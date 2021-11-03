Перед смертью мы все видим одно и то же. Удивительное открытие!

Смерть — одно из самых страшных и ожидаемых событий, которое происходит в жизни у каждого. Мы боимся её, так как не знаем, что же будет дальше и куда перейдёт наша душа. Наверное, поэтому много людей на планете религиозны. Это позволяет им поверить, что даже после смерти у них всё будет хорошо, если они будут при жизни соблюдать важные правила. Человечество на протяжении многих лет пытается разгадать этот секрет. За всё время нашего существования мы придумали просто огромное количество теорий, что же с нами происходит после этого рокового события. Однако все они были лишь голыми догадками, которые ничем значимым не подкреплялись. Но в наше время наука совершила открытие, которое, хоть и не рассказало нам всей правды, но существенно приблизила нас к разгадыванию тайны смерти. Произошло это в центре хосписной и паллиаитивной помощи в Буффало. На протяжении последних 10 лет учёные из этого центра проводили интересный и важный для всего человечества эксперимент. Они смоли доказать, что перед самой смерть каждый человек видит одинаковые сны!

Годами сотрудники центра наблюдали за тем, как у их пациентов случались клинические смерти. Когда же людей удавалось вернуть к жизни, учёные, проводившие эксперимент, начинали расспрашивать их о том, что же пострадавшие видели во время «смерти».

Уже с самого начала стало ясно, что у людей в голове наблюдается примерно одинаковая картина. Однако, как хорошие специалисты, сотрудники центра в Буффало понимали, что выборка из пациентов, переживших клиническую смерть, должно быть намного больше. Так что сам эксперимент растянулся из-за этого на 10 лет.

В итоге у исследователей набралось более 13 тысяч таких людей! И с такими данными уже можно работать. Для подтверждения достоверности полученных данных, как посчитали исследователи, было бы достаточно и 8 тысяч пациентов. Но учёные боялись, что даже с таким количеством исследуемых научное сообщество всё равно отвергнет результат их работы. Так что учёные перестраховались и ждали, пока не наберётся дополнительно 5 тысяч пациентов, перед тем, как представить свою научную работу миру. Как выяснилось, вся жизнь перед глазами у нас не проходит, как это считается. Исследователи утверждают, что в 88% случаев во время клинической смерти пациенты наблюдали очень яркую картинку. Никаких серых красок или тёмных тонов. Остальные 12% сообщали о том, что цвета в их сне были «уж очень ядовитыми».

У 9 из 10 людей, сны которых оказывались яркими, в это время состоялся разговор с близкими. Причём гораздо чаще это были умершие родственники, с которыми пациенты не общались более 15 лет. Эмоции при этом у всех испытуемых были совершенно положительными. Стоит вообще отметить, что никто из пациентов во время клинической смерти не испытывал негативных эмоций. Худшее, что наблюдалось у пациентов, это безразличие к происходящему. Однако таких случаев было чуть больше 1%. 59% всех пациентов отправлялись в путешествие во сне. Их подсознание готовило людей «в последний путь». И такие поездки всегда были в чьей-то компании. Получается, что наше подсознание само подталкивает нас, что бы мы отправлялись в этот путь не в одиночестве. Исследование, конечно, ничего не сказало нам о том, что происходит с душой человека после смерти. Однако теперь мы понимаем, что не нужно уж очень сильно этого бояться. Стало очевидным, что никто не будет испытывать боль или страдания во время смерти. Так же мы не увидим картинок из жизни, а значит и не будем о чём-то сожалеть. Вся эта информация даёт нам надежду на то, что, возможно, и после самой смерти мы не будем испытывать никаких страданий.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2338354141358459310/

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