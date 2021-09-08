Донские амазонки: каких женщин-атаманов враги боялись больше чем мужчин

Только Запорожская Сечь с самого своего основания была закрыта для женщин. Остальные казачьи войсковые сообщества, вопреки устоявшемуся стереотипу, допускали участие представительниц прекрасного пола в сражениях с врагом. Причем, некоторые отважные красавицы делали на войне завидную карьеру, становясь офицерами и даже атаманами. Нередко случалось, что женщин чествовали за проявленный героизм.

Вся жизнь – служба

Особый уклад жизни казаков накладывал свой отпечаток и на представительниц прекрасного пола. Этот факт известный писатель Валерий Шамбаров отметил в книге «Казачество. История вольной Руси» (М., 2007 г.).

Поскольку самым важным делом для обитателей донских станиц всегда была ратная служба, то и вся жизнь их матерей, сестер и жен была подчинена военным нуждам. Свой высший долг казачка видела в том, чтобы ее муж, брат или сын мог спокойно отправиться на очередную войну. А женщины тем временем обеспечивали надежный тыл, решали все хозяйственные вопросы, самостоятельно возделывали поля, растили сады, ухаживали за скотом. Они могли при надобности и хату подправить, и телегу отремонтировать, и на рынок с товаром съездить.

В.Е. Шамбаров считает, что ежедневный женский труд являлся «некой разновидностью казачьей службы», аналогичной деятельности интендантских подразделений.

Но и на этом жительницы донских станиц не останавливались. Они росли и жили в экстремальных условиях – фактически в приграничной полосе. Казаки издавна охраняли окраины России от набегов воинственных соседей. В отсутствие мужчин обязанность защищать родные наделы также ложилась на хрупкие женские плечи, ведь помимо них в станице порой оставались лишь мальчики да старики.

Вместе с братьями с раннего детства казачки учились и на лошадях скакать, и с оружием обращаться, и метко стрелять.

Отважные воительницы

Многочисленные факты подтверждают, что наряду со своими мужьями, братьями и сыновьями дончанки участвовали в защите родной земли. Об этом кандидат исторических наук Олег Щупленков написал в статье «Были бы казачки – казаки будут», которая вышла в альманахе «Казачество» (No 19, 2016 г.).

«Казачки становились не только хранительницами очага, но и отважными воинами, готовыми наряду с мужчинами нести тяготы и лишения воинской службы. Подобной роли женщины в мировой истории практически ни один народ не знает. Когда на протяжении нескольких веков казачество (мужчины и женщины), на равных условиях исполняют государственную и военную службу», – отметил О.В. Щупленков.

Например, более 800 женщин-воительниц участвовали в героической обороне крепости Азов, продолжавшейся с 1637 по 1642 годы. Казачки и их мужья отважно противостояли многочисленно превосходившим силам противника, выдержав изнурительную осаду и 24 приступа. Причем вместе с турецкими воинами Азов осаждали немецкие, шведские и польские наемники.

И подобных героических страниц в истории казачества немало. При внезапных атаках врага женщины оборонялись, используя все, что под руку попадало. Нападавшего могли утопить в бочке с квасом, прибить мотыгой, проткнуть вилами. Помимо женственной стати многие казачки обладали недюжинной физической силой и сноровкой. Суровая жизнь в пограничье, тяжелый труд да отчаянный, бойкий характер сделали из дончанок настоящих амазонок Юга России.

Прасковья Куркина

Первой женщиной, дослужившейся до офицерского звания в российской армии, многие исследователи называют Прасковью Куркину – донскую казачку из станицы Ногавской. Ее воинская карьера началась, как ни странно, с досадного проступка. В 1792 г. в станице случился пожар, в котором местные жители обвинили молодую вдову. Опасаясь сурового наказания, красавица сбежала из родного дома. А чтобы ее никто не узнал, женщина переоделась в мужские вещи. Она также взяла с собой оружие покойного супруга, села на боевого коня и... направилась на Русско-польскую войну.

Как ни странно, красавице удалось вступить в донской казачий полк С.Ф. Балабина, выдав себя за мужчину. Вероятно, усталые от многочисленных сражений казаки поначалу не обратили внимания на нового боевого товарища, да и пополнение полку требовалось срочно, вот никто и не стал приглядываться. А затем, когда обман вскрылся, полковник С.Ф. Балабин решил не поднимать лишнего шума, а просто назначил «казака» Куркину своим ординарцем. Вероятно, чтобы присматривать за женщиной, оказавшейся на войне.

Многие исследователи утверждают, что показное, грубовато-уничижительное отношение к представительницам прекрасного пола, принятое среди казаков, это не более чем дань устоявшимся в обществе поведенческим стереотипам. На самом деле отважные воины, как правило, по-рыцарски заботятся о дамах.

Впрочем, Прасковье Куркиной ничья защита и не была нужна. Она сама рвалась в бой, не желая отсиживаться за спинами товарищей. Храбрость и воинская сноровка позволили ей дослужиться до звания сотника. То есть, бравые казаки не гнушались подчиняться приказам женщины.

В родную станицу Прасковья вернулась в 1794 г. с тремя боевыми наградами: двумя орденами Георгия Победоносца и орденом Святой Анны 4-й степени. Жители Ногавской встречали ее как героиню.

Алена Арзамасская

Настоящей атаманшей была Алена Арзамасская – сподвижница донского казака Степана Разина. Эта женщина возглавляла крупный отряд, причинивший немало проблем царским войскам.

По разным оценкам, численность повстанцев, находившихся в подчинении у казачки, колебалась от 300 до 2 тысяч человек. Некоторые западноевропейские авторы, вообще, называют цифру в 7 тысяч бойцов. Данный факт историк Алексей Бауэр отметил в статье «Рождение мифа об Алене Арзамасской», которая вышла в журнале «Вестник Удмуртского университета» (т. 27, No 4 за 2017 г.).

Атаманша никогда не скрывала своей гендерной идентичности. Более того, когда грянуло восстание Степана Разина, эта рано овдовевшая казачка являлась монахиней Николаевского монастыря (г. Арзамас). Но она оставила служение Богу и присоединилась к повстанцам.

В 1670 г. отряд старицы Алены принял участие в сражении с войском воеводы Леонтия Шайсукова. Восставшим удалось одержать победу, ими был захвачен г. Темников. Отважная атаманша управляла большим воинским соединением и всем городом, оказавшимся у нее в подчинении.

Однако, царские войска, все же, сумели взять верх над повстанцами. Уже 30 ноября 1970 г. войско Алены Арзамасской было разбито. Вскоре и саму старицу захватили в плен. По приказу воеводы Ю.А. Долгорукова казачку заживо сожгли в деревянном срубе, обвинив в измене царю, а также в ереси и колдовстве.

Трагическая и яркая судьба «русской Жанны Д'Арк» вдохновила многих творческих людей. Ей посвящен балет композитора Н.В. Кошелевой «Алена Арзамасская», одноименный роман М.Т. Петрова, повесть «Горит Эрзяния» Т.Н. Митряшкина и другие произведения.

Марьяна Горбатко

Еще одна казачка, имя которой стало легендарным, это Марьяна Горбатко. Кандидат исторических наук Игорь Ерохин и аспирантка университета Саутгемптона Ирина Аржанова описали трагическую судьбу этой красавицы в совместной статье «Гендер и вопросы истории государственного казачества», которая вышла в журнале «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты» (No 15, 2014 г.).

В XIX в. от Новороссийска до Кубани была организована Адагумская оборонительная линия, защищавшая мирные станицы от воинственных соседей. С мая 1862 г. службу на одном из постов этой линии, располагавшемся у липовой рощи на берегу реки Неберджай, несли казаки 3-й роты 6-го Черноморского батальона под руководством сотника Ефима Горбатко. В ночь на 4 сентября пост был атакован горцами. В это время маленький гарнизон состоял из 35 мужчин и одной женщины – к сотнику накануне приехала его красавица-супруга Марьяна.

Она принимала участие в бою наравне с другими защитниками поста. Когда Ефим Горбатко был убит, к телу покойного устремились враги. Они собирались отрубить голову командира, чтобы устрашить казаков. Но Марьяна им этого не позволила. Женщина, оставшаяся вдовой, застрелила одного из нападавших, а второго заколола штыком. И хотя противники оторопели, увидев такую воительницу, это не помешало им зарубить казачку шашками.

В 1882 г. над могилой защитников поста, которые погибли, но не сдались, был установлен памятник.

Мария Смирнова

Немало отважных женщин сражалось на фронтах Первой мировой. Среди них оказалась и Мария Смирнова – донская казачка, уроженка станицы Новочеркасской. В газете «Курская быль» от 15 апреля 1915 г. была опубликована заметка «Казак Мария Смирнов». В ней содержался рассказ одной из сестер милосердия о встрече с женщиной-воином, на груди которой красовалось сразу три Георгиевских креста.

Отважная дончанка отправилась на фронт вместо больного супруга, оставив его присматривать за их единственным ребенком.

«Одела я мужнин костюм, обрезала волосы, наказала никому не говорить, да и поехала к начальнику. Ну, там видят: человек здоровый – даже не осматривали», – так сама Мария Смирнова объяснила фронтовой медсестре, как ее взяли в полк.

Потом, конечно, сослуживцы догадались, что их новый боевой товарищ – женщина, но никто не стал делать из этого сенсации.

А 1 октября 1915 г. в газете «Приазовский край» вышла статья «Одна из героинь 2-й Отечественной войны». В ней были такие строки: «Казачка станицы Новочеркасской Мария Смирнова была прикомандирована к одному из донских полков, числилась под именем добровольца Сергея Смирнова. Контужена и ранена неопасно пулей в ногу навылет».

Военные подвиги и достижения этой женщины впечатляют. Она дослужилась до офицерского звания урядника, не раз участвовала в рискованных разведывательно-диверсионных операциях, спасала боевых товарищей. Так, 14 октября 1914 г. Мария взяла в плен легкораненого представителя австрийского командного состава, а 29 ноября вынесла на себе с поля боя одного из русских офицеров. Затем вместе с другими смельчаками казачка уничтожила два вражеских пулемета. Она прокралась в тыл противника, надев австрийский мундир.

Свой третий Георгиевский крест Мария получила за участие в смелой и неожиданной для врага атаке, в результате которой удалось взять в плен «офицера с важными планами».

Много отважных дончанок билось с врагом и во время Великой Отечественной войны. Казачки всегда вносили большой вклад в военные победы нашей армии.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/164971

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