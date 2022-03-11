Интересные факты на все случаи жизни

День не пройдет зря, если вы узнаете для себя что-то новое. А знаний, как мы знаем, мало не бывает. Предлагаем вам подборку коротких интересных фактов.
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