известные ОПГ были созданы именно там. Некоторые существуют по сей день, а другие были разгромлены милицией или соперниками из-за явного беспредела.

Большинство бригад были территориальными, т.е. возникали в тех или иных районах Москвы. Уличная шпана из районов, где вечером закурить просят, которая раньше «делила асфальт», теперь начала налагать дань на коммерсов. Кто-то сам добровольно приходил «под защиту», а других приходилось к этому принуждать.

Бауманская группировка, которая состояла преимущественно из граждан еврейской национальности, была на этом поприще наиболее сурова. Молодые люди увозили бизнесменов в лес и с помощью определенных манипуляций легко добивались от них денег. В этом они пошли по стопам знаменитого Монгола и Япончика, которые тем же самым занимались десятилетием ранее, когда выбивали средства из советских цеховиков.

Длугач и его кавказские друзья

Руководящий состав бауманских был образован из европейских евреев-ашкеназов. Валерий Длугач по прозвищу Глобус был родом из Белоруссии, Владислав Ваннер по прозвищу Бобон был москвич, остальные бугры и паханы приехали из разных мест нашей необъятной.

Главными среди них был Виктор Коган, которого близкие звали Ж…, а также Андрей Журавлев по кличке Терразини. Этот необычный парень был верующий иудей, причем, придерживался движения хасидизма и одевался соответствующим образом: шляпа, борода, пейсы, черный костюм, все дела.

Бобон, создатель и первый руководитель бригады, был наполовину горским евреем. Поэтому у него имелись важные знакомства с представителями этой общины. Когда собственных сил его команде стало не хватать, он начал рекрутировать бойцов из северокавказских республик и Закавказья, стараясь выбирать своих соплеменников и единоверцев. Но все равно, группировка была интернациональной – там можно было встретить кого угодно. К примеру, Длугач имел белорусские корни и был крещеным – это не мешало ему руководить иудеями.

Бухгалтер, милый мой бухгалтер...

Тем не менее из-за своего этнического состава ОПГ ориентировалась на союз с горцами. Именно кавказские воры короновали Глобуса и Бобона, именно кавказцы вели с ними общие дела и совместно выступали против ореховских – главных сторонников славянского единства в прecтyпном мире. Зато с чеченцами из Казахстана, знаменитой Лазанской группировкой Хож-Ахмеда Нухаева, евреи так и не смогли найти общий язык.

Среди коллег бауманские считались лютыми беспредельщиками. Они использовали любые средства, чтобы выбивать деньги из коммерсов. Они не соблюдали договоренности с другими бригадами и всегда могли их произвольно пересмотреть. Пускай в их рядах было несколько «законников», эта ОПГ была далека от блатных понятий.

Глобус, который курировал такое направление, как крышевание, деньги с бизнесменов брал, но совсем их не защищал. Да и сколько людей он просто так отправил на тот свет! Зато он оказывал покровительство популярной группе "Комбинация" и сильно помог девчатам в начале их творческого пути.

По этим причинам еврейской бригады остерегались не только бизнесмены, но и другие, не менее сильные паханы. Тем не менее, большую часть своего существования она провела в острой конкуренции с другими соперниками из московских районов. Про чеченцев мы уже упомянули, но курганские и ореховские были куда более опасными. Особенно последние, ведь их лидер Сильвестр имел, что предъявить лично Глобусу, а к тому же, был недоволен, что бауманские выступают союзниками кавказцев.

Терразини хоть щас в синагогу. Но едет он совсем не туда...

Судя по всему, именно этот авторитет и отправил лидеров своих конкурентов на тот свет. Бобон, Глобус, Ж…, Рэмбо и прочие получили либо свой выстрел из снайперской винтовки, либо пару кило взрывчатки. Рядовые бойцы тоже получили свое. Хасид Андрей Журавлев возглавил оставшихся людей, но в конце концов, был вынужден убежать в Израиль. Сейчас он находится неизвестно где, а его бригада перестала существовать.

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