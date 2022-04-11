Тайны гибели «Титаника»: Скрытые причины странного поведения пассажиров и экипажа

Когда «Титаник» скрылся под тёмными ледяными водами Северной Атлантики ранним утром 15 апреля 1912 года, он оставил после себя множество загадок. Даже сейчас массу вопросов вызывает весьма странное поведение пассажиров и экипажа.

Такое огромное количество людей на борту и никакой паники. Она начнётся потом. Сначала все были спокойны, тем не менее более 1500 из них оставалось жить считанные часы...

Где был капитан «Титаника» во время трагедии?

Никто точно не знает, где находился капитан Смит в 23:40 в воскресенье, 14 апреля 1912 года. Выжившие члены экипажа и другие свидетели говорят, что он появился на мостике «Титаника» всего пару минут спустя, после удара об айсберг. Смит пытался выяснить у экипажа, что это было. «Айсберг, сэр», - ответил первый офицер Уильям Мердок.

Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит.

Так началась самая ужасная ночь в прекрасной долгой жизни Эдварда Джона Смита. Капитан провёл в море более сорока лет. За это время с ним никаких особых неприятностей не случалось. Теперь же на его долю выпала тяжкая ответственность за одну из самых страшных морских катастроф всех времён. За считанные часы погибнет более полутора тысяч пассажиров и членов экипажа, включая самого Смита.

Построение непотопляемого корабля.

Тело капитана так и не нашли. Последние минуты его жизни так и остались загадкой, несмотря на многочисленные противоречивые сведения. Была даже версия о том, что он спрыгнул с корабля с младенцем. Как писал Вин Крейг Уэйд в книге «Титаник: Конец мечты», «капитан Смит погиб по крайней мере пять раз, то героически, то позорно». Ходили даже слухи о том, что он, на самом деле, вообще, выжил.

В самых первых газетных статьях приводились свидетельства очевидцев, которые говорили, что капитан застрелился из пистолета. Эту версию историки категорически отвергают. Выживший радист Гарольд Брайд, более надёжный свидетель, сказал, что видел, как Смит «спрыгнул с корабля в море». Другие говорили, что его унесло волной или, что он поплыл обратно к «Титанику», чтобы встретить свой конец.

Первые статьи об ужасной трагедии героизировали фигуру капитана.

Несколько человек рассказывали, что видели капитана в воде. Некий пожарный с «Титаника», Гарри Сениор, говорил, что Смит спрыгнул с корабля с «младенцем, которого он нежно прижимал к своей груди». Потом капитан якобы доплыл до ближайшей спасательной шлюпки, передал ребёнка и поплыл обратно к «Титанику», сказав: «Я последую за кораблём». Третьи утверждали, что он добрался до перевёрнутой спасательной шлюпки, но не смог удержаться и утонул.

Памятник капитану Смиту.

Но действительно ли он умер?

Весьма странными являются слухи о том, что капитану Смиту удалось выжить. Например, некоторое время спустя после катастрофы, летом того же года, некий житель Балтимора по имени Питер Прайал сообщил, что встретил капитана у себя в городе. Прайал не был сумасшедшим. Это был весьма уважаемый местный бизнесмен. Он говорил, что ему довелось несколько десятков лет назад служить под началом Смита. Поэтому он узнал бы его при любых обстоятельствах, как бы не изменилась его внешность. Кроме того, врач Прайала засвидетельствовал, что тот был «абсолютно вменяемым и не страдал галлюцинациями».

Питер рассказал, что видел Смита дважды. Один раз в среду и ещё раз в следующую субботу. Прайал даже подходил к нему и разговаривал. Тот якобы его узнал и сказал, что находится в командировке. Бывший моряк последовал за Смитом до железнодорожного вокзала. Тот сел на поезд, следующий в Вашингтон и сказал Прайалу: «Веди себя хорошо, товарищ по плаванию, пока мы не встретимся снова».

Следующее сообщение о якобы выжившем капитане последовало в 1940 году. В журнале Life было опубликовано письмо, в котором говорилось, что капитан закончил свои дни в качестве изгоя в Лиме, штат Огайо. Местные жители знали его как «Молчаливого Смита». Среди доказательств указывали то, что этот человек прибыл в город через три года после катастрофы. Он назвался Смитом, был примерно того же возраста и роста, и имел татуировки, типичные для моряков. Но, редакция журнала не знала главного. Молчаливый Смит сразу после своей смерти в 1915 году был опознан как некий Майкл Маккенна.

Приговор капитана Смита

Мемориал «Титаника» в Саутгемптоне.

Сразу после катастрофы газеты называли Смита героем, храбрым капитаном, который погиб вместе со своим кораблём. Злодеем выставляли Дж. Брюса Исмея, руководителя White Star. Он спасся в одной из спасательных шлюпок. Исмея обвиняли в том, что он давил на Смита, чтобы тот поддерживал неразумную скорость.

В ходе последовавших за этим британских и американских расследований вырисовалась более сложная картина. Смита обвинили в игнорировании предупреждений о ледовой обстановке с других кораблей и в неспособности снизить скорость судна до соответствующих условий. Британское расследование, по сути, оправдало капитана, заявив, что он не сделал того, чего бы не сделали другие капитаны. Американское расследование было лишь немного более суровым. Сенатор от Мичигана Уильям Олден Смит, возглавлявший следственный комитет Сената, заявил, что «безразличие капитана Смита к опасности было одной из непосредственных причин этой ненужной трагедии». Но сенатор также воздал ему должное за его «мужественное поведение и нежную заботу о безопасности женщин и маленьких детей», а также за его «готовность умереть».

Архивная фотография «Титаника» перед его первым и последним путешествием.

Почему сначала не было никакой паники

Дело в том, что люди просто не осознавали всей глубины опасности. Когда их впервые вызвали на палубу около полуночи той ясной безоблачной ночью, никто даже представить себе не мог, чем это в итоге закончится. Никто не знал, например, что спасательных шлюпок было примерно вдвое меньше необходимого. Или что корабль, видимый вдалеке, не придёт на помощь. Или что столь знаменитый, гигантский корабль действительно затонет.

Убийца «Титаника».

Безусловно, когда стало не хватать спасательных шлюпок, началась некоторая паника. Потом корабль начал заметно крениться, и всё, что не было прибито к полу, превратилось в высокоскоростной снаряд. Но даже несмотря на это, паники в полном смысле этого слова не было и тогда. Популярные фильмы и другие инсценировки катастрофы показывают отдельные случаи хаоса и трусости, но большинство выживших рассказывают совсем другую историю.

«Не было никаких волнений, паники, и никто не выглядел особенно напуганным», - заявила пассажирка первого класса Элоиза Смит на слушаниях в Сенате США по поводу катастрофы. «У меня не было ни малейшего подозрения относительно нехватки спасательных шлюпок, иначе я никогда не оставила бы своего мужа».

Спасательных шлюпок не хватало на всех, но об этом тогда никто не знал.

«Я наблюдал за лодками по правому борту, поскольку они последовательно наполнялись и опускались», - сообщил врач Вашингтон Додж. «В течение этого периода не было ни паники, ни признаков страха, ни необычной тревоги. Я не видел, чтобы ни женщины, ни дети плакали. Не было никаких свидетельств истерии ...»

Погрузка женщин и детей в спасательные шлюпки.

Даже выжившие, которые остались на «Титанике» после того, как последние спасательные шлюпки отплыли, а они сами вскоре оказались в ледяной воде, не говорят об истерии или панике. Чарльз Лайтоллер, самый высокопоставленный член экипажа из выживших, отвечал за погрузку спасательных шлюпок на левом борту. Он говорил: «Не было никакой давки или толкотни». «Все мужчины вели себя вежливо по отношению к женщинам и детям. Они не могли бы стоять тише, даже если бы были в церкви».

Музыканты, которые до последнего играли на палубе тонущего корабля и пошли на дно вместе с ним.

Памятный мемориал музыкантам «Титаника».

Катастрофа в замедленном движении

Тот спокойный неторопливый темп, в котором события разворачивались в последние часы «Титаника», может дать ключ к разгадке. Корабль задел роковой айсберг в 23:40 14 апреля, образовалась целая серия пробоин ниже ватерлинии. Многие пассажиры были в то время в постели, и немногие выжившие сказали, что не заметили ничего особенного. Лишь когда стюарды начали будить пассажиров, предлагая им одеться и выйти на палубу, это стало для людей первым намёком на то, что что-то не так.

Люди до последнего отказывались верить, что этот красавец-лайнер может пойти ко дну.

Лишь в 00:05 члены экипажа начали раскрывать спасательные шлюпки. Прошло ещё 40 минут, прежде чем первая из них была спущена на воду. В это же время экипаж начал запускать ракеты. Люди, которые часто путешествуют, сочли бы это серьёзным сигналом бедствия, но менее опытные и здесь не углядели ничего из ряда вон выходящего. Экипаж продолжал загружать пассажиров в спасательные шлюпки, пока последняя из них не была спущена на воду в 2:05. Спустя пятнадцать минут «Титаник» скрылся в пучине...

Тонущий «Титаник».

То, что осталось от «Титаника» сегодня.

Люди до самого конца не верили, что происходящее очень серьёзно. Может им казалось, что это просто не может быть правдой? Ведь «Титаник» называли непотопляемым. Некая защитная реакция? Крушение «Титаника» по сей день остаётся крупнейшей морской катастрофой мирного времени. Эта страшная трагедия продолжает будоражить сознание людей. Эта тема постоянно вдохновляет на новые исследования, написание книг, создание фильмов, спектаклей и даже мюзиклов.

Самая известная сцена из фильма «Титаник». Картина получила 11 Оскаров из 14 возможных.

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