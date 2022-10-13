Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Япония известна своим оригинальным подходом к различным аспектам жизни, нередко это касается и трудоустройства. Так, многие японские работодатели при отборе сотрудников просят их пройти различные тесты и головоломки. Сегодня мы предлагаем и вам попытаться решить одну из них.
Взгляните на картинку ниже. Перед вами — группа людей и плот. Задача, на первый взгляд, простая — переправить всех на противоположный берег.
Однако есть 4 условия:
- Дети не могут переправляться без взрослых.
- Плот может одновременно перевозить не более 2-х человек и не переправляется пустым.
- Мужчина не может оставить сыновей на берегу с женщиной или отправить кого-то из них с ней. Это же условие действует в обратном виде в отношении женщины и дочерей.
- Преступник может переправляться только в сопровождении шерифа.
Вы уже догадались, как решить эту занимательную головоломку? Примите наши поздравления! Вашей смекалке могут позавидовать многие. Для тех же, у кого возникли трудности, представляем алгоритм:
- Шериф переправляет преступника и оставляет его на том берегу.
- Шериф перевозит одного из мальчиков, затем забирает преступника и возвращается к оставшейся группе.
- Мужчина переплывает реку со вторым сыном, после возвращается и перевозит женщину. Отец остаётся на том берегу, а мама отправляется обратно.
- Шериф перевозит заключённого, затем назад возвращается мужчина. Он снова берёт с собой женщину и переправляется на тот берег, после мать возвращается назад.
- Женщина перевозит одну из своих дочерей, затем обратно отправляются шериф с преступником. Шериф переправляет вторую дочь и возвращается за заключённым.
Задачка оказалась не такой уж и простой, не так ли? А вам удалось с ней справиться самостоятельно? Много ли времени ушло на решение головоломки?
А вы знали об этом?
Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.
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