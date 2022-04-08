Что Сталин вычеркнул из своего знаменитого тоста «За Русский Народ», который он произнес после победы над Германией

24 мая 1945 года на приёме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь командующих советскими войсками Сталин во время застольной речи произнес свой знаменитый тост – посвящение русскому народу.
Никаких фото- и видеосъёмок этого банкета не проводилось, по этическим соображениям: вся страна голодала, лежала в руинах, а тут вдруг – шикарный обед с деликатесами.
Звукозаписи тоже не велось, только стенограмма. Но потом её сильно обработали, для газетных публикаций. В стенограмме этой зафиксирован 31 тост. Из них пять принадлежали Сталину. В официальном отчете осталось 28 здравиц (из них только 2 – сталинские).
В том числе и последняя застольная речь, которую вождь произнёс уже далеко за полночь. Говорить ему, кстати, не давали вообще.
Потому что как только Сталин вставал и пытался говорить, его слова сразу тонули в море аплодисментов (вспоминал участник банкета, знаменитый авиаконструктор Александр Яковлев). Последняя его, получившая широкую известность речь о русском народе постоянно прерывалась шквалом долго не смолкавших оваций, поэтому произнесение тоста заняло почти полчаса.
Последний тост банкета, впоследствии исправленный вождём
Вот текст (в подправленном и официально утверждённом виде):
«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание – как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германий и обеспечит нам покой.
Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»
Что именно было исправлено?
Правки в первоначальный вариант тоста, перед его отправкой в печать, вождь вносил сам. Что же он изменил в своей речи? Это не секрет: сохранился изначальный вариант стенограммы.
- Сталин вычеркнул слова: «Я, как представитель Советского правительства»;
- Заменил «пью» на «поднимаю тост»;
- Заменил «общеполитический здравый смысл» русского народа на «ясный ум и стойкий характер»;
- Выбросил слова «ну вас к чёрту» (которые мог бы сказать правительству народ).
- Переписал последний абзац, сделав его менее самокритичным. В оригинале было так: «Но русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые 2 года наша армия вынуждена была отступать. Выходило так, что мы не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако, русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему Правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!»
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Эта речь Сталина до сих пор вызывает разные толкования: от восторженных до язвительных и критических.
Я не собираюсь ввязываться в этот пустой спор. Тем более, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло. Сталин и до войны не раз провозглашал здравицы всем в честь русского народа, благотворную и объединительную роль которого в истории всегда подчёркивал. Даже в нашем гимне пелось: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь».
Ещё в 1935 году партия официально осудила свою предшествующую идеологию, основанную на национальном нигилизме и «мировой революции», и быстро заткнула рот всем, кто по старой привычке продолжал хаять «темноту и отсталость» русского народа в дореволюционные времена.
А по итогам приёма 24 мая 1945 года художник М.И. Хмелько написал большую парадную картину под названием «Тост за великий русский народ», за которую получил Сталинскую премию.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Именно после того, как Гитлер в начале войны развел Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.
Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»! Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .
И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.
Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот , например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!
Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!
А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор, который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов», за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью 58-10!
Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе , безусловно, значительно преувеличиваются. Ведь, когда мы , например, говорим о победе над Наполеоном , мы в первую очередь упоминаем Кутузова, Багратиона, партизанское движение и т.д., но только не императора Александра I.
В данном же случае война – одна из главных идеологических и психологических источников исторического культа Сталина. Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение! Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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