Самые безумные блюда в ресторанах США

Многие рестораны специализируются на собственных фирменных блюдах. Некоторые из этих заведений, в самых разных странах, очень гордятся своими особыми выдумками, которые они демонстрируют перед огромным количеством клиентов на разных кулинарных соревнованиях. В обычае также приготовление подобных коронных блюд невероятных размеров.

Специально приглашенные гости устраивают целые состязания, пытаясь съесть подобные диковинки, хоть это и удается далеко не каждому посетителю, а в некоторых случаях — просто невозможно. Туристы со всего мира посещают эти рестораны для того, чтобы принять подобный вызов и отведать невероятной пищи.

В тех случаях, когда они оказываются победителями, подобное достижение увековечивается на импровизированной «стене славы» ресторана. Итак, вот пять мест, в которых можно отведать какую-то диковинку и поучаствовать в состязаниях с обязательными бонусами для победителя.

1. Stadium Grill, город Колумбия, Миссури.



Здесь перед туристом поставят чудовищную задачу и не каждый способен с ней справиться. Она заключается в поедании огромного бургера, весом в 5 кг, состоящего из говядины, бекона, трех сортов сыра, свинины, жареных яиц, колец лука и полкило картошки. Участник состязания должны закончить такой обед за один час.

2. Nitally’s Thai-Mex Cuisine, Санкт-Петербург, Флорида.

Тот, кто справится с подобной задачей, получает возможность не платить за это блюдо положенные $49.99. Кроме того, победитель награждается подарочной картой на $50, действующей один раз в месяц в течение года. Также действия карты прерывается в случае появления нового победителя.



Невероятным блюдом, которое нужно съесть в Nitally является поистине инфернальный суп. Он сочетает в себе несколько чудовищных компонентов. Кроме того, для победы вам необходимо съесть целую тарелку супа, емкостью в полтора литра. И все бы ничего, но это блюдо изобилует жгучими специями. В него добавлены 12 различных видов перца из разных районов мира. Много людей пыталось съесть подобную тарелку «жидкого огня», но не многим это удалось сделать за 30-минутный промежуток времени.

3. Paddy Long’s, Чикаго, Иллинойс.



Блюдо, которым удивляют посетителей в Paddy Long’s называется «Бомба». Те, кто принимает участие в таком забавном состязании, должны использовать ее в течение 3 четвертей часа. «Бомба» представляет собой кусок колбасы из говядины и свинины со специями, завернутый в поджаренный бекон. Это блюдо запекается в духовке и подается с большой порцией картофеля фри. Победителям достаются памятные футболки и возможность увековечить себя, оставив свои фото на «стене славы» заведения.

4. Mallie’s Sports Bar & Grill, Саутгейт, Мичиган.



В этом ресторане утверждают, что могут сделать самый большой бургер в мире. Кроме того, местные повара предлагают своим посетителям поистине чудовищное блюдо под названием «Hellfire Hat Trick». Перед началом состязаний каждый потенциальный участник должен подписать отказ от любых претензий, связанных с последствиями состязания. Все проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть впоследствии, останутся его персональной заботой. Каждый участник должен съесть один бургер «Хеллфайр».

Его готовят не таким уж и большим — всего около 300 грамм. Однако в нем смешивают жгучий местный соус, красный перец, халапеньо, соус «Буффало» и некоторые другие экзотические компоненты. Также участнику придется поглощать все это с двумя дополнительными острыми блюдами, содержащими всего лишь несколько видов чили. И со всем этим необходимо управиться за полчаса. Тогда у победителя, в качестве приза, будет оплаченный абонемент на бургеры в течение следующих 12 месяцев.

5. Papa Bob’s Bar-B-Que, Канзас-Сити, Канзас.



Окрестности Канзас-Сити славятся своими блюдами барбекю. Здесь их очень любят и умеют готовить в самых разных вариантах. А в Papa Bob’s Bar-B-Que подобные блюда вообще возведены в настоящий культ. Сюрприз для местных и приезжих любителей экстравагантной кухни тут готовят в виде огромного сэндвича, сделанного на основе из 12-дюймовой булочки.

На нее укладывают 250 г свинины, 250 г копченой ветчины, 250 г бекона, 250 г копченой грудки индейки, 250 г копченой грудинки, 250 г копченых колбасок барбекю и много соуса. Подается эта «мясная гора», которая называется «Ultimate Destroyer», с порцией картофеля и четырьмя целыми огурчиками. Если вы справитесь, то ваша фотография украсит стену заведения «папы Боба». Вы также получите от заведения памятный значок победителя, фирменную футболку и, конечно, славу.

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