Что Сталин вычеркнул из своего знаменитого тоста «За Русский Народ», который он произнес после победы над Германией

24 мая 1945 года на приёме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь командующих советскими войсками Сталин во время застольной речи произнес свой знаменитый тост – посвящение русскому народу.

Никаких фото- и видеосъёмок этого банкета не проводилось, по этическим соображениям: вся страна голодала, лежала в руинах, а тут вдруг – шикарный обед с деликатесами.

Звукозаписи тоже не велось, только стенограмма. Но потом её сильно обработали, для газетных публикаций. В стенограмме этой зафиксирован 31 тост. Из них пять принадлежали Сталину. В официальном отчете осталось 28 здравиц (из них только 2 – сталинские).

В том числе и последняя застольная речь, которую вождь произнёс уже далеко за полночь. Говорить ему, кстати, не давали вообще.

Потому что как только Сталин вставал и пытался говорить, его слова сразу тонули в море аплодисментов (вспоминал участник банкета, знаменитый авиаконструктор Александр Яковлев). Последняя его, получившая широкую известность речь о русском народе постоянно прерывалась шквалом долго не смолкавших оваций, поэтому произнесение тоста заняло почти полчаса.

Статья в «Комсомолке». Фото в свободном доступе.

Последний тост банкета, впоследствии исправленный вождём

Вот текст (в подправленном и официально утверждённом виде):

«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание – как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германий и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!» Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание – как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него ясный ум, стойкий характер и терпение.У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германий и обеспечит нам покой.Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!За здоровье русского народа!»

Сталин поднимает тост. Изображение для иллюстрации.

Что именно было исправлено?

Правки в первоначальный вариант тоста, перед его отправкой в печать, вождь вносил сам. Что же он изменил в своей речи? Это не секрет: сохранился изначальный вариант стенограммы.

Сталин вычеркнул слова: «Я, как представитель Советского правительства»;

Заменил «пью» на «поднимаю тост»;

Заменил «общеполитический здравый смысл» русского народа на «ясный ум и стойкий характер»;

Выбросил слова «ну вас к чёрту» (которые мог бы сказать правительству народ).

Переписал последний абзац, сделав его менее самокритичным. В оригинале было так: «Но русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые 2 года наша армия вынуждена была отступать. Выходило так, что мы не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако, русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему Правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!»

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Сталин. Фото в свободном доступе.

Эта речь Сталина до сих пор вызывает разные толкования: от восторженных до язвительных и критических.

Я не собираюсь ввязываться в этот пустой спор. Тем более, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло. Сталин и до войны не раз провозглашал здравицы всем в честь русского народа, благотворную и объединительную роль которого в истории всегда подчёркивал. Даже в нашем гимне пелось: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь».

Ещё в 1935 году партия официально осудила свою предшествующую идеологию, основанную на национальном нигилизме и «мировой революции», и быстро заткнула рот всем, кто по старой привычке продолжал хаять «темноту и отсталость» русского народа в дореволюционные времена.

А по итогам приёма 24 мая 1945 года художник М.И. Хмелько написал большую парадную картину под названием «Тост за великий русский народ», за которую получил Сталинскую премию.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно после того, как Гитлер в начале войны развел Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»! Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .

И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.

Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот , например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор, который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов», за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью 58-10!

Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе , безусловно, значительно преувеличиваются. Ведь, когда мы , например, говорим о победе над Наполеоном , мы в первую очередь упоминаем Кутузова, Багратиона, партизанское движение и т.д., но только не императора Александра I.

В данном же случае война – одна из главных идеологических и психологических источников исторического культа Сталина. Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение! Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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