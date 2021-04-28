10 древнеегипетских изобретений, которые оказали влияние на современную цивилизацию

Из всех древних цивилизаций египтяне на сегодняшний день являются одной из наиболее хорошо известных.

Пирамиды, построенные ими, стоят по сей день, а их мумии и саркофаги являются ценными экспонатами в самых известных музеях.

Но при этом мало кто знает, что многое из того, чем пользуются современные люди, было изобретено во времена Древнего Египта.

10. Математика

Математика в Древнем Египте.

У египтян были замечательные познания в математике. Самые ранние записи о геометрии происходят из Египта, где специалисты по геометрии назывались «арпедонапти». Они использовали веревки, чтобы вычислить площадь земель, а затем в конечном счете передали эти знания грекам. Египтяне помимо этого разработали эффективные способы умножения и деления, а также дроби.

2. Боулинг

Древний боулинг.

Египтяне играли в игру, очень похожую на современный боулинг. Археолог Уильям Мэттьюз Флиндерс Петри обнаружил могилу ребенка, в которой содержались грубые булавки и небольшие шарики и пришел к выводу, что это были принадлежности для игры. Более твердые доказательства этой теории были найдены при раскопках жилого района второго века. В одном из помещений обнаружили несколько мячей и дорожку с отверстием в середине.

3. Алфавит

Египетский алфавит.

Конечно, сегодня люди не используют египетский алфавит, но идея фонетического алфавита (где каждый символ представляет собой звук, а не целое слово) пришла именно из Египта. Обычные египетские иероглифы использовали символ для каждого слова, но существовали также 24 знака, которые использовались для отображения звуков, чтобы как-то писать позаимствованные иностранные слова.

4. Бумага и письмо

Бумага и письмо.

Хотя египтяне не изобрели бумагу, которая используется сегодня, папирус был огромным шаг по сравнению с вырезанием текстов на каменных и глиняных табличках как с точки зрения простоты написания, так и с точки зрения более легкой переноски с собой. Египтяне изобрели папирус (и тростниковые перья, которыми они писали на нем) в 3000 г. до н.э., но массово начали использовать только в 500 г. до н.э.



Папирус стал одной из самых больших статей экспорта Египта: он был очень дорогой и технология его изготовления усиленно охранялась. Вдохновленная примером Египта, Европа в конечном итоге перешла на пергамент, и затем Китай изобрел бумагу в 100 г. до н.э., сделав ее из коры шелковицы и конопляных тряпок.

5. Парики

Древние египтяне в париках.

У древних египтян была дилемма: они не хотели ходить с длинными прическами под палящим солнцем, но они также не хотели стричься налысо, чтобы солнечные лучи не обжигали кожу головы, а также по причинам моды. В итоге появились парики. Предохранение от высокой температуры была далеко не единственная причина, по которой египтяне начали пользоваться париками. Они также защищали от головных вшей.

6. Медицинские записи

Медицинские записи

Люди лечили раны всеми видами трав и измельченными частями животных в течение длительного времени. Однако, благодаря своим новым и удобным методам написания, египтяне оставили одни из самых старых описаний медицинских процедур и лекарственных рецептов. До сих пор ученые нашли девять отдельных журналов из папируса, в которых говорится о том, как египтяне лечили пациентов.

7. Хирургия

Хирургия родом из Древнего Египта.

Продолжая тему медицины, египтяне были цивилизацией, которой принадлежали самые ранние обнаруженные хирургические инструменты. Они были найдены в могиле Кара, который был известен как «дворцовый врач и хранитель секретов фараона». В захоронении рядом с головой Кара были обнаружены несколько бронзовых хирургических инструментов, в каждом из которых было отверстие для подвешивания на крючок.

8. Дверные замки

Дверные замки древних египтян.

На самом деле, египтяне не изобрели дверные замки (это сделали ассирийцы), но египтяне популяризировали их и улучшили оригинальный дизайн. Египетские конструкции удивительно похожи на те, которые используются сегодня, за исключением того, что механизмы делали из дерева или латуни. В конце концов, это было намного дешевле, чем нанять охранника. В конечном итоге, замки распространились по Греции и Римской империи.

9. Зубная паста

Египетские зубные палочки.

Методы поддержания чистоты зубов существовали уже в течение определенного времени, но египтяне изобрели первое в истории средство для поддержания здоровья полости рта. В некоторых египетских гробницах были найдены зубные щетки, которые были сделаны из веточки, размочаленной на одном конце. В папирусных документах был найден рецепт зубной пасты: 1 драхма (0,3 грамма) каменной соли, две драхмы мяты , 1 драхма высушенного цветка ириса и немного перца.

10. Стекло

Стеклянная ваза из Древнего Египта.

Доказательства того, что люди создали и использовали стекло в ремеслах, можно найти еще в 3500 г. до н.э. - в египетской и месопотамской цивилизациях. Главным образом стекло использовалось в виде мелких стеклянных шариков. Египтяне затем открыли эффективный способ изготовления ваз, заливая в формы из утрамбованного песка расплавленное стекло. Самые ранние обнаруженные египетские вазы были посвящены фараону Тутмосу III и датируются примерно 1500 г. до н. э.

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