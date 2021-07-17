Самые безумные поступки ради любви

Граф Николай Шере­метев полюбил крепостную актрису Пра­сковью Жемчугову. Конечно, за закрытыми дверями во многих родовых поместьях творилось и не такое. Но серьезные намерения графа относительно крестьянки в то время были чем-то уму непостижимым. Одно лишь то, что Шереметев дал Прасковье и всей ее семье вольную, вызвало пересуды. По приказу графа была создана легенда о происхождении девушки из польского дворянского рода. Венчалась пара тайно, а свидетелями обряда стали лишь самые близкие друзья. Такой вот безумный поступок ради любви. Но счастье продлилось недолго. Еще до замужества врачи обнаружили у Прасковьи чахотку и запретили ей выступать. Забота любимого мужчины не дала певице пасть духом, но после родов ослабленный организм не выдержал. Понимая, что любимая скоро уйдет навсегда, новоявленный отец сделал единственное, что мог. Он обратился к Александру I с просьбой признать ребенка наследником семьи Шереметевых. Император дал свое высочайшее согласие, младенец стал законнорожденным, а брак Николая и Прасковьи – признанным. Тем не менее на похороны графини Шереметьевой никто из знати не пришел.

В начале XX века на гастроли в Тифлис (ныне Тбилиси), столицу Грузии, приехала французская актриса Маргарита де Севр. Красочные афиши с ее изображением были развешаны по всему городу.Увидев на плакате женщину необыкновенной красоты, художник Нико Пиросмани влюбился в нее с первого взгляда. Он приобрел билет на ее концерт, чтобы убедиться в подлинности своих чувств.Побывав на мероприятии, Пиросмани настолько был охвачен чувствами, что продал свою мастерскую и на вырученные деньги скупил во всех магазинах города цветы для своей возлюбленной.К гостинице актрисы подъехало несколько десятков телег, загруженных букетами: лилиями, розами, тюльпанами. Маргарита де Севр была приятно растрогана. Она отправила своему поклоннику приглашение о встрече. Но Пиросмани в этот момент развлекался в местном кабаке со своими друзьями, пропивая оставшиеся после сделки деньги.Когда художник опомнился, и пожелал увидеться с актрисой, то оказалось, что она уже уехала из города.

Историю Эдуарда VIII, отрекшегося от британского престола ради американки Уоллис Симпсон, знают все. Менее известен еще один поступок ради любви. Константин, средний сын Павла I, отказался от титула ради полячки Жанетты Грудзинской. А ведь именно этот романтический поступок послужил поводом для восстания декабристов. Его могло бы и не быть, если бы Константин Павлович не уступил свое место младшему брату Николаю, которого не поддерживали ни военные, ни чиновники. Но юная красавица, с которой цесаревич познакомился на балу в Варшаве, видимо, оказалась для Константина важнее, чем страна. В мае 1820 года пара сочеталась браком. На скромной церемонии присутствовали лишь четыре свидетеля.

Место подвигу во имя любви нашлось даже во времена массовых репрессий в СССР. В разгар экономического кризиса 1929 года британский инженер-нефтяник Брайан Гровер решил испытать удачу в городе Грозном. Кроме работы англичанин нашел здесь и будущую жену. Лена Голиус неплохо говорила по-английски и практиковалась в нем с Брайаном – в обмен на уроки русского языка. Вскоре Гровер предложил Лене руку и сердце, но родители с обеих сторон были против брака. Контракт инженера подошел к концу, и он вернулся на родину. Тем временем СССР опустил «железный занавес». Брайана не пускали к суженой, а той не давали визу в Великобританию. Четыре года пара жила перепиской. И влюбленный мужчина решился на отчаянный шаг. За три месяца он обучился основам пилотирования и... отправился в Грозный на спортивном самолете. Он пересек Балтийское море и незаконно перелетел через советскую границу. Горючего хватило лишь до Калининской области, где Гровера и схватили чекисты. В 1938-м за такой поступок могли посадить, если не расстрелять. Но после долгих слушаний суд приговорил романтичного смельчака лишь к штрафу, и счастливая пара смогла улететь в Англию законным и более безопасным путем.

Мужчинам и сейчас не чужды сумасшедшие поступки ради любви. Американский тренер по футболу Дэниэл Грей бросил работу, дом и переехал в Россию ради Елены Сидоровой. Они познакомились во время ее туристической поездки по США и полюбили друг друга. Вскоре Елена стала миссис Грей. В Америке пара счастливо жила около девяти лет, но... девушку накрыла ностальгия. И Дэниэл принял мужское решение – отправился в Удмуртию вместе с женой. Чем порадовал не только ее, но и «Ижевских сталеваров», местную команду по американскому футболу, которую теперь тренирует.



Обладатель звезды на голливудской Аллее Славы, наград «Эмми» и «Золотой глобус», Алек Болдуин отказывается от всех новых предложений и в принципе от карьеры, лишь бы любимая Хилария могла заниматься своим бизнесом. C детьми Алек хочет сидеть сам – и даже без симпатичной няни.



А музыканта Робби Уильямса вдохновила беременность жены. Сначала бросил курить, хотя до этого его нормой были три пачки в день. А затем отказался выступать на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне, хотя всегда мечтал об этом. Все потому, что именно в августе должна была родиться его дочь. Теперь звездный папа сам меняет подгузники и, кажется, очень счастлив.



75-летний пенсионер из Ниже­городской области Владимир Фадеев месяц тренировался, чтобы признаться в своих чувствах к жене во время прыжка с парашютом. Опасный сюрприз удался. Герой признался, что за минуту 6полета «сбросил» лет тридцать.



Принц Уильям отказался подписывать брачный контракт со своей невестой незнатного происхождения. Мол, правовые отношения – хорошо, но доверие в семье лучше. Впрочем, романтичный принц не единожды шел против правил ради Кейт. Чего стоит посадка военного вертолета, которым управлял Уильям, на территории имения семьи Миддлтон. Хулиган королевских кровей просто соскучился по своей невесте! Любимая была покорена. Да и кто бы устоял?





Источник : https//www.cosmo.ru/sex-love/he_and_you/bezumnye-postupki-sovershennye-radi-lyubvi/и https://cheandche.ru/bezumnye-postupki-velikih-muzhchin-radi...

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