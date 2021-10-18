«Сенсационные» открытия, которые оказались чистой воды фикцией

Случается, что люди делают открытия, которые кардинально изменяют представление о мире. Но случается, что открытия, которые кажутся чем-то сенсационным, на самом деле оказываются чистой воды фикцией.

А точнее, это самые обычные вещи, которые из-за особенностей человеческого восприятия были расценены, как нечто экстраординарное. «Десятка» самых забавных заблуждений в нашем сегодняшнем обзоре.

1. Итальянцы, которых сочли неандертальцами

Неандерталец? Итальянец!

В 1980 году группа археологов обнаружила несколько фрагментов костей в пещерах Сан-Бернардино в Италии. Возраст пород, в которой было обнаружены останки, был оценен приблизительно в 28 000 – 59 000 лет. Это привело их к выводу, что кости принадлежали неандертальцам.Тем не менее, повторный анализ, проведенный Стефано Бенации в 2013 году, показал, что первоначальные выводы были неправильными.

С помощью новых высокотехнологичных инструментов Бенацци обнаружил, что таинственные фрагменты костей принадлежали людям, а не неандертальцам, а если быть точнее, то средневековым итальянцам. Повторный анализ Бенацци также скорректировал возраст костей: они были датированы 1420 - 1480 годами.

2. Мангалица: гибрид овцы и свиньи

Эта удивительная мангалица.

В 2010 году в Интернете широко разошлось фото гибрида овцы и свиньи. Существо было покрыто шерстью, но у него была рыло и голова свиньи. Фото выглядело настолько убедительно, что многие люди посчитали: данное животное является продуктом генетической модификации. Другие же заявили, что фото сделано с помощью Photoshop.

Позже было обнаружено, что животное не было ни продуктом генной инженерии, ни результатом подделки. Существо, показанное на снимке, - порода волосатых свиней под названием "мангалица", которых разводят в горах Венгрии и Австрии.

2. Затерянный греческий город

Под водой всего и не углядишь

Когда группа снорклеров увидела под водой нечто, что выглядело как полы с твердым покрытием, колоннады и дворики, то пловцы подумали, что обнаружили руины древнего греческого города. К сожалению, они были не правы. В ходе совместного исследования, проведенного Университетом Афин и Университетом Восточной Англии, обнаружилось, что эти структуры, найденные в греческом Закинфе, на самом деле - природные геологические формации.

Исследователи использовали рентгеновские лучи, методы стабильных изотопов и микроскопии для изучения текстур и содержимого подводных сооружений. В итоге обнаружилось, что данные образования были созданы в процессе естественного геологического явления, которое произошло пять миллионов лет назад. Еще одним важным фактором, который привел их к выводу , что образования были не рукотворными, было отсутствие других признаков жизни (к примеру, посуды или амфор).

4. Скульптура, которую приняли за гибрид человека и собаки

Гибрид, которого не было.

В 2009 году результаты исследования, предположительно, опубликованные израильскими учеными, стали "вирусными" в Интернете. На фотографии можно было увидеть "наполовину женщину, наполовину собаку, которая кормит своих щенят". Фото было настолько убедительным, что ему удалось одурачить много людей, заставив их поверить, что ученые зашли слишком далеко со своими "играми в Бога".

Это могло бы быть большим открытием, но предполагаемый гибрид человека и собаки на самом деле был просто скульптурой, которая была создана художником Пиччинини и впервые представлена публике в 2003 году.

5. Голый енот или чупакабра

Больной енот.

В 2014 году пара из Техаса обнаружила у себя на ферме животное, похожее на чупакабру - мифического монстра, который, как полагают, высасывает кровь из кур и коз. Тем не менее, у "чупакабры Рэтклиффа" (как назвали это животное) не было анатомических особенностей рта, которые позволяли бы ему сосать кровь. На самом деле, это животное, пребывая в плену в клетке, питалось кукурузой и кормом для кошек. Эксперты предположили, что пара из Техаса поймала енота, страдающего от саркоптоза, заболевания кожи, которое приводит к выпадению шерсти у животных.

6. Лапа барибала VS стопы снежного человека

Лапа барибала VS стопы снежного человека

В 2013 году дети из Лейквилля, штат Массачусетс обнаружили что-то, выглядящее как разлагающаяся человеческая нога. Они сразу же вызвали полицию, которая предположила, что данная стопа - останки жертвы убийства. Несмотря на это, местные жители до сих пор верят, что стопа принадлежала йети, более известному, как снежный человек.

С помощью судебно-медицинской экспертизы было установлено, что оторванная лапа на самом деле принадлежала не йети и не жертве маньяка, а черному медведю (также известному, как барибал). Откуда лапа взялась в Лейквилле, так и осталось загадкой.

7. Венера VS НЛО

Очень яркий объект.

Многие природные объекты или явления ошибочно принимали за НЛО. Одним из таких объектов является планета Венера. Многие люди звонили в службу спасения, думая, что увидели инопланетный космический корабль, хотя на самом деле это была вторая по счету от Солнца планета.

Существует простое объяснение, почему многие люди ошибочно принимали Венеру за НЛО: она очень яркая. Это самая яркая планета в Солнечной системе, которая затмевает на ночном небе даже самую яркую звезду, Сириус. Облака Венеры функционируют как зеркало, отражая почти весь солнечный свет от планеты, поэтому она такая яркая и горячая.

8. Запуск военной ракеты

В 2015 году в Калифорнии был замечен таинственный яркий свет. Он был настолько интенсивным, что он его заметили даже в Неваде и Аризоне. Люди, которые не знали, что это было, приняли свечение за чужеземный космический корабль.Тем не менее, было гораздо было простое объяснение: ВМС США опубликовала заявление о том, это была учебная ракета, выпущенная с USS "Кентукки", баллистической ракетной подводной лодки у берегов южной Калифорнии.

9. Моллюск, которые посчитали останками человека

Наводящий ужас моллюск.

Человек, гуляющий в 2015 году со своей собакой на пляже в Дарвине, Австралия, наткнулся на то, что он принял за отрубленный человеческий палец. Он сразу же сообщил о случившемся в местную полицию, опасаясь, что он, возможно, обнаружил останки жертвы убийства. Полиция передала "отрезанный палец" в отдел экспертизы, где обнаружилось, что это не палец, а необычный моллюск. Загадкой остается то, что моллюски подобного вида встречаются только в северном полушарии.

10. Горная порода, которая показалась телом Натали Холлоуэй

Слава богу не труп!

В 2010 году пара из Пенсильвании отправилась в отпуск в Арубу. Как любые нормальные туристы, они фотографировали все подряд. Когда парочка уже вернулась в США, то они заметили что-то странное на одном из фото: человеческий скелет, полускрытый водой возле берега.

Туристы сразу же вызвал полицию, подумав, что обнаружили останки Натали Холлоуэй, которая считается самым известным человеком, пропавшим без вести в истории Арубы. Натали исчезла 30 мая 2005 года во время отпуска в этой карибской стране. Изучив фотографии, эксперты пришли к выводу, что это был не человеческий скелет, а скорее причудливое образование из горной породы.

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