10 афер мировой истории, достойных голливудских фильмов

Сюжет книги или кино кажется слишком головоломным и не верится, что в жизни может произойти нечто подобное? А ведь в реальности все может быть намного сложнее, ведь человеческая изобретательность безгранична.

Например, можно продавать несколько раз знаменитую достопримечательность, выдавать себя за умершую княгиню или придумывать крупные финансовые махинации. Мы вспомнили самые громкие аферы в истории, о которых до сих пор ходят легенды.

1. Пирамида Понци

Аферист ловко убедил 17 тысяч американцев, что он открыл секрет легкого богатства

Итальянец Чарльз Понци переехал в США с 2,5 долларами, а 20-х годах ХХ века создал одну из хитроумнейших финансовых пирамид, которая превратила его в миллионера. Схема Понци представляет собой инвестиционную систему, при которой прибыль получается за счет привлечения новых инвесторов. Аферист ловко убедил 17 тысяч американцев, что он открыл секрет легкого богатства и готов поделиться этой информацией со всеми. Однако деньги выплачивались лишь старым инвесторам, а новым приходилось строить под себой новые пирамиды. Спустя год пресса рассекретила мошенника и его арестовали.

2. Лжекняжна

Анастасия Николаевна и самозванка Анна Андерсон

Хоть диснеевский мультфильм «Анастасия» и считается вымыслом, правда в нем все же есть.

3. Скандальные телевикторины 50-х

Сюжет разворачивается вокруг Анастасии, якобы выжившей дочки Николая II. По официальным данным всех Романовых казнили в 1918 году, однако с тех пор то и дело мелькают новости об оставшихся в живых членах императорской семьи. Самозванцы пытались нажиться на знаменитом имени, а одной из самых известных лжекнягинь стала полячка с психическим расстройством Анна Андерсон. Женщина десятилетиями выдавала себя за Анастасию Николаевну. Однако результаты теста ДНК Анны Андерсон и родственников Романовых не совпали.

В 50-х годах в США популярной мошеннической схемой была фальсификация результатов ТВ-викторин

В 50-х годах в США популярной мошеннической схемой была фальсификация результатов ТВ-викторин. Самым «удачливым» победителем оказался Чарльз Ван Дорен, чемпион Twenty-One, а заодно и преподаватель Колумбийского университета. После раскрытия обманной схемы доверие к телеиграм снизилось практически до нуля. А по мотивам преступлений Ван Дорена в 1994 году сняли фильм «Телевикторина».

4. Самозванец Фрэнк Абигнейл-младший

Фрэнк Абигнейл-младший понял, что выдавая себя за других, можно неплохо нажиться

С 16 лет юный Фрэнк Абигнейл-младший стал на мошенническую тропу и понял, что выдавая себя за других, можно неплохо нажиться. Так он начал блестящую карьеру самозванца, представляясь то врачом, то летчиком, то поверенным, а заодно подделывал чеки и другие ценные бумаги. Парня арестовали в 21 год, но досрочно освободили за сотрудничество с ФБР. Историю Фрэнка Абигнейла-младшего экранизировали в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ДиКаприо.

5. Реальный волк с Уолл-стрит

Преступную схему брокера разоблачил журнал Forbes, за что его отправили в тюрьму на 22 месяца

Кроме манипуляций с рынком ценных бумаг и организации торговли дешевыми акциями, Джордан Белфорт прославился благодаря фильму, снятому о его жизни, - «Волк с Уолл-стрит». В 1991 году преступную схему брокера разоблачил журнал Forbes, за что его отправили в тюрьму на 22 месяца. Однако Белфорт не потерял хватку и в 2020 году подал иск на создателей «Волка» с требованием компенсации в размере 300 миллионов долларов (именно столько картина получила в прокате).

6. Продажа Бруклинского моста

Один из известнейших аферистов XIX века Джордж К. Паркер додумался продавать достопримечательность

Кто бы мог подумать, но знаменитый нью-йоркский мост стал товаром для продажи, да еще и не один раз. Один из известнейших аферистов XIX века Джордж К. Паркер додумался продавать достопримечательность. Причем делал он это как минимум дважды в неделю на протяжении пары лет. У предприимчивого мошенника также можно было купить Статую Свободы, музей искусств Метрополитен и Национальный мемориал генерала Гранта.

7. Аферисты с МакМиллионами

Кадр из сериала от HBO «МакМиллионы»

Некоторые мошенники обманывают не только простых граждан, но и компании-гиганты, как это случилось с «Макдоналдсом». Бывший полицейский США Джером Джейкобсон фальсифицировал промоакцию «Монополия в «Макдоналдс» таким образом, что он и его подельники в течение 12 лет выигрывали все призы. Общая сумма награбленного составила 20 млн. долларов, а расследовать дело доверили непосредственно ФБР. История легла в основу сериала от HBO «МакМиллионы».

8. Лжемиллионерша

Историей заинтересовался Netflix, который собирается снять об Анне Сорокиной сериал

Если раньше было модно выдавать себя за убитых царских особ, то сегодня - за миллионеров. Россиянка Анна Сорокина решила жить красиво и убедить в этом всех остальных. Переехав в Нью-Йорк и представляясь богачкой Анной Делви, девушка 4 года жила за счет случайных знакомых и арендовала лучшие номера в дорогих отелях, пока однажды обман не раскрылся. На волне успеха Анна хотела получить кредит в 25 млн. долларов, подделав документы о счете в швейцарском банке на 60 млн. евро. Когда обман раскрылся, девушку осудили на 4 года лишения свободы. Историей заинтересовался Netflix, который собирается снять об Анне Сорокиной сериал.

9. Афера Бернарда Мейдоффа

В афере пострадало 3 млн. человек, а заработок мошенника составил 65 млрд. долларов

Одна из крупнейших мировых афер, в которой пострадало 3 млн. человек, а заработок мошенника составил 65 млрд. долларов. Управляющий инвестиционной компанией Бернард Мейдофф решил пойти по стопам Чарльза Понци и вместо процента от заработка на фондовом рынке он выплачивал старым вкладчикам деньги от новоприбывших. Пока однажды не признался своим сыновьям, что весь его бизнес - сплошное мошенничество, а те - выдали отца властям. В результате Мейдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы за крупнейшую аферу по схеме Понци. История спекулянта легла в основу фильма от HBO «Лжец, Великий и Ужасный».

10. Не футболом единым

Высокопоставленных чиновников ФИФА уличили во взяточничестве и отмывании денег

Коррупционный скандал с Международной федерацией футбола разгорелся в 2015 году. Высокопоставленных чиновников ФИФА уличили во взяточничестве и отмывании денег, которые длились на протяжении 20 лет. Арестовали 7 человек, а обвинения выдвинули против 14. В результате основных фигурантов дела отстранили от любых футбольных мероприятий на 8 лет и обязали выплатить штрафы на кругленькие суммы.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно не вспомнить и грандиозную аферу кровожадных и подлых большевиков,организовавших на государственном уровне тайную чеканку фальшивых царских золотых червонцев !Дело в том, что в 1923 г. из-за неконвертируемости советских дензнаков большевики были вынуждены легально начеканить советские золотые червонцы, однако из-за нецивилизованной внешней и внутренней политики «красных авантюристов», их порно не желали принимать на Западе. Именно тогда по указанию величайшего злодея и авантюриста современности палача народов Сталина была совершенна грандиознейшая афера века, когда в Ленинграде была организована тайная чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя (https://otari.mirtesen.ru/blog/43375145868/)!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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