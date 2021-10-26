10 самых безумных правителей в истории человечества

История, как известно, повторяется. И у власти с завидной регулярностью оказывались люди «не в своем уме».

Из-за закрытости жизни, вседозволенности и родственных браков многие царственные особы страдали серьезными психическими заболеваниями, пишет History. Поэтому этот список из 10 правителей далеко не полон.

1. Навуходоносор II Вавилонский (604-562 гг. до н.э.)

Дедушка всех сумасшедших царей — царь Навуходоносор, вавилонский правитель, чей рассказ от первого лица о семилетнем сходе к безумию является одним из самых интересных разделов ветхозаветной книги Даниила. Согласно этому рассказу, высокомерный царь за свое неверие в Бога евреев подвергся странной психической болезни — ему казалось, что он может превращаться в животное.

2. Калигула, император Рима (12-41 гг. н.э.)

Калигула являлся римским императором всего 4 года, с 37 по 41 год. Однако этого ему хватило, чтобы войти в историю в качестве одного из самых жестоких и странных правителей. Психические отклонения выразились в виде некоторых законов правителя. Незаконным являлось смотреть в лицо императору, за это бросали в ров со львами.

Калигула применял многочисленные пытки и казни, он прилагал много усилий, чтобы разработать новые методы умерщвления своих врагов.

3. Генрих VI (1421-1471)

Одной из его любимых казней, говорят, была покрытие преступника медом и запуск на него роя ос. Сегодня Калигула известен в основном своим распущенным сексуальным поведением. Оно включает в себя, пожалуй, все — бисексуальность, скотоложство и даже инцест.

Генрих VI стал королем до своего первого дня рождения, но провел последние десятилетия, борясь с психическими заболеваниями, когда его королевство потеряло землю для Франции и погрузилось в хаос Войны Роз. Не будучи сильным лидером, Генри пережил свой первый полный психический срыв в 1453 году, который оставил его в безмолвном угаре более чем на год.

После временного выздоровления его состояние ухудшилось в 1456 году до летаргии, акцентированной рутиной религиозных обрядов. Он был свергнут в 1461 году, выслан в Шотландию, ненадолго восстановлен на престоле в 1470 году, но затем вновь заключен в тюрьму и убит в следующем году.

4. Император Китая Чжэнде (1491-1521)

Один из самых печально известных правителей династии Мин, император Чжэнде был известен своей глупостью и жестокостью. Он увлекался капризными военными экспедициями и любил отдавать приказы воображаемому двойнику, которого он звал генерал Чжу Шоу. В течение первых пяти лет своего правления он назначил старшего евнуха, Лю Цзинь, руководить большинством государственных дел, а потом казнил его.

Да и смерть Чжэндэ оказалась довольно нелепой. Он умер в 1521 году, предположительно от инфекции, которая попала в организм после падения монарха в канал в нетрезвом виде.

5. Хуана Кастильская (1479-1555)

Королева вошла в историю под прозвищем «Безумная». Хуана правила Испанией с 1504 по 1555 годы. Хуана Кастильская стала первой королей династии Габсбургов, выйдя замуж в 1496 году за Филиппа Бургундского. Пара была необычной влюбленной друг в друга, что для королевского брака было необычны явлением, но вскоре все изменилось. Хуана оказалась ревнивой, тогда как Филипп — крайне неразборчив в своих любовных увлечениях. Многочисленные измены супруга привели Хуану в состояние паранойи.

До конца неясно, была ли Хуана на самом деле сумасшедшей, однако такое непредсказуемое поведение, наряду с желанием людей рядом с ней узурпировать власть, привело к тому, что последние годы своей жизни женщина провела, будучи запертой в отдаленном замке. После смерти Филиппа в 1506 году заключение Хуаны продолжалось еще в течение десятилетия правления ее отца. После смерти Фердинанда в 1516 году свою мать в тюрьме продолжал держать ее сын Чарльз.

6. Иван Грозный (1533-1584)

Первый царь всей России, Иван IV расширил влияние Москвы на земли Киевской Руси. Иван обнародовал широкомасштабные реформы, централизовал администрацию и создал чернокожих предвестников российской страшной тайной полиции.

Ему доставляло большое удовольствие мучить представителей дворянства с помощью пыток и садистских казней. Сытый по горло правилом, Иван попытался уйти в отставку в 1564 году, но был убежден вернуться через год. Он продолжал создавать свое собственное частное владение, «опричнину», через которое он осуществлял полный контроль над одной третью московских царств. В 1581 году Иван убил своего собственного сына и наследника, ударив его острым посохом в приступе ярости.

7. Рудольф II, император Священной Римской империи (1552-1612)

Один из самых эксцентричных правителей европейского Ренессанса, Рудольф II был, пожалуй, величайшим коллекционером своего времени и увлеченным покровителем искусств, наук и псевдонаук. В его замковом комплексе в Праге был огромный зверинец, включавший львов, тигров, орангутана и живую птицу додо. Его кабинет любопытства включал в себя головокружительное множество человеческих и природных артефактов, организованных по жанрам.

На протяжении всей своей жизни Рудольф метался между приступами восторга и тоски. Будучи правителем, он выходил из себя несколько недель подряд или говорил неслышным голосом. Он оказал щедрую поддержку астрономам Тихо Браге и Йоханнесу Кеплеру, помогая заложить фундамент научной революции. Благословенный и проклятый, как выразился один историк, готовностью поверить почти во все.

8. Георг III, Англия (1738-1820)

Известный как «старый, сумасшедший, слепой, презираемый и умирающий король», Георг III продемонстрировал свои первые признаки психического заболевания в 1765 году, в начале его правления, но до 1810 года окончательно не поддался его воздействию. Георг III правил в бурную эпоху, в которую входила американская революция — Декларация независимости, а также Французская революция и наполеоновские войны, последовавшие за ней. Некоторые медицинские историки считают, что болезнь Джорджа, которая характеризовалась галлюцинациями, паранойей, общими расстройствами и болями в животе, была вызвана порфирией.

9. Карлотта Мексиканская (1840-1927)

Родилась Шарлотта из Бельгии, она была дочерью короля Леопольда I и двоюродного брата королевы Виктории. В молодом возрасте она была замужем за Максимилианом, тогдашним эрцгерцогом Австрии, и переехала жить к нему в замок в Италии. В 1864 году группа мексиканских архконсерваторов вступила в сговор с французским Наполеоном III, чтобы свергнуть либерального президента Бенито Хуараза и назначить Максимилиана императором Мексики.

Максимилиан и Карлота прибыли в Веракрус при поддержке французских войск и консервативных сторонников и направились в Мехико. В течение трех лет королевская пара делала все возможное, чтобы победить мексиканцев, с энтузиазмом говорит по-испански, поскольку они продвигали либеральные программы, включая земельную реформу и лучшую политику в отношении местных общин страны. При этом они потеряли своих консервативных покровителей.

После того, как французы вывели свои войска в 1866 году, империя Максимилиана и Карлоты осталась без поддержки. Карлотта была отправлена в Европу, чтобы вернуть поддержку французов и папы. Когда она потерпела неудачу в этом, она получила сильный эмоциональный удар. Восстановленный Бенито Хуарес распорядился казнить Максимилиана в 1867 году.

Карлота прожила еще шесть десятилетий, так и не вернув себе здравомыслие и оставшись в изоляции в замке 14-го века ее семьи в Бельгии. Карлота была отправлена в Европу, чтобы вернуть поддержку французов и папы. Когда она потерпела неудачу в этом, она страдала психическим расстройством и была узаконена. Восстановленный Бенито Хуарес распорядился казнить Максимилиана в 1867 году. Карлота прожила еще шесть десятилетий, так и не вернув себе здравомыслие и оставшись в изоляции в замке 14-го века ее семьи в Бельгии.

10. Людвиг II Баварский (1845-1886)

Фанат оперы, строитель дворцов мечты, модник, свергнутый монарх и вероятная жертва убийства, Людвиг II был прототипом «безумного короля», который, возможно, вовсе не был безумен. Сегодня самый известный Нойшванштайн, сказочный дворец, который он заказал, построенный на баварской вершине холма, Людвиг был восторженным покровителем искусств.

Скромный характер короля полюбили простые люди, но нашлись те, кто решил отстранить монарха от власти. Заговорщики составили целый список чудачеств Людвига — разговоры с вымышленными людьми, плохие манеры, застенчивость, склонность к пикникам при Луне с голыми танцорами. Эти доводы были приведены для того, чтобы доказать безумие короля.

Хотя достоверность таких обвинений и являлась крайне спорной, в 1886 году Людвига объявили непригодным для управления страной и лишили власти. Уже на следующий день после отставки король был найден мертвым в озере, многие полагают, что это дело рук его соперников.

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