4 факта из биографии Кутузова, о которых советские историки предпочитали не упоминать                 

Отари ХидирбегишвилиЧитать4 факта из биографии Кутузова, о которых советские историки предпочитали не упоминать Одним из самых выдающихся русских полководцев является Михаил Илларионович Кутузов. Именно благодаря его грамотным действиям, в 1812 году удалось отстоять Российскую империю и дать достойный отпор Наполеону. Однако, далеко не все факты из его биографии можно встретить в открытых источниках. Угодливый Кутузов По мнению историков, Михаил Илларионович был из тех людей, которые не предпочитали перечить императорам. Он всегда старался угодить государю, и лишний раз не оспаривал его решения. В повести «Война и Мир» Льва Толстого, приводится эпизод, когда Кутузов отказался выполнять приказ императора Александра, и не атаковал врага до подхода всех основных сил. Военные историки утверждают, что на самом деле он был готов выполнить приказ, но сам император не стал настаивать на этом решении. Оба глаза Всем известен образ полководца, с повязкой на глазу. Однако, по утверждениям современных историков, Кутузов не был лишён глаза. Действительно, в войне с турками он получил два тяжелых ранения головы, из-за которых у него наблюдались проблемы со зрением. Периодически, ему приходилось прикрывать глаз повязкой. Но сам он был на месте. Не жалел солдат Многие советские историки представляли его отцом для простых солдат. На самом деле, Кутузов, как и большинство полководцев тех времён, не очень заботился о жизни своих подчинённых. Он без сомнений наказывал любого провинившегося. Воевал против крестьян После того, как русская армия оставила Москву, среди крестьян соседних губерний стали вспыхивать мятежи. Они считали, что Наполеон даст им свободу. Будучи беспрекословным слугой императора, Кутузов принимал участие в подавлении бунтов. Направляя военные отряды, он прекрасно понимал, что разговорами решить проблемы не удастся. Источник Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им. Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести! Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной. Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат! Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!… Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. Известный турецкиЙ историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом. В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили ! Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии! Рекомендую также прочесть: Судьба раненых русских солдат после Бородинской битвы. О чем часто умалчивают https://otari.mirtesen.ru/blog/43296414415/ 10 ошибок, которые женщины совершают при посещении гинеколога https://otari.mirtesen.ru/blog/43849739087/ Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии! Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписатьсяНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудить
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