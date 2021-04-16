Как появились и исчезли женские батальоны смерти в России

19 июня 1917 года в России был сформирован первый женский батальон смерти. Он принял участие в боевых действиях и успешно сдерживал атаки противника. Но большие потери в первые дни боев привели к отказу от использования женщин-солдат на фронте.

В 1917 году боевой дух русских солдат, отправленных на фронт, оставлял желать лучшего. Распространенным явлением были случаи дезертирства. Никто не хотел погибать на войне, причины развязывания которой были многим непонятны.

Несмотря на усилия командования, настроение в армии было упадническим. После того как свершилась Февральская революция, некоторые военные деятели пришли к мысли, что лучшим выходом из создавшейся ситуации будет личный пример мужества, который могут показать добровольцы, отправленные на фронт. Так были созданы особые ударные части, по сути обреченные на гибель. Идею создания таких батальонов смерти поддержал А.А. Брусилов, ставший позднее Верховным главнокомандующим.

Мария Бочкарева

Благодаря ему добровольцев стали набирать по всей стране. Что касается женских батальонов, то их появление в русской армии напрямую связано с личностью Марии Бочкаревой. Эта женщина, покинувшая мужа-пьяницу и любовника-разбойника, ушла на фронт еще в начале Первой мировой войны. Женщинам в то время не позволялось служить в армии. Необходимо было высочайшее разрешение самого императора. В ноябре 1914 года на последние деньги она отправила телеграмму Николаю II — и, к своей радости, получила разрешение. Мария Бочкарева была не единственной женщиной в русской армии того времени. Были и другие, которым так же, как и ей, пришлось просить высочайшего разрешения. Но Бочкарева стала самой известной. С самого начала своего появления на фронте она проявила себя как бесстрашный солдат. Бочкарева не раз спасала раненых солдат с поля боя, ходила со штыком на врага. С 1914 года Бочкарева четыре раза была ранена. За свое бесстрашие она получила Георгиевский крест. Ей было присвоено звание старшего унтер-офицера.

Весной 1918 года идею создать на фронте женские батальоны Мария Бочкарева высказала приехавшему с агитационными целями в войска М.В. Родзянко. Идея ему понравилась, он взял ее с собой в Петроград, где Бочкарева выступила перед делегатами съезда солдатских депутатов Петросовета, а позднее на заседании Временного правительства. После этого началась активная агитация. Расклеивались листовки, призывающие женщин пополнять ряды русской армии. В июне в Москве был снят актовый зал на Миусской площади, где шла запись доброволиц. Кампания имела успех. Множество женщин, в том числе иногородних, стали записываться в формируемый батальон и тыловую организацию. Собирались и пожертвования. Удалось собрать 23 тыс. рублей, который были положены в сберегательную кассу.

Желание отправиться на фронт высказали более 2 тыс. женщин. Для их проживания было выделено помещение на Торговой улице. Для женщин проводились занятия по строевой подготовке, учили обращаться с оружием. 19 июня был сформирован первый женский батальон смерти. 21 июня 1917 года у Исаакиевского собора новая воинская часть получила белое знамя с надписью «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой». Сама Бочкарева получила именной револьвер и шашку с золотым эфесом. Ей было присвоено звание прапорщика. На следующий день женщин уже провожали на фронт.

Проводы женского батальона смерти в Москве

В батальоне были дворянки, учительницы, работницы и крестьянки. Много было казачек. В часть зачисляли девушек с 16 лет (с разрешения родителей). Верхний возрастной порог составлял 40 лет. Формирование женских частей началось и в других городах России, но из-за Октябрьской революции их создание так и не было завершено. До октября 1917 года на фронте побывали три батальона: 1-й Петроградский женский батальон смерти, 2-й Московский женский батальон смерти и 3-й Кубанский женский ударный батальон. Но в боевых действиях участвовал только один — 1-й Петроградский женский батальон смерти Бочкаревой.

Бочкарева ввела в своей части жесткую дисциплину. Некоторые жаловались, что Бочкарева груба и «бьет морду». Она была категорически против любых агитаций в армии и не позволяла создавать в части партийные ячейки. Женщины вставали в пять часов. С самого утра до 10 часов вечера проводились занятия. Питались доброволицы как обычные солдаты. Всем пожелавшим вступить в батальон брили головы, поэтому иногда их было трудно отличить от бойцов-мужчин. О том, что они входят в батальон смерти, свидетельствовали черные погоны с красной полосой и эмблема в виде черепа и скрещенных костей — «Адамова голова». В армии появление женских батальонов встретили с неодобрением. Поначалу у женских казарм даже пришлось ставить часовых для защиты от солдат, пытавшихся делать женщинам непристойные предложения.

Первый батальон из 200 бойцов прибыл в армию 27 июня 1917 года. Он расположился в районе Молодечно под Минском. Уже 8 июля батальон вступил в первый бой. За три дня боев доброволицы отразили 14 атак противника. Несколько раз пехотный полк, в состав которого входил женский батальон, совершал контратаки, выбивая врага из занятых им позиций. Из 170 человек, участвовавших в боях, погибло около 30 человек. Еще 70 женщин были ранены. В их числе оказалась и сама Бочкарева, получившая пятое ранение в своей жизни. Находясь в больнице, она получила очередное звание — подпоручик. Большие потери послужили причиной отказа от использования женских батальонов смерти. В августе Корнилов запретил их формирование. Действующие женские батальоны переводились в тыл. Многие доброволицы решили уволиться из частей, так как желали воевать на фронте. Тем не менее часть женщин-солдат осталась служить. Некоторые во время Октябрьской революции несли охрану Зимнего дворца. 30 ноября 1917-го женские ударные батальоны были окончательно расформированы. Многие входившие в них бойцы приняли участие в борьбе с большевиками на Дону.

Мария Бочкарева после революции была задержана большевиками по дороге в Томск, но ей удалось сбежать благодаря помощи бывшего сослуживца. Она доехала до Владивостока, оттуда добралась до США, а затем до Европы. За рубежом Бочкарева пыталась проводить агитационную кампанию по сбору средств и привлечению добровольцев для борьбы с большевиками, но там она встретила непонимание со стороны представителей Белого движения. В 1918 году она прибыла в Архангельск и добралась до Сибири, где встретилась с Колчаком. После того как Красная армия взяла Омск в ноябре 1919 года, Бочкарева сдалась. Ее арестовали и в мае 1920 года расстреляли.

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