Самые богатые нефтяные месторождения России были открыты грузином французского происхождения: история Рауля-Юрия Эрвье

Нефтегазовые месторождения Западной Сибири приносят Российской Федерации почти две трети от всех доходов за экспорт углеводородного топлива, они входят в число крупнейших во всем мире и принесли России статус энергетической державы. Между тем, разработка Западно-Сибирского нефтегазового бассейна велась под руководством талантливейшего советского геолога родом из Тбилиси – Рауля-Юрия Эрвье.

Рауль-Юрий Эрвье родился в 1909 году в Тбилиси (Тифлисе). Его отец – француз Жан Франциск Эрвье, прибыл в Российскую империю еще в 1850 году вместе со своей женой. В Тифлисе он стал купцом 1-й гильдии и принял российское подданство. Крестным отцом и духовным наставником сына Жана Франциска, отца Рауля-Юрия Георгия стал один из выдающихся боевых деятелей Кавказа, генерал от кавалерии, князь Иван Гивич Амилахори.

Происхождение советского ученого объясняет его сложное имя. Будучи этническим французом, Рауль-Юрий первые 20 лет своей жизни прожил в Тбилиси, впитал в себя грузинскую культуру. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в обороне и освобождении Северного Кавказа, служил в саперных частях.

Но геологией он увлекся намного раньше – в 1929 году Эрвье завербовался в Мелитопольскую газовую компанию, в 1933 году окончил Высшие инженерные курсы геологоразведчиков в Киеве.

После окончания войны он стремительно делал карьеру. Уже в 1952 году Рауль-Юрий Эрвье был назначен главком Министерства геологии СССР и направлен на работу в Тюменскую нефтеразведочную экспедицию. Именно под руководством Эрвье был создан единый геологоразведочный трест, где были объединены представители разных профессий – геологи, буровики, геофизики. Сочетание геофизических методов разведки с последующей немедленной проверкой бурением быстро принесло реальные результаты.

Уже в 1960 году скважина №6 Шаимского месторождения дала мощный фонтан нефти. Оно стало первым месторождением в Западной Сибири, на сегодняшний день их насчитывается более 500, при этом 250 было открыто за годы руководства Рауля-Юрия Эрвье – геолога из Грузии французского происхождения.

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А вы знали об этом?

Известно, что в древнем Риме девственниц-весталок хоронили заживо, если они не сохраняли девства. Даже в более поздние времена представители народа бари в Судане заживо закапывали лучших девушек племени в жертву богине Земли. А племя динка в том же регионе до конца XIX века хоронило живыми почитаемых народом вождей.

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