2 магических способа избавиться от невезения

Досадные неудачи и проблемы не приходят в одиночку, а зачастую наступает тот период в жизни, что принято называть черной полосой, и он может очень долгое время отнимать время и портить жизнь.
Действенный ритуал, что необходимо исполнять при помощи избавления от старой одежды, которую Вы уже точно не будете носить. Необходимо встать до первой зари, надеть на себя ритуальную одежду и выйти в ней на двор, но двери дома не закрывать.
Необходимо смотреть на солнце и распахнуть руки, как будто Вы обнимаете весь мир, тогда Солнце начнет Вас наполнять своей энергетикой. После чего необходимо произнести шепотом заклинание:
«Солнце могучее, я в твоей защите нуждаюсь, и потому обращаюсь за помощью, защити меня от человеческой злобы и вражды. Ведь она меня преследует и забирает мою жизненную энергию. Я, (произнести своё имя), раба Божья, прошу тебя прекратить мои мучения и отвести от меня горе и недуги, а также дать мне успех и процветание. Я верю, что не останусь не услышанной, и скоро счастье придет в мой дом. Аминь.»
После чего необходимо зайти в дом и одеть светлую и чистую одежду, а эту сжечь, после чего вымыть порог водой.
Ещё один очень сильный ритуальный обряд, что выполняется при помощи соли, но имеет большую историю, ведь раньше люди в Пречистый Четверг запасались солью и именно её использовали во многих таинственных ритуалах.
«От всех бед на свете, от всех врагов и плохих людей, что мне жить нормально не дают, я тридцать замков накину и столько же ключей поверну. Больше ни один враг меня не достанет, ни словом, ни делом. Аминь».
После чего эту соль нужно рассыпать возле порога.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2359652048246147104/
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