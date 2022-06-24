Энергетика и характер обладателей голубых глаз

Голубоглазых людей считают прирожденными романтиками, однако их черты характера зависят и от насыщенности цвета.

Характер и особенности голубоглазых

Голубоглазых людей часто называют детьми Венеры, планеты, отвечающей за любовь и страсть. Так чем же отличаются голубоглазые от тех, чьи глаза карего, зеленого или иного оттенка?

Голубые глаза — это подарок судьбы и пропуск в мир романтики. Эмоциональные и страстные, голубоглазые люди способны на высокие чувства, однако от партнеров требуют соответствовать своим высоким критериям. Голубой цвет глаз отражается на характере, и специалисты в биоэнергетике полагают, что светлые, льдистые глаза чаще всего встречаются у высокомерных людей, способных на жесткость.

Насыщенный голубой оттенок указывает на то, что перед вами спокойная и уравновешенная личность, способная стать лидером и вести за собой. Этих людей отличает любовь к справедливости, и они не позволяют никому нарушать правила и нормы. Тем не менее, обладателям ярких голубых глаз порой не хватает силы воли завершить начатое.

Голубоглазых людей отличает любовь к творчеству. Их таланты неоспоримы, поэтому они могут стать как великими писателями или актерами, так и известными музыкантами, модельерами или стилистами.

С юного возраста такие дети проявляют интерес к творчеству, и если подкреплять их желание развиваться в определенной сфере, то с возрастом голубоглазым будет проще найти свое призвание.Голубоглазым, в отличие от кареглазых, порой не хватает терпения, им требуется вдохновение, поэтому так часто обладатели голубых глаз путешествуют и не могут длительное время сидеть на одном месте.Женщин с голубыми глазами отличает мягкость, однако доверяют они лишь близким, предпочитая держать дистанцию с теми, кого не допускают в узкий круг. Они не прощают предательства, и вряд ли смогут возобновить общение с теми, кто неосмотрительно нанес им сильную обиду.Мужчины отличаются непоседливым характером и длительное время остаются детьми, не желая вникать в проблемы взрослого мира и оттягивая момент собственного взросления.

Многие полагают, что обладатели голубых глаз наивны, однако это в корне неверно. Первое впечатление часто обманчиво, и если при знакомстве кажется, что голубоглазый человек наивен, то при более тесном общении становится понятно: это нежелание обидеть нового знакомого, деликатность и дружелюбие.

Голубоглазые создают крепкие пары, они не предают и не изменяют, однако способны на жесткость, если в их отношения вмешиваются посторонние. Голубые глаза — это не только романтика, но и нордический характер, который помогает завоевывать право на личное мнение и пространство, добиваться головокружительных успехов и наслаждаться победами.

Талисманы людей с голубыми глазами

Голубоглазым людям стоит обратить внимание на два типа талисманов: те, которые защищают от агрессивно настроенных личностей, и те, что помогают привести чувства к гармонии. Некоторая капризность, присущая большинству голубоглазых, может стать причиной неприятностей, а значит, стоит не только работать над собой, но и приобрести украшения с малахитом или сапфиром. Выстроить энергетическую защиту помогут хризхоколла и оникс. Подойдут также камни, которые относят к Венере: бирюза, изумруд, нефрит, коралл, кварц, изумруд. Каждый из минералов подарит дополнительную защиту и будет восполнять запас энергии.

Цвета, привлекающие удачу к обладателям голубых глаз, — это оттенки голубого и зеленого. Стихия Воды, к которой относят голубоглазых, защищает своих детей от неурядиц и укрывает от проблем, а нежные оттенки раскрывают их творческие способности. Кроме того, благодаря серым и стальным цветам будет проще сосредоточиться на важных делах, а яркая фуксия поможет не робеть и смело отстаивать свои права.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2508327438723845087/

А вы знали об этом?

Известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах, получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую (арийскую, европейскую) расу «кавказской».С тех пор это обозначение сохранилось в антропологической науке, в частности, в США и Западной Европе. Выходит, что мы должны с большой уверенностью утверждать, что Кавказ – это место рождения арийской расы. Правда, в России, после прихода к власти ненавистных большевиков, поспешили заменить, предложенный Блюменбахом термин, на новый термин – «европеоидная раса».

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