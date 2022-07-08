Самые странные свадебные традиции в истории

Сегодня современные пары предпочитают в день своей свадьбы покончить с традициями, которые в их местности соблюдали десятилетиями. Некоторые традиции настолько нелепы, что удивительно, как этому следовали столько лет. Многие традиции полагались на суеверия и домыслы. О самых интересных традициях в истории и пойдёт речь в этой статье.

Носить чужое нижнее белье

Было время, когда английским невестам нужно было надеть нижнее бельё замужней женщины в новобрачный день. Главное условие — чтобы нижнее бельё принадлежало той женщине, которая уже состоялась как мать. Считалось, что это поможет молодой жене зачать и родить ребёнка.

Никаких свадеб в выходные

Сегодня многие свадьбы проводятся по выходным, по вполне понятным причинам. Но были времена и страны, где свадьбы по субботам осуждались. Книга этикета Белого дома, в которой есть правила для всего, что только можно придумать, использовала этот стишок, чтобы помочь невестам выбрать подходящий день для свадьбы.

Понедельник — для богатства, вторник — для здоровья, среда — лучший день из всех, четверг — для потерь, пятница — для крестов, суббота — вообще невезение.

Перенести невесту через порог

Этот обычай пришёл из Древнего Рима, там многие считали, что пороги были местом, где злые духи цеплялись к ногам и проникали в дом.

перенести невесту через порог

Чтобы избежать дурных происшествий в брачную ночь, жених переносил невесту через порог, дабы демоны не могли вцепиться ей в ноги! Быть может, многие и не задумывались об истоках этого обычая, но вот такие корни он имеет.

Кто из них невеста?

В настоящее время подружки невесты — это друзья и семья невесты, у которых две обязанности: помогать невесте, но не затмевать её.

Невеста в центре

Однако в древние времена подружки невесты специально одевались так же, как и невеста, чтобы сбить с толку злых духов и потенциальных ревнивых угонщиков свадеб.

Замораживание свадебного торта

Роскошные свадебные торты по-прежнему являются традицией на многих свадьбах. Существовала традиция замораживать верхнюю часть свадебного торта, чтобы подать его, когда родится первенец. Некоторые современные невесты до сих пор следуют этой традиции, сохраняя часть свадебного торта, чтобы насладиться им в первую годовщину. Но многие пары решили отказаться от этой традиции, поскольку современные свадебные торты не настолько хороши и качественны. Но эта традиция позволила отведать кусочек свадебного торта со свадьбы принцессы Дианы и Чарльза спустя 40 лет.

кусок торта ( 800 грамм) продан на аукционе

Dominic Winter Auctioneers организовала распродажу торта, на которую поступили заявки со всего мира. Кусок торта был продан за 2558. Интересно, рискнули ли новые владельцы отведать этот торт?

Забросать пару рисом

Бросание риса или другим зерном в молодоженов было популярной свадебной традицией. Рис и зёрна является символом удачи и плодородия и был отличным способом отправить жениха и невесту в семейную жизнь. Сегодня многие люди предпочитают бросать лепестки цветов.

Платье и его цвет

Белое свадебное платье — это относительно новая традиция. На течении всей истории невесты подбирали для своей свадьбы любой цвет, особенно если они не могли разрешить себе платье только для этого момента. Вместо этого, свадебное платье могло быть сшито из самого модного и дорогого платья в вашем шкафу или платья были куплены с намерением надеть их повторно.

Всё изменило платье королевы Виктории. Она надела белое кружевное платье в день своей свадьбы с принцем Альбертом в 1840 году. Так королева хотела поддержать британских производителей кружева. Королева, должно быть, выглядела настолько сногсшибательно в белом, что это стало международной тенденцией, а теперь и традицией для многих невест.

Мы уверены, что этих странных свадебных традиций гораздо больше, а упомянули лишь те, которые ушли совсем недавно.

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