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Кто из этих хорваток всех милее и краше?

Южно-европейское государство Хорватия находится на западе Балканского полуострова. Это одно из самых экологически чистых государств мира и занимает 18-е место в рейтинге самых популярных стран среди туристов. Государство провозгласило независимость от Югославии в 1991 году.
Хорватия является родиной всемирно известного средневекового путешественника Марко Поло, а также порода собак далматин родом из хорватского региона Долмация. Преимущественно Хорватия является католическим государством, православие исповедуют около 5 % жителей.
Хорватки всегда славились во всем мире своей красотой.Среди самых красивых хорваток известные актрисы, модели, победительницы конкурсов красоты, певицы, телеведущие и спортсменки.
Недавно был опубликован топ-10 самых красивых девушек Хорватиии. Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку Хорватии из этих уже десяти выбранных красавиц.
Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Элизабета Бург, а меньше всех Саня Вейнович, которая на этой фотографии не впечатляет !
И так – выбираем!
1. Элизабета Бург / Elizabeta Burg (род. 1 октября 1993  Врбанджа, Хорватия) - хорватская победительница конкурса красоты; Мисс Вселенная Хорватия 2012, участница конкурса Мисс Вселенная 2012, вошедшая в Топ-16.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
2. Ивана Мишура / Ivana Mišura (род. 1990 г Загреб, Хорватия) - хорватская модель и победительница конкурса красоты; Мисс Вселенная Хорватия 2014, представительница Хорватии на конкурсе Мисс Вселенная 2014.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
3. Жосипа Кусич / Josipa Kusić (род. 1988, Загреб, Ховатия) - победительница конкурса Мисс Хорватия 2008, участница конкурса Мисс Мира 2008, вошедшая в Топ-15 финалистов.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
4. Габриэла Спаник / Gabriela Spanic  (род.10 декабря 1973 г в Венесуэле) - венесуэльская актриса, имеет хорватские корни по отцовской линии. Завоевала титул Мисс Венесуэла-1992, сериалы: "Только ты", "Узурпаторша", "Таких как ты больше нет", "Пленница", "Земля страстей", "Хозяйка твоей любви".
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
5. Северина Вучкович / Severina Vučković (род. 21 апреля 1972, Сплит, СР Хорватия, СФРЮ) - известная хорватская поп-певица и актриса, представитель Хорватии на конкурсе песни Евровидение 2006, где заняла 13-е место.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
6. Николина Пишек / Nikolina Pišek (род. 8 апреля 1976 г Загреб, Хорватия) - хорватская и сербская телеведущая на сербском канале B92, также является телевизионной актрисой. См. также:
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
7. Саня Вейнович / Sanja Vejnović (род.8 августа 1961 г, Брюссель) - хорватская актриса театра, кино и телевидения. Фильмы с её участием: "Закон любви", "Банович Страхиня", "Обманчивое лето 68-го" и др.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
8. Антония Мисура / Antonija Mišura (род. 19 мая 1988 г, Шибеник, Хорватия) - хорватская профессиональная баскетболистка.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
9. Мелита Фабечич / Melita Fabečić (род. 1995) - хорвтаская победительница конкурса красоты; Мисс Вселенная Хорватия 2013, где также получила титул Мисс Фотогиеничность. Была названа Самой красивой и сексуальной хорваткой 2012 по версии журнала Глобус (Globus magazine). Представляла Хорватию на конкурсе Мисс Вселенная 2013, где дошла до полуфинала.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
10. Тереза Сканлан / Teresa Scanlan (род. 6 февраля 1993г) - американская победительница конкурсов красоты хорватского происхождения. Победительница Мисс Небраска 2010 и Мисс Америка 2011, ставшая самой молодой Мисс Америка.
Кто из этих хорваток всех милее и краше?
 
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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