Истории изобретателей, детища которых прервали их земной путь

Чаще всего, процесс придумывания чего-то принципиально нового являет собой синтез изобретательности и определённых рисков. Впрочем, никакая потенциальная опасность не остановит создателя от попыток испытать на себе произведение его гения. Вот только, увы, но порой эти проверки приносят куда больше вреда, чем пользу, а иногда и вовсе становится последним, что они успели сделать в своей жизни. Вашему вниманию 7 авторов изобретений, детища которых нанесли им непоправимый вред и прервали их земной путь.

1.

Отто Лилиенталь





Известно, что первые аэропланы были успешно подняты в воздух почти сто двадцать лет назад. Но это могло произойти несколько ранее, ведь многочисленные попытки покорить небо за счёт использования громоздких летательных агрегатов с огромными крыльями предпринимались давно. А одним из мечтателей поднять человека высоко в небеса, был изобретатель Отто Лилиенталь, и при большем везении он мог стать пионером воздухоплавания.

Талантливый инженер, Лилиенталь стал автором целого ряда летательных устройств. Причём частенько они выглядели несколько устрашающе выглядели, а порой и вовсе были монструозными, однако взлетать с человеком на борту, тем не менее, были способны. Интересно, что свои детища Лилиенталь именовал «глайдеры», и, как и большинство изобретателей, предпочитал испытывать их на себе.

2.

Вот один из таких полётов закончился плачевно: в 1896 году инженер попытался подняться на испытуемом глайдере в небо, однако двигатель агрегата заглох, и он вместе со своим автором рухнул на землю, что стало причиной гибели изобретателя.

Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари





Взлететь человек пытался ещё задолго до того, как это реально произошло, и античная легенда об Икаре явно не возникла на пустом месте. Однако о изобретателях тех времён не известно практически ничего, а вот в эпоху средневековья такой человек точно был. Арабским Икаром оказался Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари, который и до этого был знаменит на Ближнем Востоке в качестве филолога-лексикограф и составителя толкового словаря арабского языка.

Оттого и удивительно, что он в какой-то момент, совершенно непонятно почему, задумал «переквалифицироваться» в примитивного авиаконструктора. Так, Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари разработал и сконструировал собственными руками деревянные крылья, с помощью которых хотел воспарить в небеса. Надев на себя получившуюся конструкцию, он поднялся на крышу мечети города Нишапур и спрыгнул вниз. Вот только полёта не случилось: изобретатель попросту рухнул на землю и погиб от полученных травм.

3.

Ван Ху





Ещё одним изобретателем, мечтавшим покорить небесные высоты, был китайский чиновник Ван Ху. Самое интересное, что, в отличие от своего арабского единомышленника, он крыльев не конструировал, а создал средневековый вариант ракеты, да и процесс запуска выглядел соответствующе. Хотя произошла эта попытка примерно за полтысячелетия до того, как это действительно случилось. Так, Ван Ху разработал и сконструировал аппарат для доставки человека в космос — он представлял собой кресло, на которое прикрепили 47 пороховых ракет и даже несколько воздушных змей.

Нет ничего удивительного в и том, что смелый изобретатель сам испытал своё детище – он уселся в кресло и приказал своим слугам поджечь ракеты. Однако после того, как это произошло, вместо запуска в космос произошёл сильный взрыв. Когда дым от детонации рассеялся, на месте «стартовой площадки» Ван Ху и его агрегата не нашли. И только оставшиеся на земле пепел и клочья халата китайского чиновника доказали, что он в космос не улетел, а встретит в этом кресле свой несчастливый конец.

4.

Перилл





Эпоха Античности поражает богатством своих изобретений самого разного характера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и там можно встретить примеры, когда изобретатели страдали от собственных детищ. Одним из самых примечательных эпизодов с подобным исходом является история древнегреческого медника по имени Перилл и его детища — огромного быка, изготовленного из меди.

Он показал его правителю Акрагаса Фалариду, высказав мнение, что такая статуя является отличной камерой для казни. Работал медный бык так: приговорённого к смерти оставляли внутри полого быка, а под ним разводился огонь. В результате жертва медленно поджаривалась, а издаваемые ею страшные крики с помощью особой системы труб напоминали рёв живого быка. Правителю такое изобретение понравилось, и он захотел его испытать его в деле. Только вот Перилл совершенно не учёл, что испытуемым и первой жертвой медного быка окажется он сам.

5.

Гораций Ханли





Первые попытки глубоководного погружения были произведены уже во второй половине 19 столетия. И среди тех, кто решил воплотить концепцию создания подводной лодки в жизнь, оказался Гораций Ханли. Так, ещё 1861 году он собрал первый опытный образец субмарины. Причём как процесс проектирования, так и сама конструкция агрегата были строго засекречены из-за того, что подводные лодки Ханли предназначались для военных целей: они должны были использоваться для выполнения боевых задач в период Гражданской войны в США со стороны Конфедерации.

Однако судьба не была благосклонна к изобретателю и его произведениям. Первые два опытных образца оказались неудачными, и только испытания третьей модели проходили поначалу успешно. Гораций Ханли проводил их лично. Прототип не только не тонул, но и был способен выдержать время на дне, пока не закончится воздух. Однако один из этапов проверок закончился трагически: субмарина ушла под воду и не вынырнула обратно. Позднее лодку достали, но все восемь человек экипажа, включая Ханли, погибли. Однако история подлодок Конфедерации не закончилась: в честь изобретателя назвали следующую субмарину, которая впервые в истории успешно торпедировала корабль во время выполнения боевой задачи.

6.

Купер Фипс





Купер Фипс уже при жизни вошёл в историю как известный британский кораблестроитель своего времени. Не одно его судно вошло в состав английского флота, и он не останавливался в стремлении придумать что-то новое. Очередное его детище обещало быть отличным дополнением королевского флота, вот только на этот раз изобретателю его произведение стоило ему жизни. Речь идёт о парусном броненосце HMS Captain, который стал частью британского флота в 1869 году и бороздил водные просторы на протяжении только одного года.

В отличие от других детищ Фипса, этот броненосец оказался проблемным, причём это стало ясно буквально с первых недель его эксплуатации. Так, быстро стало понятно, что судно испытывает банальный недостаток устойчивости, а потому не могло выполнять боевые задачи в открытом море. Но от испытаний на «большой воде» это никого не остановило. В их главе встал и сам Фипс, вот только закончилась эта попытка катастрофой: в условиях отрытого моря броненосец сильно раскачался и в результате перевернулся, отправившись на дно. Выжило только 18 членов экипажа, однако Купера Фипса среди них не оказалось — он ушёл в пучину вод вместе со своим судном.

7.

Сильвестр Ропер





Инженер Сильвестр Ропер занимался изобретательством всю свою сознательную жизнь. Видимо, поэтому у него было достаточно умений и способностей к тому, чтобы конструировать самые разные гаджеты. Однако яркой чертой его характера оказалось подлинное безрассудство, из-за чего в своих поисках нового он частенько доходил до эксцентричных и откровенно опасных поступков. Одним из таких и считается создание собственного мопеда, особенно учитывая, что Ропер в тот момент был уже в почтенном возрасте.

Однако он явно решил продемонстрировать, что проектирование скоростного транспорта — это не только удел молодых и энергичных изобретателей. Так, Сильвестр Ропер в семидесятилетнем возрасте решил объединить к своему велосипеду паровой двигатель, который он же и собрал накануне. Само собой, что рисковый инженер решил самостоятельно испытать своё очередное детище. Но на этот раз оно оказалось для него последним. Самое поразительное, что роковым оказался не сам мопед, а сердце старого Ропера, который, достигнув на своём мопеде скорости в 60 км/час, очевидно, пережил инфаркт или разрыв сердца, что привело к его остановке. Скорее всего, причиной были недопустимые для мужчины столь почтенного возраста перегрузки.

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