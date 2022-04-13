4 факта из биографии Кутузова, о которых советские историки предпочитали не упоминать                 

Одним из самых выдающихся русских полководцев является Михаил Илларионович Кутузов. Именно благодаря его грамотным действиям, в 1812 году удалось отстоять Российскую империю и дать достойный отпор Наполеону. Однако, далеко не все факты из его биографии можно встретить в открытых источниках.

Угодливый Кутузов

По мнению историков, Михаил Илларионович был из тех людей, которые не предпочитали перечить императорам. Он всегда старался угодить государю, и лишний раз не оспаривал его решения. В повести «Война и Мир» Льва Толстого, приводится эпизод, когда Кутузов отказался выполнять приказ императора Александра, и не атаковал врага до подхода всех основных сил.

Военные историки утверждают, что на самом деле он был готов выполнить приказ, но сам император не стал настаивать на этом решении.

Оба глаза

Всем известен образ полководца, с повязкой на глазу. Однако, по утверждениям современных историков, Кутузов не был лишён глаза. Действительно, в войне с турками он получил два тяжелых ранения головы, из-за которых у него наблюдались проблемы со зрением. Периодически, ему приходилось прикрывать глаз повязкой. Но сам он был на месте.

Не жалел солдат

Многие советские историки представляли его отцом для простых солдат. На самом деле, Кутузов, как и большинство полководцев тех времён, не очень заботился о жизни своих подчинённых. Он без сомнений наказывал любого провинившегося.

Воевал против крестьян

После того, как русская армия оставила Москву, среди крестьян соседних губерний стали вспыхивать мятежи. Они считали, что Наполеон даст им свободу. Будучи беспрекословным слугой императора, Кутузов принимал участие в подавлении бунтов. Направляя военные отряды, он прекрасно понимал, что разговорами решить проблемы не удастся.