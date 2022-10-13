Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Вы уже догадались, как решить эту занимательную головоломку? Примите наши поздравления! Вашей смекалке могут позавидовать многие. Для тех же, у кого возникли трудности, представляем алгоритм:

Задачка оказалась не такой уж и простой, не так ли? А вам удалось с ней справиться самостоятельно? Много ли времени ушло на решение головоломки?

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А вы знали об этом?

Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

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