Николай Чаплин: за что расстреляли создателя пионерской организации

Николай Чаплин был не только первым Генеральным секретарем комсомольской организации, но и одним из главных создателей пионерии. Однако карьера Чаплина, как и его жизнь, оказалась короткой. В 1938 году комсомольского вожака приговорили к смертной казни.

Вклад в дело партии

Николай Павлович Чаплин родился в 1902 году в Смоленской губернии в семье сельского священника. В 1917 году Чаплину исполнилось всего 15 лет, но он с радостью встретил революцию и даже бросил реальное училище для того, чтобы строить новую власть. Всего через несколько месяцев этот юноша создал одну из первых ячеек комсомола в Смоленске. Впоследствии он руководил комсомолом в Тюмени, Екатеринбурге, Закавказье. В 1921 году на съезде РКСМ Чаплина назначили заведующим политпросвет отделом и оставили в Москве. Примечательно, что в 1920-х годах именно Николай Павлович предложил именовать комсомол ленинским.

Однако это не единственная заслуга комсомольского вождя. Как пишут Владимир Кудинов и Любовь Тимонина в учебном пособии «История детского и юношеского движения в России», в 1922 году Николай Чаплин занимал также пост первого председателя «Бюро по работе среди детей». В период работы Чаплина было подготовлено несколько директивных писем в губкомы комсомола о том, что такое детское коммунистическое движение, как его организовать и что должно лежать в основе его деятельности. При Николае Павловиче, ставшего одним из главных инициаторов создания пионерии, были заложены основные принципы работы пионерской организации.



Падение комсомольского вождя

Неудивительно, что спустя 3 года Николай Чаплин был избран первым Генеральным секретарем ЦК РКСМ. Мало того, будучи сыном священника, Чаплин активно боролся с «религиозными пережитками» и провел через ЦК постановление «Задачи комсомола на антирелигиозном фронте». Молодой комсомольский вождь не упускал возможности и пополнить свои знания. В 1928 году он окончил курсы марксизма-ленинизма при ВКП(б). Однако именно с этих курсов и началось падение Чаплина. Тогда он был назначен уже вторым секретарем Закавказского краевого комитета партии, но через несколько месяцев и на этой должности его сменил Лаврентий Берия.

Дальше – хуже: в начале 1930-х годов Николая Чаплина перевели на работу на железную дорогу. Одно время он возглавлял политотдел Мурманской (Кировской) железной дороги, а потом был поставлен начальником Юго-Восточной железной дороги. Впрочем, стоит отметить, что в 1936 году Чаплин был удостоен орден Ленина, но не за свою деятельность в рядах комсомола и не за вклад в развитие пионерии, а за работу на железной дороге. Кстати, внучка Александра Косарева, еще одного известного комсомольского вожака, считает, что награждение орденом Ленина было своеобразной уловкой, черной меткой, знаком предстоящей ликвидации Чаплина.



Арест и расстрел

Так все и случилось. Как указано в сборнике статей «Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). 29 июля – 9 августа 1927 г.», в конце июня 1937 года Николая Чаплина арестовали. По словам Леонида Млечина, после ареста Чаплина Лазарь Каганович рассказывал комсомольскому деятелю Александру Мильчакову: «...я его (Чаплина) вызывал, спрашивал, нет ли у него камня за пазухой против партии? Чаплин клялся в верности партии. А теперь в НКВД и этот признался в связях с врагами». Кстати, Мильчаков оказался единственным из первых секретарей комсомола, которого не расстреляли. Он отсидел 16 лет в Норильске и Магадане, а в 1954 году был реабилитирован.

Николая Чаплина реабилитировали на год позже. Вот только к этому моменту он был уже много лет как мертв. Арестованный и оклеветанный Чаплин признался в том, что он был «диверсантом и шпионом». В сентябре следующего 1938 года выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР на основе показаний самого Николая Павловича признала его виновным во всех преступлениях и приговорила к высшей мере наказания. Он был расстрелян на следующий день после вынесения приговора и, как и в других многочисленных случаях в период репрессий, место захоронения его останков так и осталось неизвестным.



Юлия Попова

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