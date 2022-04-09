Как сложилась судьба Дантеса после дуэли с Пушкиным и как он выглядел на самом деле

Дуэль Пушкина с Дантесом произошла 27 января (8 февраля) 1837 года вот на этом месте в 16 часов 30 минут.

Обелиск на Черной речке. Все современные фотографии в статье мои

Пушкин был смертельно ранен. Его почему-то привезли домой (а не в больницу) на Мойку, 12, где поэт мучился еще почти двое суток, после чего Александра Сергеевича не стало.

Во дворе на Мойке,12

Конечно же, все вы знаете предысторию этого трагического поединка. 24-летний Дантес долгое время открыто ухаживал за Натальей Николаевной, а ей тоже нравился молодой симпатичный офицер. Чтобы "замять" скандал и предотвратить первую дуэль в январе 1837 года Дантес даже женился на сестре Натальи Николаевны, но Пушкин продолжал относиться к нему с плохо скрываемой ненавистью, а вот жена поэта, говорят, даже немного ревновала Дантеса к сестре. Это еще больше усугубляло страдания поэта. Чете Дантесов было запрещено появляться на Мойке.

После дуэли Дантеса сначала приговорили к смертной казни, но в реальности, конечно же, такое развитие событий трудно было себе представить. Убийцу Пушкина выслали из России, а верная жена отправилась с ним, тем самым, обрекая себя на разлуку не только с Родиной, но и матерью, сестрами, и всеми, кто был ей дорог.

Дантес уехал в Сульц. Это небольшой городок в Эльзасе. К сожалению, я там не был, но был в нескольких других городках и деревушках Эльзаса, выглядят они все примерно одинаково.

Когда едешь по этим живописным дорогам, в глаза бросаются виноградники. Ими засажен весь Эльзас. Здесь делают дорогие вина, в основном, белые (Рислинг, Гевюрцтраминер, Сильванер и так далее).

Конечно же мы можем восхищаться пастральными картинками, но нужно понимать: Дантес приехал сюда из роскошного Петербурга, где вел светский образ жизни, купался в любви и внимании самых высокопоставленных дам, постоянно бывал при дворе. И вот вот оказался в глухой деревне. Даже сейчас население Сульца всего 7000 жителей.

Жена Дантеса Екатерина Гончарова родила ему четверых детей и умерла после родов последнего из них - мальчика. Вторично Дантес так и не женился. Дольше всего прожила средняя дочь - Берта-Жозефина. А вот младшая, Леони-Шарлотта, выучила русский язык, полюбила поэзию Пушкина, и закончила свои дни в клинике для душевнобольных. Убийство поэта "рикошетом" ударило по Дантесу.

Леони-Шарлотта

Зато Дантес сделал блестящую карьеру. В 1848 году во Франции разразилась очередная революция, и к власти пришел Луи Бонапарт (внучатый племянник Наполеона). Через три года он волшебным образом превратился в императора Наполеона III, выиграл "маленькую победоносную" Крымскую войну у России, и еще много чего совершил. Дантес сблизился с императором, был депутатом Учредительного собрания, сенатором, мэром Сульца. Даже неофициально встречался с Потсдаме с Николаем I, выполняя поручение императора.

Потсдам

Дантес умер в 1895 году в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. К сожалению, мы точно не знаем, как выглядел Пушкин. Остались только портреты и посмертная маска. А вот Дантес дожил до изобретения фотографии и мы можем в точности сказать, как выглядел убийца Пушкина на самом деле.

Вот портрет Дантеса "пушкинской" поры.

А вот фотография 1865 года. На ней Дантесу 53.

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