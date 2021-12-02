2 магических способа избавиться от невезения

Досадные неудачи и проблемы не приходят в одиночку, а зачастую наступает тот период в жизни, что принято называть черной полосой, и он может очень долгое время отнимать время и портить жизнь.

Действенный ритуал, что необходимо исполнять при помощи избавления от старой одежды, которую Вы уже точно не будете носить. Необходимо встать до первой зари, надеть на себя ритуальную одежду и выйти в ней на двор, но двери дома не закрывать.

Необходимо смотреть на солнце и распахнуть руки, как будто Вы обнимаете весь мир, тогда Солнце начнет Вас наполнять своей энергетикой. После чего необходимо произнести шепотом заклинание:

«Солнце могучее, я в твоей защите нуждаюсь, и потому обращаюсь за помощью, защити меня от человеческой злобы и вражды. Ведь она меня преследует и забирает мою жизненную энергию. Я, (произнести своё имя), раба Божья, прошу тебя прекратить мои мучения и отвести от меня горе и недуги, а также дать мне успех и процветание. Я верю, что не останусь не услышанной, и скоро счастье придет в мой дом. Аминь.»

После чего необходимо зайти в дом и одеть светлую и чистую одежду, а эту сжечь, после чего вымыть порог водой.

Ещё один очень сильный ритуальный обряд, что выполняется при помощи соли, но имеет большую историю, ведь раньше люди в Пречистый Четверг запасались солью и именно её использовали во многих таинственных ритуалах.

Для данного заговора лучше, конечно, использовать именно такую соль, но если нет её, то можно взять обычную. Необходимо высыпать её на сковородку, включить газ и постоянно помешивать, при этом говорить слова:«От всех бед на свете, от всех врагов и плохих людей, что мне жить нормально не дают, я тридцать замков накину и столько же ключей поверну. Больше ни один враг меня не достанет, ни словом, ни делом. Аминь».После чего эту соль нужно рассыпать возле порога.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2359652048246147104/

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