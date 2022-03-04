Как товарищ Сталин рассердился и отменил социалистическое соревнование

Один из самых занятных приказов, которые товарищ Сталин подписал в годы войны, стал приказ №346 от 10 ноября 1942 года, в котором рассерженный главнокомандующий отменил социалистическое соревнование.

Видимо, до такой степени эти «соревнования» доконали, что пришлось жестким приказом с ними завязать.

Приказ «Об отмене социалистического соревнования между службами связи Сталинградского и Донского фронтов» достоен того, чтобы быть процитированным почти полностью:

«… Опыт показал, что в Красной Армии, где вся жизнь и боевая деятельность каждого военнослужащего, подразделения и части строго регулируются уставами, наставлениями и приказами, организация социалистического соревнования между соединениями, частями, подразделениями и отдельными военнослужащими, требующего общественного контроля и гласности, как правило, приводит к нетерпимым извращениям и разглашению военных секретов.

Бойцы и командиры соревнуются на выполнение приказов, на содержание в чистоте и сохранности оружия и боевой техники, на соблюдение воинской дисциплины и требований уставов. То, что должно выполняться в порядке воинского долга, подменяется добровольными самообязательствами — договорами. Все это не способствует укреплению дисциплины и порядка в войсках.

Примером грубого извращения соревнования является договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов, одобренный моим заместителем генерал-лейтенантом войск связи тов. Пересыпкиным. В договор включены такие пункты, выполнение которых привело бы к разглашению военных секретов, к подмене командиров, ослаблению воинской дисциплины и порядка в армии.

Приказываю:

Договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов отменить и соревнование прекратить…» Примером грубого извращения соревнования является договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов, одобренный моим заместителем генерал-лейтенантом войск связи тов. Пересыпкиным. В договор включены такие пункты, выполнение которых привело бы к разглашению военных секретов, к подмене командиров, ослаблению воинской дисциплины и порядка в армии.Приказываю:Договор о социалистическом соревновании между управлениями, отделами и частями связи Сталинградского и Донского фронтов отменить и соревнование прекратить…»

Жалко, что сам договор почитать не довелось.

РГАСПИ, ф. 558. Оп. 11. Д. Л. 77. Л. 460

Но вообще, например, в мае 1942 года фронтовые газеты радостно сообщали:

«…Началось социалистическое соревнование командира Красной Армии майора, фронтовика А.П.Муравцева и сталевара мартеновской печи №3 А.П.Позднякова..»

Каким образом они соревновались, как и что подсчитывали?

Можно понять социалистическое соревнование, которое проводили автобаты на «Дороге Жизни». Такое тоже было. Но тут понятно – какой автобат больше перевезет грузов при безаварийной езде. Это на самом деле можно оценить.

В какой-то мере можно понять и когда снайперов склоняли «социалистически посоревноваться» к 25-летию Октябрьской революции. Такое тоже было – брали на себя обязательства, кто сколько фрицев уложит к годовщине. Давали похожие обязательства и обычные красноармейцы. Еще и вызывали друг друга на соревнования с подачи своих комсоргов и парторгов.

Тут надо понимать, что такой была тогдашняя специфика. Все бойцы и командиры росли в обстановке социалистических обязательств, соревнований и торжественных обещаний. То, что на войне это не совсем уместно и не всегда выполнимо, доходило далеко не до всех и не сразу. Точнее окончательно проняло после вот такого показательного приказа Сталина.

А до этого «соревновались», да. Особенно интересно, конечно, соревнования связистов. Что они – в количестве восстановленных обрывов состязались или в километрах проложенного провода? Или в том, у кого дольше связь без перебоев продержится. Ну так на войне это не всегда от тебя зависит, особенно, если связь проводная.

В общем, интересный приказ. Показательный для понимания эпохи в какой-то мере.

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