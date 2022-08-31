А вы знали, что эти факты на самом деле являются мифом?

Хорошо, что есть ученые, способные развеять различные неверные представления и рассказать всю правду.
У Джорджа Вашингтона не было деревянных зубов
Одна из самых популярных легенд американской стоматологии на самом деле не имеет ничего общего с действительностью. У него действительно была вставная челюсть, но сделана она была из золота, кости гиппопотама, лошадиных и ослиных зубов, а также человеческих зубов, взятых у рабов, — но дерево там не фигурировало ни в каком виде.
Подать заявление о пропаже человека можно сразу
Ни в одной стране мира нет установленного законом срока, в течение которого полиция не принимает заявления о пропаже человека. Если есть подозрения, что человек находится в опасности или против него совершено преступление, подать заявление о пропаже можно сразу же.
Наполеон Бонапарт не был коротышкой
Рост Бонапарта составлял 170 сантиметров — по крайней мере, не меньше среднего роста француза в ту эпоху. При этом в свою личную гвардию Наполеон набирал исключительно здоровяков-гренадеров огромного роста, поэтому на их фоне он выглядел невысоким.
Запретный плод — это не яблоко
В Книге Бытия в оригинале название запретного плода не упоминается — он называется просто «плод».В последующих латинских переводах для него используется слово mali, означающее одновременно «зло», «яблоко» и «фрукт». В раннегерманских языках «яблоко» и «фрукт» также синонимы. Наверное, из-за этого, начиная с XII века, художники изображали запретный плод исключительно как яблоко. По словам исследователей, «запретный плод» с равной вероятностью мог быть яблоком, абрикосом, фиником, цитроном или виноградом.
Прививки не вызывают аутизм и расстройства аутического спектра
Связь прививок с аутизмом была установлена в единственном исследовании, проведенном британским врачом Эндрю Уэйкфилдом. Позднее было доказано, что Уэйкфилд подделал результаты исследования, и его утверждение не доказывается фактами.
Античные скульптуры не были белыми
Греки раскрашивали свои скульптуры яркими красками, однако за много столетий слой краски стерся, и археологи обнаруживают древние скульптуры в том виде, в каком они были до росписи.
В волчьей стае нет альфа-самца
Строгая иерархия и главенство альфа-самца в волчьих семьях наблюдались лишь в неволе. На воле волчья семья во многом похожа на человеческую: родители растят детей и несут за них ответственность, пока те не повзрослеют и не заведут свои семьи, а схватки за лидерство хоть и случаются, но не носят систематического характера.
У золотой рыбки неплохая память
«Память как у золотой рыбки» — выражение, не соответствующее действительности. На самом деле, золотая рыбка способна помнить не только события, происшедшие секунды назад, но и более отдаленные, в том числе, на месяцы.
Для здоровья необязательно выпивать 2 литра чистой воды в день
Количество воды, необходимой организму, зависит от возраста, состояния здоровья, диеты. Кроме того, жидкость, получаемая из соков, супов и фруктов, ничуть не хуже чистой воды.
Прыщи — генетическая проблема
Акне, от которых страдают некоторые подростки, обусловлены не диетой и недостатком гигиенических процедур, а исключительно генетическими причинами.
Люди не глотают пауков во сне
Проглотить паука во сне, вопреки легенде, практически невозможно: храп, громкое дыхание и привычка людей ворочаться во сне надежно отгоняют пауков от спящего человека.
Томас Эдисон не изобретал лампочку
Эдисон продемонстрировал свою лампу накаливания в 1880 году, в то время как англичанин Джозеф Суон получил первый патент на лампочку в 1860 году.
Шампуни не восстанавливают поврежденные волосы
Шампуни и бальзамы приводят секущиеся и поврежденные волосы в более приличный вид, они действительно выглядят более плотными и блестящими, но это лишь внешнее воздействие — восстановить здоровье волос они не в состоянии.
Викинги не носили шлемов с рогами
Не существует исторических свидетельств, подтверждающих наличие рогов на шлемах викингов. Первое появление викинга в рогатом шлеме относится к 1876 году — это произошло на оригинальной постановке оперы Вагнера «Кольцо Нибелунгов».
Волосы и ногти не растут после смерти
На самом деле, волосы и ногти у покойника не растут. Эффект роста — чисто визуальный: труп теряет влагу, и кожный покров сжимается, обнажая дополнительные участки ногтей и волос, ранее скрывавшуюся под волосами.
А вы знали об этом?
Валерия Мессалина была третьей женой римского императора Клавдия. Императрица прожила короткую, но яркую жизнь, подарив радость общения сотням своих подданных. По ночам женщина покидала императорские покои и отправлялась в лупанарий, где работала проституткой. Делалось это исключительно из любви к искусству, а вовсе не ради смехотворного заработка.За ночь Мессалина могла разделить ложе с экипажем крупного военного корабля. Однажды она даже устроила состязание со знаменитой римской проституткой по количеству клиентов, принятых за ночь. Победила королевская кровь.Цезарь закрывал глаза на экстравагантное поведение супруги, пока однажды она не попыталась выйти замуж за любовника. Порыв расценили как участие в заговоре против императора. Ее убили в одном из великолепных садов, подаренных Клавдием.
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