Почему жены не хотят своих мужей?

Я часто слышу от девочек неожиданную причину отказа мужьям в интиме. Мало кто говорит о ней открыто — стыдно, да и не принято. Еще меркантильной обзовут. Но иногда правда все-таки вылазит наружу. Как ни странно, это не внешность, ни запах и не внешний вид мужа…

Все дело в материальном положение супруга. И его социальной активности.

— Ну, не могу я его признать за мужика при такой зарплате! — часто говорит женщина. Не мужик это, а недоразумение какое-то! Я — и то больше зарабатываю. На попе ровно не сижу. То есть, получается, рядом со мной существо слабее меня? Что в этом сеkсуального? И как это можно хотеть? Вот как начнет зарабатывать — тогда да, мужчина!

Так и живут. Есть зарплата — есть интим. Зарплата смешная — и интим два раза в месяц.

Причем у жены влечение к другим мужчинам не пропадает. Не то, что она какая-то усталая, задерганная, и поэтому не хочет. Не хочет она именно экономически слабого мужика. А остальных очень даже. Тогда и измены начинаются, и любовники появляются. Или наоборот — упреки, ворчание, загнанные в угол сокровенные желания. Тогда и жена опускается, за собой следить перестает, толстеет. И уже у него нет вдохновения. Круг замкнулся!

Причем, экономически слабый — это не только деньги.

Это, скорее, отсутствие надежды на свет в конце тоннеля. То есть если ясно, что человек попал в беду, в долги, но выберется — женщины все это с рук спускают. И даже на длительные свидания могут приехать. А вот если человек сидит на попе ровно и у него даже плана нет, как дерьмо вокруг себя изменить — тогда беда. — Все так живут! — говорит. И давай дальше смотреть телек. В пятницу напьется только и на бочок. Вот и вся социальная активность.

Женщин, которые теряют либидо рядом о слабым, бедным и неамбициозным человеком все больше и больше с каждым днем. За таких иногда замуж выходят, конечно. Для статуса, чтобы мужчина в доме был, ну и чтоб все как у всех. А вот в половые отношения вступать — увольте! Голова очень болит!

И дело не в том, сколько лет вместе прожили. Дело в том, в каком возрасте мужик сломался. Энергию утратил, на диванчик лег и денег принес хрен да маленько. Только плакать над ними. Причем, эти деньги можно женщине и не отдавать, просто иметь их надо. А еще лучше — уметь и хотеть зарабатывать. Тогда и желание у нее будет. Просто от того, что она знает — может, мужик. Понимаете разницу с меркантильностью?

Может это и плохо. Но это — наша природа.

У меня такой вопрос. Недавно все сошлись на том, что если жена растолстела, то муж либо должен попытаться ей помочь привести себя в тонус, либо может вообще отказаться от близких отношений. По крайней мере, хотеть ее не обязан. А женщина что? Она должна хотеть какого-то слабака? Ей-то что делать, если муж — энергетический импотент?

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