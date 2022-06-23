Как выглядел и сколько весил самый худой человек в истории

На протяжении всего XIX века в Америке был ужасно велик интерес публики к людям с особенностям развития. Но к сожалению, этот интерес зачастую принимал искаженные формы — люди, которые поразительно отличались от других, обычно не могли заработать себе на жизнь никаким другим способом, кроме как показывать себя за плату на ярмарках и в бродячих цирках, получивших говорящее и оскорбительное название «шоу уродов».

Исаак Спрэг

Исаак Спрэг родился в 1841 году в самой обыкновенной семье и рос в штате Массачусетс. Он казался таким же подростком как и все — много бегал, играл и учился. Но где-то около 13 лет вдруг начал стремительно терять вес. Семья Исаака могла позволить себе кормить сына досыта, но он все продолжал худеть. Доктора разводили руками — они выдвигали тысячи предположений, но так и не понимали в итоге, что происходит с юношей. В итоге рост Исаака достиг 168 см, а вес остановился на отметке в 40 килограммов.

Неизвестно, как бы сложилась судьба Исаака, если бы он однажды не пошел в цирк. Это было яркое событие для всего городка с тихой, размеренной и кажущейся многим ужасно скучной жизнью. Бродячий цирк мог предложить дрессированных зверей (и пусть изможденные львы больше походили на ожившие чучела…), фокусы и конечно — диковинных людей, которых представляли как «настоящая русалка!

», «оборотень из Индии!», «самый маленький человек на свете!». Ну а Исааку в тот вечер предложили присоединиться к «семье» циркачей.

Ему не приходилось создавать маскировку, как например, поступали некоторые артистки, выдававшие себя за «бородатых женщин». Все, что ему нужно было делать, чтобы привести публику в неистовый восторг… это есть! Бифштексы с кровью, кремовые торты, жареные цыплята и сладкий картофель горками… Зрители поражались, как много Исаак может есть и все равно оставаться худым! Сегодня доминирует версия о том, что у мужчины был серьезно нарушен обмен веществ. Никакие питательные вещества его организм просто не усваивал.

С семьей

Но заболевание не перечеркнуло для Исаака все возможности — он не только нашел себе подругу, но и женился. А потом развелся и снова вступил в брак! К счастью, недуг Исаака не передался его наследникам — мужчина стал отцом двоих абсолютно здоровых детей.

Возможно, он мог бы дожить до преклонного возраста, но к несчастью, однажды попробовав алкоголь и азартные игры, он все больше отдавался в их власть… Постоянные расходы на вредные привычки не позволяли ему скопить хоть сколько-то денег, чтобы оставить карьеру в цирке и вести более спокойный, менее нагружающий организм образ жизни. В итоге мужчина внезапно скончался на пике своей неоднозначной славы.

С семьей

После смерти Исаака никто так и не смог побить его рекорд по худобе. А уже в начале XX века интерес к бродячим циркам стал ослабевать, во многом благодаря просветительской работе с населением о том, что в них нет никакого волшебства или чего-то достойного восхищения. Вскоре смотреть на людей подобных Исааку как на диковинку стало просто неприличным.

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А вы знали об этом?

Предки русских к стрижке волос относились с особым трепетом и осторожностью. В давние времена, в основном, стригли только мальчиков. Для девочки это было не важно, ведь они носили длинные косы.Люди в древней Руси считали, что именно на волосах собирается жизненная сила, опыт, разум человека и его энергия. Стрижка ребенка в раннем возрасте считалось пагубной затеей. На Руси самым ранним возрастом был один год. Более позднюю стрижку делали белорусы, поляки и некоторая часть русских. Они верили, что рано остриженный ребенок может не заговорить вообще или разговаривать очень плохо.Именно поэтому самое раннее, когда они стригли своих детей, было 3,5 года, а иногда дети оставались не стриженными до семи лет.

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