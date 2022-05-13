За что советскую чемпионку мира по гимнастике выслали за 101 километр: Трагедия Зинаиды Ворониной

Чемпионка СССР, Европы и мира по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка, обладательница звания заслуженного мастера спорта СССР, – Зинаида Воронина по праву гордилась своими достижениями.

Но закончила свою жизнь гимнастка печально: она бросила собственного сына и была выслана на 101 километр вместе с другими асоциальными элементами накануне Олимпиады-80 в Москве. Что привело спортсменку к столь трагическому финалу?

Взлёт

Зинаида Дружинина.

В детстве Зинаида Дружинина посещала множество разных кружков и секций, чтобы поменьше находиться дома. Всё дело было в родителях маленькой Зины: они злоупотребляли спиртными напитками и, по сути, до того, как растёт и развивается дочь, им не было никакого дела.

В секции по спортивной гимнастике талант девочки сразу же отметила тренер Антонина Левшевич. По её мнению, у Зинаиды были все данные для того, чтобы стать чемпионкой: даже самые сложные упражнения она выполняла с невероятной лёгкостью, схватывала на лету правильную технику, была трудолюбива и упорна, никогда не уходила с тренировки, не добившись своей цели.

Зинаида Дружинина.

Правда, к 14 годам, когда Зинаида Дружинина уже выиграла множество региональных и Всесоюзные юношеские соревнования, девочка вдруг захотела оставить спорт, высокомерно заявив о своём превосходстве над другими соперницами.

Антонине Левшевич потребовалось немало сил и терпения, чтобы справиться со звёздной болезнью спортсменки, показать ей дальнейшие перспективы и возможности спортивной карьеры.

Прошло совсем немного времени, и Зинаида переехала в Москву, вступила в спортобщество «Динамо» и стала показывать отличные результаты на соревнованиях разного уровня. 18-летняя спортсменка во время участия в Чемпионате СССР заняла второе место и была принята в сборную СССР.

Зинаида Дружинина.

В 1966 году Зинаида Дружинина приняла участие в Чемпионате мира вместе с такими опытными гимнастками, как Лариса Латынина и Полина Астахова. Команда завоевала «серебро», а Зинаида Дружинина принесла сборной «бронзу» за вольные упражнения.

Спустя год на чемпионате Европы она завоевала две бронзовые и одну серебряную медаль, а на Олимпиаде в Мехико в 1968 гимнастка стала чемпионкой в составе сборной, принесла команде одно «серебро» и две «бронзы».

Зинаида Дружинина.

Девушка, выросшая в неблагоприятной среде, удивляла окружающих не только спортивными достижениями, но ещё своим безупречным вкусом и эрудированностью. Спортсменка без труда могла поддержать беседу на любую тему и демонстрировала обширные знания в разных областях. Кроме того, Зинаида Дружинина была невероятной красавицей.

У неё всегда была масса поклонников, но сама Зинаида ответила на чувства двукратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Михаила Воронина. Он невероятно красиво ухаживал за девушкой, посвящал ей стихи и окружал заботой и вниманием.

Падение

Зинаида Дружинина.

Как только стало известно о романе двух титулованных гимнастов, их тут же окрестили самой красивой парой СССР. А на их свадьбу в качестве гостей были приглашены более ста спортсменов из сборных СССР. В качестве свадебного подарка молодожёны получили квартиру от Госкомспорта и очень приличное денежное вознаграждение.

Зинаида и Михаил Воронины.

Несмотря ни на что, спортсмены были намерены продолжать спортивную карьеру. Уже спустя год после появления на свет сына Дмитрия (1969 г.р.) Зинаида Воронина приступила к тренировкам, довольно быстро восстановила спортивную форму и смогла показать хорошие результаты на чемпионате мира в Любляне, став чемпионкой в командном первенстве и принеся сборной три «бронзы».

Зинаида Воронина.

Но это были последние успешные соревнования гимнастки. Кроме того, что спортсменка стала явно проигрывать более молодым коллегам, она всё чаще стала употреблять спиртные напитки. Поначалу этому не придавали особого значения, а потом… потом стало уже поздно. Вместе с подругой по сборной Тамарой Лазакович Зинаида Воронина отправлялась в «загулы», они откровенно нарушали спортивный режим, пытались угощать коллег и грубили на попытки тренеров их образумить.

Зинаида Воронина.

Окончание спортивной карьеры лишь усугубило проблему. Зинаида Воронина перестала обращать внимание на семью, не занималась сыном, а предпочитала проводить время в весёлых компаниях. Терпение супруга гимнастки вскоре лопнуло: он подал на развод и добился права единоличной опеки над сыном. Жизнь Михаила Воронина сложилась вполне удачно: после окончания спортивной карьеры он ушёл на тренерскую работу, занимался воспитанием сына, женился во второй раз, с 1992 года и до самой своей смерти занимал пост президента гимнастического клуба «Динамо».

Михаил Воронин.

Зинаида Воронина после развода, кажется, совершенно забыла о том, что у неё была когда-то семья. Она отказалась общаться не только с мужем, но и с собственным сыном, фактически его бросив. Коллеги спортсменки по сборной высказывали предположения, что причиной такого поведения гимнастки могло быть нежелание травмировать ребёнка. Она осознавала свою зависимость от алкоголя и ушла в сторону, решив, что с отцом Диме будет лучше.

Накануне Олимпиады-80 олимпийская чемпионка попала в круг неблагонадёжных лиц, подлежащих высылке за сто километров от столицы. В некоторых источниках упоминается о наличии у спортсменки судимости за мелкую кражу и отбытии наказания в Можайской женской колонии.

Зинаида Воронина, Вера Чаславска и Марианна Неметова-Крайчирова, 1967 год.

Известно, что в течение шести лет бывшая гимнастка работала земледелом литейно-механического завода в Балашихе. Зинаида Воронина предпочитала не распространяться о прошлом, а потому многие коллеги даже не догадывались, какой легендарный человек каждый день вместе с ними заступает в смену. Она была на хорошем счету, работала старательно, ну а выпивка не считалась на предприятии большим пороком.

Зинаида Воронина.

За женщиной пытались ухаживать мужчины, но она так и не смогла построить ни с кем серьёзных отношений. В 1992 году Зинаида Воронина уволилась с завода и теперь уже ничто не мешало ей проводить время в компании со спиртным. С 1992 по 2001 года нет никаких сведений о том, как жила Зинаида Воронина, за исключением одного случая. В том же 1992 году она приехала в родную Йошкар-Олу и долго стояла у посвящённого ей стенда в музее спортивной славы.

Зинаида Воронина.

В марте 2001 года Зинаида Воронина скончалась в Балашихе. Власти Йошкар-Олы решили отдать последнюю дань уважения знаменитой землячке. Они перевезли тело гимнастки на родину и похоронили со всеми причитающимися почестями. Сын Дмитрий приехал проститься с мамой, а бывший муж, видимо, так и не смог её простить.

Источник

А вы знали об этом?

Во время ВОВ после прыжка с самолета на высоте 7000 метров у летчика Ивана Чиссова не раскрылся парашют, однако приземлившись он упал на склон оврага, густо засыпанного снегом, и скатился под уклон. Ивану Чиссову тогда повезло. В рубашке родился!Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43691405266/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Какие технологии появились в СССР благодаря разведчикам https://otari.mirtesen.ru/blog/43212239207/

Венгерская революция 1956 года: какие потери понесла Советская армия https://otari.mirtesen.ru/blog/43422360115/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!