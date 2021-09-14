Какое слово нельзя говорить человеку в депрессии

Желание помочь близкому справиться с тяжелой ситуацией — естественный и похвальный порыв. Но когда речь идет о тех, кто страдает депрессией, нужно аккуратнее подбирать выражения. Рассказываем, какое слово может причинить вред и как правильно выразить заботу и поддержку.

Представьте себя в самом тяжелом психологическом состоянии из всех возможных. Даже просто встать с кровати настолько трудно, что кажется подвигом, сравнимым с восхождением на Эверест босиком. Или вдруг ни с того, ни с сего начинает бешено колотиться сердце и перехватывает дыхание. Теперь представьте, что друг, желающий помочь, пытается дать совет и говорит что-то вроде: «Попробуй просто заняться спортом!» или «Просто сделай несколько глубоких вдохов и успокойся!»

Слово «просто» кажется безобидным, но способно причинить немало вреда. Оно подразумевает, что действие, которое вы советуете совершить (заняться спортом или расслабиться), не потребует никаких особенных усилий. Но эксперты уверяют, что это в корне неверно.

«Многим людям, страдающим тревогой или депрессией, тяжело даются даже обычные задачи, которые кажутся простыми большинству», — говорит Элизабет Дювал (Мичиганский университет), психиатр, специалист по тревожным расстройствам.

Не будьте слишком назойливы с советами

«Тревога и депрессия — это мучительные внутренние переживания, которые часто не заметны окружающим. Человек с таким расстройством нередко не способен сосредоточиться на делах, потому что все его внимание захвачено сильными негативными мыслями и эмоциями, которые он не может контролировать», — объясняет Дювал.

Может показаться, что мы придираемся к мелочам — что страшного в одном коротком слове? Слова влияют на других сильнее, чем кажется, особенно если речь идет о психически нездоровых людях.

«Выбор выражений всегда играет большую роль. Это показывает, что мы думаем и чувствуем по отношению к людям или каким-то ситуациям. Мы же не скажем человеку со сломанной ногой или восстанавливающемуся после операции: «Да просто выздоровей», — говорит психиатр Виктор Шварц. Это не значит, что больным нельзя давать советы — напротив, они отчаянно нуждаются в поддержке. Как правильно выразить заботу?

«Ты для меня очень важен(а)»

Для начала необходимо показать, что вы беспокоитесь за человека. «Всегда хорошо дать человеку понять, что он для вас важен и вы за него переживаете. Покажите, что не бросите его в трудную минуту и готовы поддержать», — говорит Джилл Харкави-Фридман, вице-президент по научной работе в Американском фонде предотвращения самоубийств.

«Понимаю, что это трудно, но почему бы не попробовать...»

Не обязательно формулировать так, но надо показать, что вы понимаете, с какими трудностями сталкивается человек, страдающий тревогой или депрессией.

«Обсуждать проблемы и сложности важно не спеша, постепенно, в том темпе, который будет комфортным для собеседника», — говорит Виктор Шварц. Не говорите сразу: «Попробуй заняться спортом». Предложите для начала совместную прогулку. Покажите, что вам не все равно. «Предложите что-нибудь здоровое и позитивное — вместе прогуляться, сходить в спортзал, посмотреть фильм», — советует Элизабет Дювал.

«В любом случае не будьте слишком назойливы с советами, сначала спросите близкого человека, чего бы хотел он сам, — говорит психиатр Эми Александер. — Если хотите дать совет, лучше сначала уточните: «У меня есть кое-какие идеи, но я не знаю, хочешь ли ты сейчас об этом говорить». Некоторым не нужны советы, они просто хотят, чтобы их выслушали, именно так вы сможете помочь».

«Чем я могу помочь?»

Хороший способ выразить поддержку — задать этот вопрос. Но важно, чтобы это были не просто слова. Есть огромная разница между мимолетно брошенным «я рядом, если понадобится» и четким «скажи, что я могу сделать для тебя прямо сейчас?».

«Мне в тебе очень нравится твое …»

Важно назвать что-то конкретное. Например, напомните лучшему другу, что у него отличное чувство юмора. Скажите брату, что очень цените его готовность всегда прийти на помощь родителям.

«Напомните собеседнику, что вас с ним связывает, что привлекает в нем. Возможно, в нынешнем состоянии ему кажется, что его не за что любить, и он не понимает, почему вы о нем заботитесь. Важно быть рядом, проявлять терпение и упорство», — говорит Джилл Харкави-Фридман.

«В лечении нет ничего страшного»

Повторим еще раз: нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью к психологу или психиатру. Важно максимально четко донести эту мысль до близкого человека, чтобы помочь ему определиться с дальнейшими действиями и развеять негативные стереотипы.

Если близкий страдает психическим расстройством, важнее всего помнить, как тяжело ему приходится. Для человека с депрессией встать с постели или сделать зарядку может быть немыслимо сложно. Во время панической атаки создается впечатление, что совершенно невозможно остановить бешеное сердцебиение и успокоиться. В такие моменты вам либо кажется, что вы сейчас умрете, либо вы вообще ничего не чувствуете. Оба этих расстройства могут настолько сильно выбить человека из колеи, что выполнение повседневных задач становится не просто сложным, а вообще невозможным.

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