А вы знали, что эти факты на самом деле являются мифом?

Хорошо, что есть ученые, способные развеять различные неверные представления и рассказать всю правду.

У Джорджа Вашингтона не было деревянных зубов

Одна из самых популярных легенд американской стоматологии на самом деле не имеет ничего общего с действительностью. У него действительно была вставная челюсть, но сделана она была из золота, кости гиппопотама, лошадиных и ослиных зубов, а также человеческих зубов, взятых у рабов, — но дерево там не фигурировало ни в каком виде.

Подать заявление о пропаже человека можно сразу

Ни в одной стране мира нет установленного законом срока, в течение которого полиция не принимает заявления о пропаже человека. Если есть подозрения, что человек находится в опасности или против него совершено преступление, подать заявление о пропаже можно сразу же.

Наполеон Бонапарт не был коротышкой

Рост Бонапарта составлял 170 сантиметров — по крайней мере, не меньше среднего роста француза в ту эпоху. При этом в свою личную гвардию Наполеон набирал исключительно здоровяков-гренадеров огромного роста, поэтому на их фоне он выглядел невысоким.

Запретный плод — это не яблоко

В Книге Бытия в оригинале название запретного плода не упоминается — он называется просто «плод».

Прививки не вызывают аутизм и расстройства аутического спектра

В последующих латинских переводах для него используется слово mali, означающее одновременно «зло», «яблоко» и «фрукт». В раннегерманских языках «яблоко» и «фрукт» также синонимы. Наверное, из-за этого, начиная с XII века, художники изображали запретный плод исключительно как яблоко. По словам исследователей, «запретный плод» с равной вероятностью мог быть яблоком, абрикосом, фиником, цитроном или виноградом.

Связь прививок с аутизмом была установлена в единственном исследовании, проведенном британским врачом Эндрю Уэйкфилдом. Позднее было доказано, что Уэйкфилд подделал результаты исследования, и его утверждение не доказывается фактами.

Античные скульптуры не были белыми

Греки раскрашивали свои скульптуры яркими красками, однако за много столетий слой краски стерся, и археологи обнаруживают древние скульптуры в том виде, в каком они были до росписи.

В волчьей стае нет альфа-самца

Строгая иерархия и главенство альфа-самца в волчьих семьях наблюдались лишь в неволе. На воле волчья семья во многом похожа на человеческую: родители растят детей и несут за них ответственность, пока те не повзрослеют и не заведут свои семьи, а схватки за лидерство хоть и случаются, но не носят систематического характера.

У золотой рыбки неплохая память

«Память как у золотой рыбки» — выражение, не соответствующее действительности. На самом деле, золотая рыбка способна помнить не только события, происшедшие секунды назад, но и более отдаленные, в том числе, на месяцы.

Для здоровья необязательно выпивать 2 литра чистой воды в день

Количество воды, необходимой организму, зависит от возраста, состояния здоровья, диеты. Кроме того, жидкость, получаемая из соков, супов и фруктов, ничуть не хуже чистой воды.

Прыщи — генетическая проблема

Акне, от которых страдают некоторые подростки, обусловлены не диетой и недостатком гигиенических процедур, а исключительно генетическими причинами.

Люди не глотают пауков во сне

Проглотить паука во сне, вопреки легенде, практически невозможно: храп, громкое дыхание и привычка людей ворочаться во сне надежно отгоняют пауков от спящего человека.

Томас Эдисон не изобретал лампочку

Эдисон продемонстрировал свою лампу накаливания в 1880 году, в то время как англичанин Джозеф Суон получил первый патент на лампочку в 1860 году.

Шампуни не восстанавливают поврежденные волосы

Шампуни и бальзамы приводят секущиеся и поврежденные волосы в более приличный вид, они действительно выглядят более плотными и блестящими, но это лишь внешнее воздействие — восстановить здоровье волос они не в состоянии.

Викинги не носили шлемов с рогами

Не существует исторических свидетельств, подтверждающих наличие рогов на шлемах викингов. Первое появление викинга в рогатом шлеме относится к 1876 году — это произошло на оригинальной постановке оперы Вагнера «Кольцо Нибелунгов».

Волосы и ногти не растут после смерти

На самом деле, волосы и ногти у покойника не растут. Эффект роста — чисто визуальный: труп теряет влагу, и кожный покров сжимается, обнажая дополнительные участки ногтей и волос, ранее скрывавшуюся под волосами.