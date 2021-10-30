Мифы и правда о зимней спячке: Оказывается, медведи вообще не впадают в «спячку», да и лапу не сосут

В преддверии зимы многие из нас задумываются о том, чтобы организовать себе полноценную спячку по всем известной медвежьей методике. Заползти в уютную берлогу, взять лапу в рот и выползти из своего логова уже весной. Но что, если мы скажем, что медведи не сосут конечности, не строят берлоги и в спячки не впадают?

Всё что ты знал обо мне — ложь...

Для начала поговорим за понятия. По-научному зимнюю спячку называют гибернацией. Обычно этим занимаются лягушки, ежи, черепахи, но никак не здоровяки в 150-200 кило. В это время животное переводит свой организм на режим максимальной экономии. Земляные белки, например, понижают температуру с 31 градуса до — 2. А вот у мишек градус тела падает с 37 до 31. Голод, холод или любой другой раздражитель с лёгкостью разбудят косолапого. Так что, по факту, мишки не впадают в спячку. Они впадают в очень крепкий сон.

Свалился в сон без задних ног. Могу его понять.

Увы, встать на ночной дожор у медведя не выйдет — зимой ему просто нечего есть. Поэтому перед сном он отъедается как не в себя. Несмотря на репутацию хозяина тайги, охотой и рыбалкой зверь занимается редко — ¼ всего съеденного приходится на мясо, рыбу. Основа рациона — корешки, побеги, ягоды, шишки и даже насекомые. Косолапому нужно наесть 15 сантиметров жира, а это почти 25% веса. Если вдруг не хватит — спячка прекратится досрочно, и голодный злой медведь отправится искать еду в зимнем лесу.

Медведям с Дальнего Востока повезло — их рацион по большей части состоит из рыбы, так как её в местах обитания косолапых очень много.

Итак, время поговорить об уютной медвежьей берлоге... которую, большинство медведей не строят. Охотники делят берлоги медведей на два типа. Первые — грунтовые. Те самые, из сказок: в норе, скале или большом дупле. Вторые — верховые. Косолапый ищет спокойное местечко, где его не побеспокоят, сгребает немного подстилки и ложится прямо так. С первым крупным снегопадом животину просто заметает и все.

Если люди просят закопать себя в песок, то медведи закапываются в снег.

Когда вопрос жирового пайка решён, а место для сна найдено, настает время для того самого лапо-сосательного процесса... Которого тоже нет. Медведи не сосут свои лапы. И чужие лапы тоже не сосут. Дело в том, что в середине спячки на подушечках лап обновляется кожа, она начинает жутко зудеть. Мишка во сне пытается этот зуд уменьшить и облизывает свои лапы. Вот и весь секрет.

Когда сходила на ноготочки и не можешь налюбоваться новым маникюром.

У меня чувство, словно мне опять сказали, что деда мороза не существует. Всё то, что мы знали о медведях с детства оказалось ложью. Зато теперь вы больше шарите в берложно-спячных хитростях. Но повторять дома мы вам их не советуем. Пусть этим занимаются шерстяные профессионалы.

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