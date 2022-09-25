Истории изобретателей, детища которых прервали их земной путь

Чаще всего, процесс придумывания чего-то принципиально нового являет собой синтез изобретательности и определённых рисков. Впрочем, никакая потенциальная опасность не остановит создателя от попыток испытать на себе произведение его гения. Вот только, увы, но порой эти проверки приносят куда больше вреда, чем пользу, а иногда и вовсе становится последним, что они успели сделать в своей жизни. Вашему вниманию 7 авторов изобретений, детища которых нанесли им непоправимый вред и прервали их земной путь.
1.
Известно, что первые аэропланы были успешно подняты в воздух почти сто двадцать лет назад. Но это могло произойти несколько ранее, ведь многочисленные попытки покорить небо за счёт использования громоздких летательных агрегатов с огромными крыльями предпринимались давно. А одним из мечтателей поднять человека высоко в небеса, был изобретатель Отто Лилиенталь, и при большем везении он мог стать пионером воздухоплавания.
Талантливый инженер, Лилиенталь стал автором целого ряда летательных устройств. Причём частенько они выглядели несколько устрашающе выглядели, а порой и вовсе были монструозными, однако взлетать с человеком на борту, тем не менее, были способны. Интересно, что свои детища Лилиенталь именовал «глайдеры», и, как и большинство изобретателей, предпочитал испытывать их на себе.Вот один из таких полётов закончился плачевно: в 1896 году инженер попытался подняться на испытуемом глайдере в небо, однако двигатель агрегата заглох, и он вместе со своим автором рухнул на землю, что стало причиной гибели изобретателя.
2.
Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари
Взлететь человек пытался ещё задолго до того, как это реально произошло, и античная легенда об Икаре явно не возникла на пустом месте. Однако о изобретателях тех времён не известно практически ничего, а вот в эпоху средневековья такой человек точно был. Арабским Икаром оказался Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари, который и до этого был знаменит на Ближнем Востоке в качестве филолога-лексикограф и составителя толкового словаря арабского языка.
Оттого и удивительно, что он в какой-то момент, совершенно непонятно почему, задумал «переквалифицироваться» в примитивного авиаконструктора. Так, Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари разработал и сконструировал собственными руками деревянные крылья, с помощью которых хотел воспарить в небеса. Надев на себя получившуюся конструкцию, он поднялся на крышу мечети города Нишапур и спрыгнул вниз. Вот только полёта не случилось: изобретатель попросту рухнул на землю и погиб от полученных травм.
3.
Ещё одним изобретателем, мечтавшим покорить небесные высоты, был китайский чиновник Ван Ху. Самое интересное, что, в отличие от своего арабского единомышленника, он крыльев не конструировал, а создал средневековый вариант ракеты, да и процесс запуска выглядел соответствующе. Хотя произошла эта попытка примерно за полтысячелетия до того, как это действительно случилось. Так, Ван Ху разработал и сконструировал аппарат для доставки человека в космос — он представлял собой кресло, на которое прикрепили 47 пороховых ракет и даже несколько воздушных змей.
Нет ничего удивительного в и том, что смелый изобретатель сам испытал своё детище – он уселся в кресло и приказал своим слугам поджечь ракеты. Однако после того, как это произошло, вместо запуска в космос произошёл сильный взрыв. Когда дым от детонации рассеялся, на месте «стартовой площадки» Ван Ху и его агрегата не нашли. И только оставшиеся на земле пепел и клочья халата китайского чиновника доказали, что он в космос не улетел, а встретит в этом кресле свой несчастливый конец.
4.
Эпоха Античности поражает богатством своих изобретений самого разного характера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и там можно встретить примеры, когда изобретатели страдали от собственных детищ. Одним из самых примечательных эпизодов с подобным исходом является история древнегреческого медника по имени Перилл и его детища — огромного быка, изготовленного из меди.
Он показал его правителю Акрагаса Фалариду, высказав мнение, что такая статуя является отличной камерой для казни. Работал медный бык так: приговорённого к смерти оставляли внутри полого быка, а под ним разводился огонь. В результате жертва медленно поджаривалась, а издаваемые ею страшные крики с помощью особой системы труб напоминали рёв живого быка. Правителю такое изобретение понравилось, и он захотел его испытать его в деле. Только вот Перилл совершенно не учёл, что испытуемым и первой жертвой медного быка окажется он сам.
5.
Первые попытки глубоководного погружения были произведены уже во второй половине 19 столетия. И среди тех, кто решил воплотить концепцию создания подводной лодки в жизнь, оказался Гораций Ханли. Так, ещё 1861 году он собрал первый опытный образец субмарины. Причём как процесс проектирования, так и сама конструкция агрегата были строго засекречены из-за того, что подводные лодки Ханли предназначались для военных целей: они должны были использоваться для выполнения боевых задач в период Гражданской войны в США со стороны Конфедерации.
Однако судьба не была благосклонна к изобретателю и его произведениям. Первые два опытных образца оказались неудачными, и только испытания третьей модели проходили поначалу успешно. Гораций Ханли проводил их лично. Прототип не только не тонул, но и был способен выдержать время на дне, пока не закончится воздух. Однако один из этапов проверок закончился трагически: субмарина ушла под воду и не вынырнула обратно. Позднее лодку достали, но все восемь человек экипажа, включая Ханли, погибли. Однако история подлодок Конфедерации не закончилась: в честь изобретателя назвали следующую субмарину, которая впервые в истории успешно торпедировала корабль во время выполнения боевой задачи.
6.
Купер Фипс уже при жизни вошёл в историю как известный британский кораблестроитель своего времени. Не одно его судно вошло в состав английского флота, и он не останавливался в стремлении придумать что-то новое. Очередное его детище обещало быть отличным дополнением королевского флота, вот только на этот раз изобретателю его произведение стоило ему жизни. Речь идёт о парусном броненосце HMS Captain, который стал частью британского флота в 1869 году и бороздил водные просторы на протяжении только одного года.
В отличие от других детищ Фипса, этот броненосец оказался проблемным, причём это стало ясно буквально с первых недель его эксплуатации. Так, быстро стало понятно, что судно испытывает банальный недостаток устойчивости, а потому не могло выполнять боевые задачи в открытом море. Но от испытаний на «большой воде» это никого не остановило. В их главе встал и сам Фипс, вот только закончилась эта попытка катастрофой: в условиях отрытого моря броненосец сильно раскачался и в результате перевернулся, отправившись на дно. Выжило только 18 членов экипажа, однако Купера Фипса среди них не оказалось — он ушёл в пучину вод вместе со своим судном.
7.
Инженер Сильвестр Ропер занимался изобретательством всю свою сознательную жизнь. Видимо, поэтому у него было достаточно умений и способностей к тому, чтобы конструировать самые разные гаджеты. Однако яркой чертой его характера оказалось подлинное безрассудство, из-за чего в своих поисках нового он частенько доходил до эксцентричных и откровенно опасных поступков. Одним из таких и считается создание собственного мопеда, особенно учитывая, что Ропер в тот момент был уже в почтенном возрасте.
Однако он явно решил продемонстрировать, что проектирование скоростного транспорта — это не только удел молодых и энергичных изобретателей. Так, Сильвестр Ропер в семидесятилетнем возрасте решил объединить к своему велосипеду паровой двигатель, который он же и собрал накануне. Само собой, что рисковый инженер решил самостоятельно испытать своё очередное детище. Но на этот раз оно оказалось для него последним. Самое поразительное, что роковым оказался не сам мопед, а сердце старого Ропера, который, достигнув на своём мопеде скорости в 60 км/час, очевидно, пережил инфаркт или разрыв сердца, что привело к его остановке. Скорее всего, причиной были недопустимые для мужчины столь почтенного возраста перегрузки.
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