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Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Япония известна своим оригинальным подходом к различным аспектам жизни, нередко это касается и трудоустройства. Так, многие японские работодатели при отборе сотрудников просят их пройти различные тесты и головоломки. Сегодня мы предлагаем и вам попытаться решить одну из них.

Взгляните на картинку ниже. Перед вами — группа людей и плот. Задача, на первый взгляд, простая — переправить всех на противоположный берег.

Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Однако есть 4 условия:

  • Дети не могут переправляться без взрослых.
  • Плот может одновременно перевозить не более 2-х человек и не переправляется пустым.
  • Мужчина не может оставить сыновей на берегу с женщиной или отправить кого-то из них с ней. Это же условие действует в обратном виде в отношении женщины и дочерей.
  • Преступник может переправляться только в сопровождении шерифа.
Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Вы уже догадались, как решить эту занимательную головоломку? Примите наши поздравления! Вашей смекалке могут позавидовать многие. Для тех же, у кого возникли трудности, представляем алгоритм:

  • Шериф переправляет преступника и оставляет его на том берегу.
  • Шериф перевозит одного из мальчиков, затем забирает преступника и возвращается к оставшейся группе.
  • Мужчина переплывает реку со вторым сыном, после возвращается и перевозит женщину.
    Отец остаётся на том берегу, а мама отправляется обратно.
  • Шериф перевозит заключённого, затем назад возвращается мужчина. Он снова берёт с собой женщину и переправляется на тот берег, после мать возвращается назад.
  • Женщина перевозит одну из своих дочерей, затем обратно отправляются шериф с преступником. Шериф переправляет вторую дочь и возвращается за заключённым.
Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Задачка оказалась не такой уж и простой, не так ли? А вам удалось с ней справиться самостоятельно? Много ли времени ушло на решение головоломки?

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А вы знали об  этом?

Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

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