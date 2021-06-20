Самая большая вагина в мире

Анна Сван (1846-1888) вошла в историю половых рекордов как обладательница самого большого влагалища. Лоно страсти громоздкой шотландки могло вмещать в себя аж 3 человеческих руки!

Анна-развратница не без гордости хвасталась своими гигантскими сексуальными возможностями: "Кто из вас сможет вместить во влагалище 5-6 мужских членов одновременно? Обратитесь ко мне - я покажу вам, как это делается!" История стыдливо умалчивает о том, скольким представителям общества любознательных демонстрировала свои гениталии Анна. Поговаривают, что дамочка делала это весьма охотно и в некотором смысле несколько навязчиво. Современники Анны не без удивления отмечали, что, рожая своего первенца, крупновлагалищная мисс не проронила ни звука!

Она и сама не была крошкой. При рождении Анна весила около 8 кг, в четыре года ее рост составлял 150 см, а к 18 годам Анна выросла до 2 метров 42 см. Ее влагалище составляло... 15 см, и считается самым большим у людей (из официально зарегистрированных).

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