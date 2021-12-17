Раскрыта тайна следов, оставленных на раскалённой лаве 350 тысяч лет назад: Чампате-дель-Дьяволо

Недалеко от итальянского города Фореста в провинции Казерта и совсем рядом с потухшим вулканом Роккамонфина находится район под названием Чампате-дель-Дьяволо. Буквально это название переводится как «следы дьявола». Место получило своё название из-за таинственных следов, оставленных на лаве многие тысячи лет назад. Конечно, кто как не демон мог прогуляться по раскалённой лаве? Наконец, учёным удалось разгадать загадку этих мистических следов...

Вулкан Роккамонфина







Роккамонфина — это небольшой городок, расположенный на юге Италии в самом сердце давно потухшего одноимённного вулкана. Этот маленький городок обладает невероятно богатым культурным и историческим наследием. Он очень популярен среди туристов. Главные достопримечательности Роккамонфины — это роскошные соборы и церкви. Также этот регион славится бесподобной красотой природы.

Роккамонфина.





Недалеко от бездействующего вулкана есть ещё одно загадочное место, которое местные жители называют Чампате-дель-Дьяволо. Это название означает «следы дьявола». Название объясняется просто. На склоне горы, на застывшей лаве оставлены таинственные следы, похожие на человеческие. Местные жители были уверены, что только дьявол мог оставить эти следы.

Прозаическая разгадка Уникальные следы, оставленные на лаве.



Тайна «следов дьявола» будоражила учёные умы по всему миру долгие годы. Исследования происхождения таинственных следов начались около 20 лет назад. Археологи провели множество анализов и в конце концов пришли к совершенно определённому выводу. Это довольно прозаично, но мистика здесь абсолютно ни при чём. Чампате-дель-Дьяволо.



Действительно, это следы, оставленные человеком. Эти люди проживали в данном регионе около 350 000 лет назад. Учёные называют их гоминидами, представителями вида Homo heidelbergensis. Научная теория гласит, что они являются предками неандертальцев, денисовцев и сапиенсов.



Согласно полученным данным, следы принадлежат троим людям. Они спускались по крутому склону горы вниз, по ещё довольно горячей лаве, вдали от кратера вулкана. Исследования характера оставленных следов доказали, что спускались они весьма осторожно. Склон был неустойчив, люди часто спотыкались и поскальзывались. Иногда они помогали себе руками. Рядом обнаружены следы животного, похожие на следы большой собаки или волка. Учёные проанализировав все следы, установили, что рост людей в среднем составлял 1,55 метра. Загадка следов оказалась весьма прозаической - никакие демоны здесь ни при чём. Как удалось следам так хорошо сохраниться Следы отлично сохранились. Так получилось потому что они были покрыты чрезвычайно толстым слоем вулканического пепла. Потом, на протяжении долгих столетий, этот слой постепенно сходил. Следы снова стали видны. Учёные говорят, что следы были оставлены во времена, когда Роккамонфина ещё была активным вулканом. Люди бежали, спасаясь от извержения.

Эти следы гоминидов являются одними из самых древних, обнаруженных за пределами Африки. Но, по словам экспертов, их возраст — это совсем не главное. Самое интересное и значительное — это то, как они были оставлены. Они абсолютно уникальны. В этих следах всё. Отчаяние и спешка, невероятное желание спастись любой ценой. Глубокая эмоциональная окраска этих простых отпечатков человеческих ступней способна свести с ума кого угодно. В этих следах глубокая драма - отчаянное желание жить. Несмотря на ничтожно малое количество информации об анатомии стопы или о походке этих древних людей — это открытие совершенно уникально. Неудивительно, что это место является источником огромной гражданской гордости местных жителей. Оно также занимает весьма значительное, особое место в списке достопримечательностей этого региона. Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2371105611047766969/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Завещание Петра Великого»: почему его считают самым страшным русским документом https://otari.mirtesen.ru/blog/43954187978/ Почему западные рыцари предпочитали воевать на жеребцах, а их восточные коллеги – на кобылах? https://otari.mirtesen.ru/blog/43023088747/ Как уголовники пытались сбить оплату с разведслужбы https://otari.mirtesen.ru/blog/43338029288

Ведь кто ещё мог пройтись по раскалённой лаве?