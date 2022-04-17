Похищенная красавица: принцесса Нест, ставшая причиной войны в XII веке

Принцесса Нест верх Рис из-за удивительной красоты стала причиной гражданской войны в Англии. Она была дочерью короля, женой рыцаря, любовницей английского короля, родила восемь детей от разных мужчин и прожила удивительную жизнь. Нест родилась около 1085 года в Англии. Ее отец был король Рис Теудур, возглавлявший средневековое королевство Дехейбарт, расположенное на юге современного Уэльса.

Когда отец Нест скончался, английский король Вильгельм стал опекуном детей короля Риса, а Нест была отправлена ко двору короля. По легендам у Нест были прекрасные белокурые волосы и чарующие голубые глаза. При дворе принцесса привлекла внимание брата короля Вильгельма, Генриха. Генрих, будущей английский король Генрих I сделал юную Нест своей любовницей.

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От этой связи у принцессы родился сын, королевский бастард Генри Фицрой. В дальнейшем мальчик воспитывался при дворе отца. После этого король Вильгельм поспешил выдать замуж Нест за рыцаря Геральда Виндзорского, коменданта крепости Пембрук в 1100 году. Неизвестно какие отношения связывали супругов, но Нест исправно рожала в браке детей, трое мальчиков и двух девочек.

В 1109 году на одном пиру принц Оуайн Кадуган, сын короля Поуиса увидел Нест. Рыцарь был так потрясен ее красотой, что влюбился с первого взгляда. Его не смутило, что красавица замужем и с детьми, а также то, что он был ее дальним родственником. Оуайн не мог думать ни о чем, кроме Нест, поэтому он решил ее похитить.

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В этом же году на Рождество Оуайн напал на замок Нест и ее мужа вместе со своими рыцарями, поджог замок Кенарт и похитил принцессу вместе с детьми. При этом доблестный муж Нест, Геральд бежал из замка, как гласят средневековые записи побег состоялся через туалет в башне. До сих пор не ясно, было ли организовано похищение Нест с ее согласия или нет.

Через некоторое время Нест убедила Оуайна вернуть детей своему мужу. Факт похищение замужней принцессы вызвал негодования всех норманнов и валлийцев страны, а король Генрих был в бешенстве, что его бывшую любовницу и мать его ребенка украли. Отец Оуайна умолял его вернуть Нест домой к мужу, но рыцарь отказался, он уже не представлял своей жизни без неё.

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Пока норманны собирали войска, чтобы отбить Нест, принцесса родила двух сыновей от Оуайна. Далее началась война, норманны вторглись в королевство Поуис и победили похитителя. Оуайн был вынужден бежать в Ирландию. Норманны вернули Нест мужу, а королевство Поуис потеряло независимость и вошло в состав владений английского короля.

После истории с похищением, вызвавшим настоящую войну и за потрясающую красоту Нест получила прозвище «Елена Валлийская». Спустя годы Оуайн был прощен королем Генрихом, вернулся в Англию и стал его рыцарем. В 1116 году муж Нест, униженный Геральд нашел способ отомстить за похищение жены, он напал на Оуайна, когда тот был с маленьким отрядом и убил его.

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Вскоре Геральд и сам умер, но Нест недолго горевала по мужу, она была еще молода и хороша. А потому снова вышла замуж. Ее вторым мужем стал Стефан, констебль Кардигана. Нест родила в новом браке сына Роберта, который в будущем прославился при завоевании Ирландии.

Говорят, что до самой смерти Нест оставалась красавицей и сохраняла магическую власть над мужчинами. Вот такую насыщенную жизнь, полную приключений прожила эта роковая героиня. Нест умерла в 1136 году. Любопытно, что короли из династии Тюдоров, взошедшие на английским престол в 1485 году, являются ее прямыми потомками.

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