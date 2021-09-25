Как воспитывают детей монарших особ: Можно ли сосать пустышку, играть в планшет и другие тонкости

Что сразу приходит на ум, когда мы слышим фразу «аристократическое образование»? Это безупречные манеры, вежливое и толерантное поведение, широкий кругозор и интеллектуальное чувство юмора. Обеспеченные люди высоко ценят такое образование и стараются с малых лет обеспечить своим отпрыскам возможность учиться в лучших европейских учреждениях. Но воспитание малышей, как известно, с юных лет начинается в семье. Можно ли юным будущим леди и сэрам сосать соску, просить грудь, с какого возраста им можно сидеть за взрослым столом и зачем учиться разговаривать с пустым стулом – об этом вы узнаете из нашей статьи.

Кормить или не кормить – вот в чем вопрос

Кейт Миддлтон с ребенком.





В нашем современном обществе идут серьезные дискуссии на тему: может ли заботливая мать предоставить ребенку грудь по первому его требованию. Разумеется, большинство эмансипированных особей женского пола ответят утвердительно, ведь они же млекопитающие, и лишать малыша возможности насладиться грудным молоком, пусть даже и в общественном месте – ее прямая обязанность. Однако аристократические правила диктуют поступать иначе. Ведь человеческий социум отличается от животных дисциплинированностью и наличием четких правил, которым должен следовать ребенок даже совсем юного возраста.

Соска и планшет с играми

Поэтому мамочка из «высшего» класса никогда не пойдет на поводу у капризов своего чада, а тем более не «вывалит» свою грудь на людях.

Луи Кембриджский и Шарлотта.



У родителей «высшего» света существует четкое понимание: если взрослые суют ребенку соску, значит, они хотят обеззвучить его. А это значит, что такой малыш еще не готов к взаимодействию с социумом. Поэтому как только возникает «громкая» ситуация, орущее чадо стараются как можно быстрее увести от публики; при этом вы никогда не увидите ни шлепков, ни затрещин – это дурной тон. Обычно в процессе успокоения участвует няня. А вот средний класс, который не в состоянии нанять воспитательницу для своих детей, как раз и вынужден использовать соски, детские наушники и планшеты. И это ужасно, так как для аристократов капризный ребенок нисколько показатель отсутствия воспитания, но скорее маркер отсутствия должного внимания со стороны родителей.



А как дела обстоят в семье герцогов Кембриджских? Любопытно, что прогрессивные родители имеют всего одну няню, предпочитая большую часть своих родительских обязанностей выполнять самостоятельно. Кейт Миддлтон выработала даже несколько нестандартных способов утихомирить малышей. Например, как только начинается детская истерика, Кэтрин начинает громко петь любимые песни, тем самым показывая ребенку, что плач – не лучший способ привлечь к себе внимание. Или еще интереснее – сама падает на пол, дергает руками и ногами, кричит, - все, конечно, понарошку. Детей это не только забавляет, но они на наглядном примере осознают, насколько глупо выглядят со стороны.





Конечно же, все эти варианты подходят для домашнего использования, а вот в общественных местах будущая королева Великобритании конечно же ими не пользуется. Маленькие Джордж, Шарлотта и Луи с юных лет усвоили, что плохое поведение и слезы на публике неуместны. Здесь не следует капризничать, иначе есть все шансы отправиться домой раньше времени. Такой трюк взрослые с ними уже несколько раз проделывали, поэтому ослушаться маму или папу они больше не рискуют.







Коляска – женский или мужской вид транспорта

Кейт Миддлтон с коляской.



Конечно, речь идет о том из родителей, которому достается честь катить коляску с дорогим чадом. По мнению современных европейских обывателей, именно отец должен взять на себя обязанность по управлению коляской, ведь мать и так устает от своих родительских обязанностей. Однако посмотрите на фотографии королевских семейных пар: вы едва ли встретите кадр, где детский транспорт катится усилиями наследника престола. Так что, по мнению аристократов, именно маме лучше всего подходит роль «водителя». Кстати, следует упомянуть и о предпочтениях в выборе детской «кареты».



На официальных прогулках маленькие наследники английского трона катаются в коляске модели Balmoral производителя Silver Cross – это дань традиции, ведь торговая марка производит лучшие образцы с 1877 года. А вот в обычной жизни герцоги Кембриджские предпочитают прогуливать своих малышей в удобных современных спортивных моделях колясок.

Ложка, вилка, два локтя

Ужин в королевской семье



Кормить с ложечки до трех лет – это непозволительная роскошь даже при наличии няни. Поэтому как только позволяет мелкая моторика, малышей начинают знакомить со столовыми приборами. Причем юных сэров и леди учат есть с помощью ножа и вилки не только котлеты, но и даже банан и арбуз. Ведь одно из главных правил – это руки будущего аристократа всегда должны оставаться чистыми. Еще к непозволительным действиям, за которые можно получить замечание, относятся разного рода чавканья, производимые ртом. Но главное, чем обычно грешат дети за столом – это расставленные в разные стороны локти. Чтобы избежать этого весьма серьезного нарушения этикета, детей заставляют зажимать подмышками салфетки, а иной раз даже книги.



Считается, что к своему 12-летию подросшие чада уже достаточно обучены, чтобы разделить трапезу со взрослыми на публичных мероприятиях. А до этого времени дети обедают со сверстниками в отдельной комнате под присмотром воспитателей.



В семье внука королевы Великобритании Елизаветы II немного нарушают традиции. Помимо того, что герцогиня Кэтрин любит иногда сама приготовить на кухне что-то с детьми, за стол и взрослые, и дети садятся вместе. Младшим даже иногда разрешается взять с собой игрушку. А вот что касается других капризов – бросание едой или же отказ от блюда – тут все очень строго. Если дети расшалились и упустили кусочек пищи на пол, то после обеда они обязаны помочь прислуге с уборкой. Нелюбимая еда – тоже личное дело каждого. Родители не станут уговаривать ребенка съесть хоть ложечку «за бабушку» и не пойдут на поводу у капризули, требующего заменить блюдо. Ребенку лишь предложат стакан молока и… подождать до следующего приема пищи.

Сэр стул и леди банкетка

Принц Джордж и принцесса Шарлотта



Конечно же, процессу образования в аристократических семьях придают особое значение. К 5-6 годам дети знают не только буквы, но уже умеют писать сочинения, знают счет до 100, могут решать простейшие примеры на сложение и вычитание, а также познают основы географии, истории и компьютерной грамотности. Но особенное значение придается навыкам общения, ведь правящий класс просто обязан уметь правильно и непринужденно вести беседу. Например, в королевской семье Дании используют такой метод: перед детьми ставят стул с табличкой с именем, и ребенок должен суметь как можно дольше общаться с предполагаемым собеседником. «Уважаемый сэр Стул» - это не просто забавная игра, требующая фантазии, но и навыки умения наладить контакт с самым неразговорчивым человеком.



И, конечно же, в нашем мире никуда без знаний иностранных языков. Интернациональное общество требует от молодежи их освоения в самом раннем возрасте. Поэтому не мудрено, что правнуки королевы Великобритании начали изучать испанский уже в три года, и наверняка это будет не единственный иностранный язык в их обучении.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2311116577860226040/

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