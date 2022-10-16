Чеченцы и ингуши — Герои Советского Союза

Несмотря на то, что о чеченцах и ингушах испокон веков ведутся неоднозначные суждения, следует признать, что это мужественные народы, которые прошли через многие испытания и лишения и вышли из них с честью.

В годы Великой Отечественной войны нашлось немало достойных сынов Родины из ЧИАССР, которые доблестно сражались и за свои ратные подвиги были отмечены боевыми наградами Советского Союза.

Источник изображения: doshdu.com

Из 33 уроженцев ЧИАССР, удостоенных звания Героя Советского Союза — 8 человек были из чеченских и ингушских родов, шестеро из них удостоены этого высокого звания за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Давайте вспомним этих Героев и почтим их светлую память.

Байбулатов Ирбайхан. Советский офицер, старший лейтенант, командир батальона 690 стрелкового полка 126 Горловской стрелковой дивизии, которая входила в состав 51 армии Четвертого Украинского фронта.

Ирбайхан был учителем, закончил педагогическое училище, перед войной работал директором школы в своем селе Осман-Юрт. Война призвала его на фронт, Байбулатов попал в Буйнакское пехотное училище, куда направляли наиболее способных мужчин, потом снова фронт. После одного боя Ирбайхана посчитали погибшим и отправили домой похоронку.

Но он выжил и после госпиталя вернулся на фронт.

Байбулатов Ирбайхан. Источник изображения: md-gazeta.ru

Говорят, снаряд в одну воронку дважды не падает. Но в круговерти войны, где командир батальона не прятался от спинами своих солдат, а сражался в первых рядах — избежать вражеской пули было невозможно.

Стрелковый батальон Байбулатова первым ворвался в Мелитополь, где у гитлеровцев была мощная оборона. Завязались ожесточенные бои. Шаг за шагом бойцы пробивались вперед, теряя своих товарищей, уничтожая технику и живую силу врага. Байбулатов лично подбил два гитлеровских танка и уничтожил более 20 солдат и офицеров вермахта. Погиб в бою.

Висаитов Мавлид. Командир прославленного 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка.

К началу войны Мавлид был уже кадровым командиром, капитаном, кавалеристом в 3 кавалерийской дивизии РККА. Уже 22 июля 1941 года Висаитов совершил подвиг, подняв свой эскадрон в атаку, прорвал оборону врага и трижды отбивал нападение превосходящих сил противника. За этот подвиг капитан Висаитов был награжден орденом Красной Звезды.

Источник изображения: fishki.net

Затем были новые бои и новые назначения. 3 августа 1942 года, под Сталинградом, Чечено-Ингушский кавалерийский полк под командованием Висаитова столкнулся с танками 78 немецкого корпуса вермахта.

Что такое легкая кавалерия против танков? Но был приказ — прикрывать отход наших войск и чечено-ингушские кавалеристы отважно сражались и с танками. Всадники с гранатами бросились на танки.

В ходе боя 4 вражеских танка были подбиты, десятки гитлеровцев уничтожены. Но танковые пулеметы и орудия, постоянные бомбежки вражеской авиации сделали свое черное дело. Полк понес такие тяжелые потери, что как боевая единица просто перестал существовать, а из его остатков и остатков других кавалерийских полков создали 4-й кавалерийских корпус.

Были новые бои и новые награды, полк Висаитова сражался примерно. Трижды подполковника Мавлида Висаитова командование представляло к Герою и трижды в Москве заворачивали награждение. Лишь в 1990 году он был представлен к высокому званию, к сожалению, уже посмертно.

Дачиев Хансултан. В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года красноармеец Дачиев с товарищем по заданию командования переправился через реку Днепр и разведал вражескую оборону. Советских разведчиков заметили и на них обрушился шквал вражеского огня.

Тем не менее израненные красноармейцы успешно смогли вернуться на свой берег и доставить ценные сведения, которые помогли дивизии уничтожить линию обороны противника, а затем без потерь переправиться через Днепр. Указом Верховного Совета СССР Дачиев был награжден званием Героя Советского Союза.

Дачиев Хансултан. Источник изображения: multiurok.ru

Хансултан прошел всю войну. Брал Берлин. Войну закончил младшим лейтенантом. По возвращению с фронта был депортирован в Киргизию. В 1946 году написал письмо Берии с просьбой реабилитировать чеченский народ. При аресте отобрали пиджак со всеми наградами. Посадили на 20 лет. Лишили всех наград и званий.

Ходатайство о помиловании Дачиева писал его бывший командир Мавлид Висаитов, был освобожден после нескольких лет лагерей. В 1985 году Дачиев пишет письмо Горбачеву. После этого восстановлен в звании, вернули все награды и звание Героя Советского Союза.

Идрисов Абухаджи. До начала войны служил пулеметчиком в 125-й стрелковой дивизии, в Прибалтике. За точную стрельбу по врагу был переведен в снайперы. За 10 дней боев уничтожил около ста вражеских солдат и офицеров.

Источник изображения: YouTube

К маю 1944 году на счету Абухаджи уже 349 гитлеровцев, большинство из них офицеры. За ратные подвиги награжден званием Героя Советского Союза, боевыми наградами. После ранения и лечения в госпитале был депортирован в Казахстан на спецпоселение, пас овец. В 1957 вернулся в ЧИАССР.

Мухамед-Мирзаев Хаваджи. Работал преподавателем и директором школы в Алхазурово. Призвали на государственную границу, служил в Таджикистане, был ранен при задержании преступника, демобилизован по ранению. Добровольцем ушел на фронт в сентября 1941 года.

Мухамед-Мирзаев Хаваджи. Источник изображения: YouTube

Служил в кавалерии, затем пулеметчиком, замкомвзвода. При форсировании дивизией правого берега Днепра, закрепился на плацдарме и с помощью пулемета отражал атаки врага, уничтожив 144 фашиста, скончался от ран. Представлен к званию Героя Советского Союза посмертно.

В семье Мухамед-Мирзаева было 5 братьев, с фронта вернулось только двое.

Нурадилов Ханпаша. Самый результативный советский пулеметчик в годы Великой Отечественной войны. Случилось так, что когда старший брат уходил в армию — он не знал, что делать с малолетним Ханпашой и приписал ему два года, чтобы того взяли на работу. И когда подошел призывной возраст в армию Ханпаша ушел не 18-летним, а по факту 16-летним.

Когда началась война — его кавалерийский полк оказался в самой гуще первых сражений. Ханпаша сражался достойно, проявил себя мужественным, смелым и находчивым солдатом, вскоре его назначили командиром пулеметного взвода.

Источник изображения: artyushenkooleg.ru

Пал в Сталинградской битве, на его личном счету было около тысячи уничтоженных гитлеровцев. В своем последнем бою положил 250 вражеских солдат и офицеров, был тяжело ранен, но с поля боя уйти отказался и отражал атаки противника до тех пор, пока не пал от кровопотери. За свои многочисленные подвиги удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В статье перечислены не все. Не рассказано о подвигах Амаева М., Ахтаева А.В., Алисултанова А.Х., Мазаева М., Касумова У., Уциева Н., Абдурахманова К., а также многих других безвестных воинов, павших в боях, совершивших геройские поступки, но не учтенных армейской наградной статистикой.

Героев могло быть во много раз больше, но в 1942 году вышел приказ о не награждении чеченцев и ингушей, многих героев обошли с наградами, а тех, кого наградили — записывали под другой национальностью.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И разве народы, которые вырастили и воспитали таких героев могли быть предательскими из-за чего палач народов Сталин подверг их кровавой депортации ?Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру? А может еще напомнить «забывчивым» сталинистам добровольный переход целого полка Ивана Кононова к немцам?Любопытно, а знают ли товарищи сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков?

Речь идет не о предательской армии Власова, а армии ,которая сформировалась в так называемой Локотской республике – одной из первых русских автономий на оккупированной фашистами Брянщине. Удивительно, но она занимала территорию, превышающую по размерам Бельгию и на этой территории проживало 581 тысяча русских предателей своей родины, нанесенный ущерб которых несопоставим с предательством других народов СССР!Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние изувера Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году, где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль»! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея и авантюриста современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Видимо поэтому кровавый «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Особого внимания заслуживает героическая история полковника советской армии Мавлида Висаитова, имеющего многочисленные награды и дошедшего с боями до Эльбы. Американское правительство заслуги чеченского героя оценило настолько высоко, что поставило его в один ряд с Георгием Жуковым, Родионом Малиновским и Константином Рокоссовским. В мае 1945 года советский офицер был представлен к одной из самых почетных наград Соединенных штатов – ордену Легион Почета.Кроме того, Висаитов был первым из советских офицеров, пожавших руку американскому генералу. Именно это приветствие затем в газетах окрестили «рукопожатием века». Однако именно из-за этого «рукопожатия века» и своего мстительного отношения к вайнахам изувер Сталин в 1946 году, несмотря на горячее желание 32-летнего командира остаться в рядах Красной Армии, отправил его в запас.

И разве казалось бы в толерантной многонациональной стране победившего социализма допустимо, когда людей ущемляли из-за их национальной принадлежности ?В этом отношении поучительна история Увайса Ахтаева , самого высокого тогда в мире баскетболиста, которому Сталин запретил участвовать в Олимпиаде 1952 года, состоявшей в Хельсинки, только потому, что он депортированный чеченец.Именно поэтому выдающемуся баскетболисту было предложено сменить фамилию и выдать себя за еврея.Однако патриот своего народа Ахтаев категорически отказался. В результате сборная СССР в Хельсинки поехала без гигантского центрового и с треском проиграла! А ведь Ахтаев забрасывал мяч в кольцо даже не прыгая ! Безусловно, все народы Кавказа показали свое мужество и патриотизм в борьбе с немецкими захватчиками!Не надо также забывать, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны представитель именно депортируемого народа – адыгский поэт Хусейн Андрухаев!Именно героизм кавказцев в первую очередь не позволил Гитлеру захватить Кавказ!

Любопытно, почему автор этой статьи ничего не сказал о сыне эскадрона» 14-летнем Вахе Алиеве, героически сражавшегося в ВОВ. Ведь именно Ваха Алиев в этом возрасте отважился и не побоялся мести Сталина и написал ему дерзкое письмо, в котором заявил, что пока чеченцы и ингуши проливали кровь за родину, вождь расправился с их матерями, сестрами, детьми, стариками, оставшимися дома! «Мой народ никогда не простит Вам этого!» – пообещал Алиев (только смерть тирана спасла малолетнего героя, отбывающего длительное наказание в Магадане) !И разве народ, который вырастил и воспитал такую героиню, как бесстрашную женщину-патриотку Таймасху Гехинскую, возглавившую в 1817г. сопротивление чеченцев против царского самодержавия, мог быть предательским?

Что касается Таймасху Гехинскую, то именно ее, отважно воюющую в течение 10 лет против самодержавия , царь Николай I, воодушевленный ее патриотизмом и преданностью своему народу, помиловал и щедро наградил! И это при том, что на его вопрос – будет ли она после этого воевать против него – Таймасха бесстрашно ответила: «Войну развернул сам государь, и если он продолжит ее вести,то и она обязательно продолжит сопротивляться, даже если он ее освободит»! И разве народ , который всегда славился своей доблестью, великодушием и ценил мужественных воинов мог быть предательским.Скажу больше, если бы многие народы так воспитывали своих детей, как чеченцы и ингуши, которые свято чтят традиции своих предков, то ,поверьте, в мире было бы гораздо меньше преступлений и насилия. В этом отношении заслуживает внимания история с героем Отечественной войны 1812 года князем Багратиони.

Далеко не все знают, что будущий знаменитый воин родился в дагестанском городе Кизляре и первый военный опыт в возрасте двадцати лет получил в Чечне, где и был пленен при подавлении восстания шейха Мансура против царских войск. И хотя в сражении пал родной брат Мансура, мстить высокопоставленному пленному лидер горцев строго-настрого запретил. Пораженные храбростью Багратиона, его воинской доблестью, чеченцы решили без малейшего выкупа освободить достойного воина ! Хотелось бы вспомнить еще одного достойного сына вайнахского народа героя Отечественной войны 1812 года Александра Чеченского, которому за его мужество, преданность и героическое прошлое Пушкин посвятил стихотворение «Демон». Пушкина, который близко дружил с Александром, привлекала мудрость Чеченского, его мужество и понимание жизни, отношение к религии, к свободе и т. д..

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Причем, в этом противостоянии многие русские, украинцы, белорусы и т.д. воевали, символически держа в руках национальный государственный флаг Великой Российской империи – бело-сине-красный триколор! И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!Продолжение в моей статье "Месть Сталина героическому чеченскому и ингушскому народам !" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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