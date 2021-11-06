Когда любовь — болезнь: как распознать патологическую зависимость от бывшего партнера

Взаимная романтическая привязанность окрыляет, дарит вдохновение и ощущение счастья. Однако бывает и так, что это чувство связано с нестерпимой болью и ужасными страданиями, например, в результате предательства или расставания. Когда отношения уже разрушены, но еще жива любовь, жизнь без партнера превращается в ад. Многие отмечают, что выйти из состояния оцепенения и начать действовать, хотя бы для того, чтобы переключиться, отвлечься, довольно сложно. Именно в подобных случаях, когда все мысли сфокусированы на партнере и причиняют огромную душевную боль, речь идет об эмоциональной, или любовной, зависимости.

Признаки патологической зависимости

Редкий человек не переживал хотя бы одно расставание, поэтому большинство из нас склонно полагать, что со временем боль утихнет, как это часто и бывает, и не придает большого значения переживаниям до тех пор, пока не оказывается эмоциональными заложниками бывших партнеров. Врачи и психологи выделили несколько признаков, по которым можно распознать патологическую зависимость.

1. Абстинентный синдром

Это состояние также называют синдромом отмены, для которого характерны:

ухудшение самочувствия;

расстройства эмоциональной сферы, депрессивные состояния, апатия, возможны суицидальные мысли и тенденции;

нарушение сна и аппетита;

неспособность функционировать в обычном режиме.

2. Компульсивные действия

Патологически зависимый человек практически не контролирует свои действия, которые имеют свойство повторяться. Он может постоянно проверять электронную почту и входящие сообщения, разговаривать только о своем партнере, то и дело просматривать его страницы в социальных сетях и совместные фотографии, неосознанно набирать его номер.

3. Фокус на объекте зависимости

Все мысли патологически зависимого человека концентрируются на том, что имеет непосредственное отношение к его партнеру. Никакие другие аспекты собственной или общественной жизни, а также не связанные с этим объектом действия, не могут ни заинтересовать, ни вдохновить.

Как справиться с патологической любовной зависимостью?

Когда обнаружены все эти симптомы, лучшим решением является обращение к психологу или психотерапевту, которые помогут справиться с состоянием и вернуться к нормальной жизни. Если же такой возможности по каким-либо причинам нет, постарайтесь следовать этим нескольким советам.

1. Обратитесь за помощью

Поговорите о своих переживаниях с близким человеком, которому можно доверять. Важно, чтобы он сумел просто выслушать и утешить, не осуждая и не давая советов. Лучше обратиться к тому, в чьем присутствии вы не стесняетесь выражать любые свои эмоции.

2. Плачьте

Плачьте много, долго, столько, сколько вам нужно. Кричите, всхлипывайте, дайте волю чувствам. Вы проживаете сейчас острое горе, и слезы сейчас — ваше лекарство. По возможности плачьте кому-то из близких. Это гораздо продуктивнее для проживания боли и избавления от тяжелого состояния. Слезы – это естественное болеутоляющее средство, которое помогает как при физических, так и при эмоциональных страданиях.

3. Контролируйте себя

Запретите себе погружаться в мрачные мысли, не раздумывайте, как сложилась бы ситуация, если бы в какой-то момент вы поступили бы иначе. Уберите с глаз долой все, что напоминает о бывшем партнере. Усилием воли запретите себе все действия компульсивного характера – удалите его телефонный номер, отключите возможность общения в социальных сетях, прекратите следовать его графику и ждать сообщений. Избавьтесь от ложных надежд – не пускайтесь в размышления, которые начинаются со слов «а вдруг».

4. Напишите терапевтическое письмо

Эта практика позволяет эффективно избавиться от негатива. Возьмите чистый лист бумаги и в течение 10-15 минут, не останавливаясь и не перечитывая написанного, излагайте в подробностях и тех выражениях, которые считаете нужными, свои чувства и обиды. После этого сожгите письмо.

5. Балуйте себя

Уделите немного времени исключительно себе и делайте то, что доставляет настоящее удовольствие. Сходите на массаж, побалуйте себя спа-процедурами, изысканной вкусной едой, примите ароматическую ванну, в конце концов.

Если сфокусироваться на регулярном выполнении всего описанного, уже через несколько дней можно почувствовать некоторое облегчение. Безусловно, возможно и то, что вы все еще будете погружаться в свои переживания и снова чувствовать боль. Не нужно запрещать себе плакать – просто определите для этого конкретное время, например, с 13:00 до 14:00, когда можно дать волю слезам. Увидите, с каждым днем их будет становиться все меньше.

Для восстановления сил и жизненной энергии требуется время, однако следует помнить, что с завершением любви не заканчивается сама жизнь, когда закрывается одна дверь, автоматически где-то открывается другая. Недаром в древности говорили, что самой темной ночь бывает перед рассветом, то есть перемены к лучшему гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Запомните: любовь должна дарить счастье и радость. Если она приносит боль, то это – болезнь, от которой вы обязательно оправитесь, чтобы в будущем построить новые отношения с человеком, способным понимать и беречь ваши чувства, а также дорожить вами.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2339892413497871070/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Факты о Великой Отечественной войне, которые скрывали в ССС(Рhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43194971923/)

"Украденная победа": Почему другие страны не признают решающую роль СССР во Второй Мировой войне https://otari.mirtesen.ru/blog/43641606311/

Топ-10 великолепных фактов о Микеланджелоhttps:// https://otari.mirtesen.ru/blog/43192659636/ /