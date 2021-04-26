Кто из этих хорваток всех милее и краше?

Южно-европейское государство Хорватия находится на западе Балканского полуострова. Это одно из самых экологически чистых государств мира и занимает 18-е место в рейтинге самых популярных стран среди туристов. Государство провозгласило независимость от Югославии в 1991 году.

Южно-европейское государство Хорватия находится на западе Балканского полуострова. Это одно из самых экологически чистых государств мира и занимает 18-е место в рейтинге самых популярных стран среди туристов. Государство провозгласило независимость от Югославии в 1991 году.

Хорватия является родиной всемирно известного средневекового путешественника Марко Поло, а также порода собак далматин родом из хорватского региона Долмация. Преимущественно Хорватия является католическим государством, православие исповедуют около 5 % жителей.

Хорватия является родиной всемирно известного средневекового путешественника Марко Поло, а также порода собак далматин родом из хорватского региона Долмация. Преимущественно Хорватия является католическим государством, православие исповедуют около 5 % жителей.

Хорватки всегда славились во всем мире своей красотой.Среди самых красивых хорваток известные актрисы, модели, победительницы конкурсов красоты, певицы, телеведущие и спортсменки.

Хорватки всегда славились во всем мире своей красотой.Среди самых красивых хорваток известные актрисы, модели, победительницы конкурсов красоты, певицы, телеведущие и спортсменки.