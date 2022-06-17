Как Османская империя относилась к армянам, когда их впервые завоевала?

Османская империя выросла из небольшого феодального владения, расположенного на самом западе Анатолии. Она находилась в непосредственной близости от границы слабеющей Византийской империи, а потому всегда смотрела в Европу. От тогдашней столицы Бурсы до ближайших армянских земель расстояние было не менее, чем с тысячу километров.

Пока на востоке возникали и рушились сельджукские государства, османы расширяли свои владения на том берегу Босфора. Они обладали очень мощной и дисциплинированной армией, но не желали применять ее против мусульман. В 1473-м году султан Мехмед II, завоеватель Константинополя, был атакован туркменской державой Ак-Коюнлу, и только тогда решил отправить свои войска на запад. Он нанес анатолийским тюркам поражение при Отлукбели, но не стал расширять свои территории, да так и ушел домой.

Его преемники в большей степени интересовались делами восточными, а Селима Грозного, правившего в 1512-1520-е годы, армянские князья прямо призывали прийти и владеть их народом. Дело в том, что Армению тогда захватила персидская держава Сефевидов, которая унаследовала от сельджуков традицию сурового отношения к своим христианским вассалам.

С другой стороны, Османская империя разработала собственную систему управления немусульманскими меньшинствами, которая была основана на правилах пророка Мухаммеда.

В начале 16-о века, когда она начала присоединять армянские земли, у нее уже имелась долгая история успешного взаимодействия с христианским населением в Азии и Европе.

По этой причине отношение тогдашних султанов к армянам можно назвать довольно дружественным. Уже после завоевания Константинополя в полуразрушенный город были приглашены армянские зодчие, которые помогали его восстановить. Наиболее известным среди них является Мимар Синан, знаменитый создатель Голубой мечети.

Армянские ремесленники и торговцы были поселены в Стамбуле и получили там уважение и признание. При последующих правителях армянские добровольцы много и успешно воевали в османской армии, а личная охрана Селима II была сформирована именно из армянских воинов.

После того, как на востоке установилась более-менее стабильная граница, османское правительство решило отблагодарить своих христианских подданных и развернуло в Ереване масштабное строительство. За счет султана была воздвигнута знаменитая крепость Фархат-паши и немало армянских церквей. Правда, затем город вернулся в состав Персии, а позднее большая часть зданий османской эпохи была разрушена после зeмлeтряceния.

Но нельзя сказать, что общая ситуация была такой уж благостной. В 16-17-х веках между Турцией и Ираном прошла серия очень тяжелых и упорных войн. Наряду с Ираком, основным театром военных действий стали земли Армении. Только по этой причине, а не из-за плохого отношения турок, их населению пришлось покинуть родные места. При этом, если персидское переселение 1604-1605-х годов, вошедшее в историю как Великий сургун, было недобровольным, то в Османскую империю армяне отправлялись по собственному желанию.

Так что, османы относились к армянам вполне неплохо и пользовались с их стороны встречным уважением. Ситуация изменилась только в 19-м веке, когда сначала христианские, а затем и мусульманские народы начали бунтовать против Османской империи и выходить из-под ее контроля. Чтобы сохранить слабеющее государство, тогдашние лидеры страны решились на планомерную тюркизацию своих граждан.

С мусульманским населением это получалось неплохо, а у армян как раз началось национальное возрождение. В данном случае понять можно каждого: одни хотели стабильности, другие желали свободы, но разрешить ситуацию мирным путем не хватило политической воли. В тот момент из нее вышли силовым способом, и как это закончилось – все знают.

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