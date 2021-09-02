Топ-10 подводных объектов, в которых на самом деле можно жить

Любой, кто читал какую-либо научную фантастику, в тот или иной момент думал о том, как замечательно было бы жить в странных средах обитания, например, под водой. За последние полвека люди пытались воплотить эту фантазию в жизнь и удивительно то, что многие из них в этом преуспели. Если вы готовы раскошелиться на довольно кругленькую сумму и не возражаете жить по соседству с одной или двумя тигровыми акулами, существует несколько способов, с помощью которых вы сможете на самом деле жить в море.



10. «Суб-Биосфера» (Sub-Biosphere)









Одной из самых амбициозных попыток создать подводное жилище является детище человека по имени Фил Поли. Суб-Биосфера по сути является именно тем, о чём вы подумали, основываясь на её названии, и проект её создания находится ближе всего к постройке подводного города из всех проектов, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Несмотря на то, что Суб-Биосфера пока ещё не является функционирующим жильём, концепт-арта и чертежей достаточно для того, чтобы заставить любого из нас захотеть спуститься в солёные глубины и провести длительный период времени под водой.





Суб-Биосфера состоит из нескольких этажей, находящихся в капсулах, каждая из которых будет способна разместить до 100 жителей.

Задумкой Поли является подводный город, который будет полностью самодостаточным и включать в себя районы для выращивания сельскохозяйственных культур и выработки собственной электроэнергии. Будет ли Суб-Биосфера когда-либо построена ещё предстоит выяснить, но Поли продолжает неустанно работать над логистикой и финансированием, чтобы начать строительство, а также, по слишком явному совпадению, над художественным произведением, основанном на концепции подводного города.

Как может кто-то когда-либо даже упоминать об идее жизни под водой, не вспомнив единственного и неповторимого Жака Ив Кусто (Jacques Cousteau)? Самый известный водный эксперт в истории успешно создал подводные жилищные и научно-исследовательские объекты. В отличие от чего-то вроде Суб-Биосферы, проект Коншельф не был предназначен для долгосрочного проживания, несмотря на то, что в нём было большинство удобств дома, находившегося в гигантском металлическом барабане. Проект Коншельф прошёл уже три итерации, и Коншельф III уже был домом для шести исследователей, которые жили под водой в течение почти месяца.



Идея воплотилась в жизнь в 1962 году, когда Коншельф I находился в 10 метрах под поверхностью Средиземного моря у берегов Марселя. Небольшое, тесное помещение, технически называемое Диогеном (Diogenes) служило домом для пары учёных в течение недели. Оно было оснащено библиотекой, телевидением и радио, и использовалось в качестве научно-исследовательской станции для изучения морской жизни. Вскоре после успеха эксперимента Коншельф I, был запущен Коншельф II. Оно было оснащено ещё большим количеством фантастических удобства, таких как гараж, аквариум, и ещё один научно-исследовательский центр, находившийся глубже в море, на этот раз в помещение жили пять человек в течение месяца. Наконец, самым амбициозным проектом стал Коншельф III, находившийся на невероятной глубине 100 метров от поверхности воды.





8. Подводная лаборатория Ла Чалупа «La Chalupa Research Lab» / Гостиница под водой (Jules Undersea Lodge)





Фотография: Гостиница под водой «Jules Undersea Lodge»



То, что изначально было подводной лабораторией Ла Чалупа, объектом, который, по сути, находился в ведении «Taco Bell», стало гостиницей под водой после того как объект исчерпал свою пользу в качестве станции, в которой морская жизнь изучалась у побережья Пуэрто-Рико. Объект был особенно популярен среди знаменитостей, поскольку он являлся исследовательской станцией, переделанной в своего рода подводный отель.



Структура полностью погружена в воду и находится на дне лагуны. Она контролируется с помощью центра управления наземного базирования. Посетители попадают в гостиницу с помощью подводного порта, который доставляет их в центр объекта. В гостинице есть две спальни и общая гостиная зона, в которой даже есть кондиционер, потому что на дне моря видимо не так холодно, как показывается в фильмах. Комната отдыха оснащена телевизором и DVD-плеером, а также телефоном. В каждой из спален также есть гигантские стеклянные иллюминаторы, позволяющие любопытным дайверам смотреть на вас, пока вы спите, поэтому эта гостиница определенно не для застенчивых людей.





7. Подводная лаборатория Галатея (Galathee Underwater Lab) / Проект СиОрбитер (SeaOrbiter Project)

