Икона Узорешительницы Анастасии — святая помощь избавления

Икона Анастасии Узорешительницы помогает людям в том, в чем девушка помогла ближним при жизни: жила она в эпоху гонений на христиан и все свои физические и духовные силы потратила на помощь ближним. Господь наградил ее многими дарами, два из которых прославили святую так, что мы помним о ней и сегодня.

Имя Анастасии означает воскресшая, восставшая из мертвых. Таким образом, святая великомученица предвозвещает нам скорое воскресение в телах всех людей, и в доказательство помогает молящимся своей иконе и сегодня, исполняя их просьбы так же щедро, как и при жизни.

Икона Анастасия Узорешительница: описание

Святая великомученица Анастасия, прозванная Узорешительницей, была коренной римлянкой из богатого и знатного рода. На иконе ее изображают с сосудом елея (растительного масла), которым она врачевала людей. Помимо физической помощи, у святой был несомненный дар слова: она владела утешительным словом и была способна внушать мужество и укреплять сердца людей, которым предстояли испытания. Господь через Своих верных помощников-христиан всегда помогает людям, насколько это возможно. Так он делал и через Анастасию. За многочисленные подвиги помощи нуждающимся она была удостоена дара целительства и утешения, а еще убедительного слова, мужества, нищеты и милости.

Она получала откровения от Бога кому и в чем нужна помощь и спешила к страдальцам днем и ночью.

Известно, что после смерти и прославления святой мученик получает больше возможностей влиять на нашу жизнь. Так, перед иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы мы видим пример истинного христианства и смиренно просим у нее благ, достатка и здоровья – тех вещей, которые она без остатка раздала при жизни. Святая добровольно взяла на себя подвиг девства, нищеты и милосердия ради любви к Богу.

Значение иконы Анастасия Узорешительница

Читая житие святой Анастасии невозможно представить, как способен человек вынести столько добровольных лишений и страданий. Как знатная римлянка с огромным наследством, эдакая наследница олигарха 3 века, раздала все богатство и посвятила жизнь прислуживанию заточенным в темнице, страдающим, голодным и больным за имя Христово. Соответственно, за все облегчения страданий словом и делом, ее прозвали Узорешительницей, то есть, разрешающей от уз (от тесноты, страдания).