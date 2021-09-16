12 подарков, которые могут испортить вам жизнь

Все дело в том, что такие куклы изготавливаются по прототипу живых людей. Другими словами, лицо куклы отражает черты реального человека, повторяет его мимику, взгляд, улыбку.

То есть энергетика определенного человека может жить в кукле. И неизвестно, каким образом это отразиться на здоровье и жизни в целом тех людей, кому они были подарены.

Колюще-режущие предметы