Что такое псалмы и как они появились

Одна из центральных книг Ветхого Завета – Псалтырь святого пророка и царя Давида – содержит всего 151 псалом, или, говоря по-русски, 151 песню. Древнегреческое слово ὁ ψαλμός (psalmos) переводится на русский язык как песня или пение.

Слово τό ψαλτήριον(psaltērion) (переведенное как Псалтырь) означало струнный щипковый музыкальный инструмент с 10–12 струнами, в сопровождении которого, а также некоторых других инструментов и исполнялись обращенные к Богу песни, то есть – псалмы. Эти слова, пришедшие и в русский язык, являются однокоренными с глаголом ψάλλω (psallō) – рвать, натягивать (тетиву лука), щипать, перебирать пальцами струны, играть на кифаре и на лире, петь, воспевать.

По традиции авторство большинства псалмов приписывается царю Давиду, хотя про некоторые псалмы говорится, что их написали другие авторы – например, Соломон и даже Моисей. Таким образом, Псалтырь – это сборник священных гимнов – хвалебных, молитвенных и покаянных песен, обращенных к Богу. Этим объясняются вводные надписи перед некоторыми псалмами. Например, перед четвертым псалмом: «Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида». Или перед пятым псалмом: «Начальнику хора. На духовых орудиях. Псалом Давида».

Псалтырь (τό ψαλτήριον) как царский инструмент Давид удержал за собой. Правда, мы сейчас не знаем ни мелодий, под которые исполнялись псалмы, ни точного характера звучания указанных инструментов.

То, что в псалмах сочетались слова и музыка, что они были песнями, позволяло подходить к их произнесению и прослушиванию более внимательно. Ведь когда что-либо поется, особенно гимны или хвалебные песни, то это и произносится торжественно и не спеша, что способствует сосредоточению внимания. К сожалению, даже в храмах на богослужениях порой чтение псалмов превращается в поспешное отчитывание обязательных слов, которое из-за торопливости чтеца порой сильно препятствует пониманию смысла произносимого. Для отчетливости произношения полезно было бы помнить, что изначально псалом был песней, слова которой нужно произносить торжественно и неспешно, отчетливо.

Кстати, этот подход к распевному произнесению псалма святитель Феофан Затворник распространял на всякую молитву. Он часто говорил о том, что никогда не нужно спешно читать молитвы, но чтобы всякое слово произносилось с сознанием его смысла. Так, перечисляя в одном письме ряд советов для возбуждения и укрепления «в душе молитвенного движения», он начинает со следующего: «Никогда спешно не читайте, а читайте будто нараспев, близко к тому. В древности все читаемые молитвы брались из псалмов. Но нигде не встречаю слова “читать”, а везде: “петь”». Потом Феофан Затворник продолжает: «Во всякое слово вникайте и не мысль только читаемого воспроизводите в сознании, но и чувство соответственное возбуждайте…»

Так что неслучайно самые важные молитвы на богослужениях произносятся верующими не просто совместно, но и нараспев, например, «Отче наш», «Царю небесный», «Верую», и др. В каком-то смысле они тоже являются псалмами, то есть — песнопениями. Их исполнение способствует более возвышенному настрою души, а также более отчетливому пониманию смысла содержащихся в них слов.

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