Обязанности крестных

В книге протоиерея Павла Гумерова «Крещение и воцерковление. Подготовка к таинству Крещения и первые шаги в Церкви», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря, в доступной форме даются первоначальные знания, необходимые для тех, кто готовится к Таинству Крещения или только начинает жить православной жизнью. В книге представлены основные положения нашей веры, рассказано о Таинствах, заповедях Божиих и о молитве.

Когда мне приходится крестить взрослого человека, то чаще всего таинство Крещения я совершаю без крестных. Потому что крестные, или восприемники, обязательно нужны только для детей. Когда крестится взрослый, он сам может сказать, что верит в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и хочет принять Святое Крещение, чтобы спасти свою душу. Он сам может ответить на вопросы священника и обещать верность Христу. Конечно, хорошо, когда рядом с взрослым крещаемым есть православный церковный человек, который может стать его восприемником и помочь ему делать первые шаги в храме, будет учить его основам веры. Но повторяю, для взрослого наличие крестных не обязательно.

Зачем вообще нужны восприемники? Крестные — это те люди, которые за малолетством своих крестников дают за них обеты Святого Крещения, обещание верности Богу.

Они за своих духовных детей отрекаются от сатаны, сочетаются Христу и исповедуют свою веру, читая за них Символ веры. Большинство людей мы крестим в младенчестве, то есть в том возрасте, когда ребенок еще не имеет сознательной веры, не может ответить, как он верует. За него это делают крестные. Мы крестим детей по вере восприемников и по вере родителей как самых близких людей. Поэтому на тех и на других лежит огромная ответственность. Крестные — это не просто друзья семьи, это не какие-то «свадебные генералы», стоящие при совершении таинства с лентой «Почетный свидетель», как это бывает на свадьбах.

Нет, крестные — лица очень ответственные, они становятся поручителями пред Богом за души своих крестников. Они в момент крещения вместе с родителями, перед Крестом и Евангелием, лежащими на аналое, дают обещание Самому Богу. Какое обещание? Что они приложат все усилия, чтобы новокрещеный младенец вырос верующим, православным человеком. Их обязанность теперь — молиться за своих духовных детей, учить их молитвам, наставлять в православной вере и водить в храм причащаться, а потом, после семи лет, и исповедоваться. Чтобы когда их крестник войдет в совершенные года, он уже знал, как молиться Богу, знал, во что мы верим и зачем ходим в храм. Конечно, самая большая ответственность по христианскому воспитанию детей лежит на родителях, но и крестные могут очень сильно повлиять на своих крестников, стать их духовными учителями, наставниками.

Теперь немного о грустном. Большинство современных крестных очень плохо подготовлены. К величайшему сожалению, многие родители совершенно формально подходят к таинству Крещения своих детей и так же формально выбирают крестных. Ведь крестный должен быть не просто хорошим человеком, общение с которым нам приятно, нашим другом или родственником — он должен быть человеком православным, воцерковленным и знающим свою веру. Как мы можем научить кого-то основам веры, если мы сами не знаем даже самых азов, не читали Евангелия, не знаем молитв? Ведь в любой сфере, если человек хорошо знает какое-то дело, например, умеет водить машину, работать на компьютере, решать математические задачи, делать ремонт, он может научить этому других, передать свои знания. А если он сам ничего не знает в этой области, кого он может научить?



Если вы являетесь крестными и чувствуете в себе недостаток знаний в духовной области (а никто из нас не может сказать, что он до конца изучил православную веру, ибо это неисчерпаемый кладезь духовной мудрости), необходимо восполнить этот пробел. Нужно заняться самообразованием. Поверьте, ничего сложного в этом нет, особенно сейчас, когда никто нам не запрещает читать любую духовную литературу и когда книги, брошюры, диски, рассказывающие о вере православной, продаются во всех храмах и книжных лавках. Господь открывается каждому обращающемуся к Нему, в любом возрасте. Мой дедушка принял Крещение в 70 лет и потом так хорошо освоил основы православной веры, что мог даже учить и наставлять других.

Начинать духовное образование нужно с самых начальных, основных книг, таких как «Закон Божий», «Первые шаги в православном храме» и других. Обязательно нужно прочесть Евангелие; начать можно с «Евангелия от Марка», оно самое краткое, всего 16 глав, и написано специально для новоначальных христиан из язычников.

Восприемник обязан знать Символ веры и читать его при крещении, в этом молитвословии в краткой форме изложено православное вероучение, и крестный должен знать, во что он верит. И конечно, крестный должен жить по заповедям Божиим, молиться Богу и причащаться.

По церковным канонам ребенку полагается один крестный, того же пола, что и крещаемый, но наша русская традиция предполагает двух восприемников — мужчину и женщину. Они не должны состоять между собой в браке. Крестные потом не могут выходить замуж за своих крестников или жениться на них. Отец и мать ребенка не могут быть у него крестными, но другие родственники: бабушки, дедушки, дяди и тети, братья и сестры — вполне могут стать крестными. Восприемники, готовясь к таинству Крещения, должны исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)

Великий мингрел и величайший менеджер современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43309856278 https://otari.mirtesen.ru/blog/43309856278/)

Жуков—сталинский мясник(https://otari.mirtesen.ru/blog/43234875086/)