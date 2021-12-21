Гаремы в СССР: были ли они на самом деле . Интересные факты истории.

Какие ассоциации у большинства людей вызывает слово "гарем": Восток, султаны, наложницы, затворничество. Трудно себе представить, что человек живущий в СССР под строгим идеологическим контролем, воспитанный на "Мурзилке", тоже не прочь обзавестись парочкой наложниц.

В советской истории известно немало случаев, когда руководящие и партийные работники создавали дома настоящие гаремы. Сегодня рассмотрим несколько из них.

Известный писатель коммунистической эпохи Тихон Чугунов в своей книге о селе Болотное описывал, как в 30-40 е годы директор колхоза заставлял женщин сожительствовать с ним, взамен на увеличенное количество трудодней. Те что отказались, были вынуждены пахать с самого утра на тяжёлых работах, даже когда на улице была плохая погода.

Почувствовав вкус власти, председатель на всеуслышание объявил, что считает односельчанок своей собственностью, и в праве делать с ними все что хочет. Каждый вечер он вызывал к себе новую даму.

Однажды женщины собрались, и пожаловались на мужчину в райком партии, но им никто не поверил.

Александровский гарем, в существование которого до сих пор многие не верят

Газета "Коммерсант" провело целое расследование. В 50 е годы в обществе прошел слух, что министр культуры Георгий Александров организовал гарем из молодых студенток - актрис.

Дело дошло до того, что его пришлось решать на самом верху под контролем Никиты Хрущева.

Девушки должны были обслуживать не только самого министра, но и его друзей - чиновников, которые были частыми гостями в его доме.

Известная тогда актриса Ларионова Алла позже расскажет, что ее по ошибке пречислили к гарему Александрова, из- за чего она лишилась ролей.

Корней Чуковский как то упомянул, что верит слухам о министре культуры, так как считал его аморальным человеком.

Мама одной из студенток написала письмо в центральный комитет, в котором рассказала о том, как ее дочь привели на квартиру к драматургу Константину Кривошенину, и там совратили. В "гарем", по словам заявительницы, большинство чиновников приходили в окружении девиц. В число "султанов" входил и академик Ерголин.

После публикации расследования, писем и фактов, все фигуранты дела лишились постов, а скандал назвали "дела гладиаторов".

Лаврентий Берия и его "осведомительницы"

Комиссар НКВД имел очень много любовниц, всего их насчитывалось около 600, их ему приводил Саркисов, начальник охраны.

Нина Берия, жена советского политика, напрочь отрицала существование невольниц. Объясняла приход многочисленного количества женщин тем, что это осведомительницы.

Писатель Антонов - Овсеенко в своей книге выдвигал версию о том, что большинство женщин после посещения Берии так и не вернулись. Якобы они были убиты в одном из подвалов дома на Вольном переулке в Москве.

Документально это не подтверждено, но в ходе строительства теплоцентрали, рабочие обнаружили множество останков тел.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Чему удивляться, если сам палач народов Сталин был крайне неравнодушен к молоденьким девушкам!Разве не позор , когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией.

Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе.

Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле . Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом!

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения!

Особую страсть к юным балеринам испытывал Михаил Калинин, которого палач народов Сталин из-за этого называл "всесоюзным козлом"! Вместе с тем он питал к молоденьким девушкам нездоровую страсть и по этой причине даже стал покровителем Большого театра в 1922 году. Так ему было куда проще получать доступ к новым жертвам и взаимодействовать с ними в более приватной обстановке. Поговаривали, что приглянувшихся председателю девушек после выступлений привозили к нему в кабинет, где артистки исполняли фуэте прямо на письменном столе. От экстравагантных предпочтений Калинина, разумеется, страдала его супруга. Она уехала от мужа на Алтай, чтобы ничего не знать о его похождениях, а в конце 1930-х годов по обвинению в «троцкизме» получила несколько лет лагерей.

Была и другая версия – знакомые семьи Калининых полагали, что Сталин наказал Калинину за то, что та якобы не сумела наставить мужа-сластолюбца на путь истинный. Многие балерины вовсе не были против отношений с Михаилом Калининым, ожидая взамен на свою благосклонность получать от него материальные блага. Тот, в свою очередь, действительно осыпал фавориток подарками: преподносил им за свидания дорогие духи, платья и сладости. Тем не менее далеко не всем был по душе такой формат «общения» с пожилым партийным деятелем.

Однажды Калинин увлекся шестнадцатилетней балериной Беллой Уваровой, но взаимности не дождался. После этого щедрый благодетель артисток превратился в кровожадного тирана, повсюду преследовавшего несчастную девушку. Между тем Уваровой прочили блестящую карьеру: танцами она занималась с четырех лет, затем начала учиться хореографии и сама занималась постановкой балетных этюдов. Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп.

Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль после спектакля и скрылись. Близкие балерины были уверены, что девушку отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину. По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Ежова, Поскребышева и Мехлиса. В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же избавили от наказания. Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск. Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы.

Вот она – действительная и ужасающая сущность подлой и безнравственной коммунистической элиты !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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