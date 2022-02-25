Зачем Сталин хотел создать в Европе после войны славянский СССР?

Мог возникнуть второй СССР: как и почему?

Немцы долгое время боролись со славянской нацией. Но так и не смогли ее победить. В ответ после войны Сталин ввел новую доктрину: объединение всех братских наций. Мало кто знает, но он всерьез планировал создать славянский СССР. Пролетарский патриотизм начал медленно, но верно склоняться к панславизму. Причиной, при этом, был югославский вопрос.

В декабре 1946-го в Белграде был создан Общеславянский комитет. Он объединил СССР с ближайшими соратниками: Болгарией, Чехословакией, Польшей.

Создание данного органа наглядно продемонстрировало тот факт, что идеи пролетарского интернационализма стремительно отходят в прошлое. Если бы концепция устоялась то, вполне вероятно, что мог бы возникнуть второй СССР. Но, к сожалению (или к счастью) этого не случилось.

Всеславянские комитеты как панацея от всех бед

Для чего же это было нужно? По сути, комитет являлся противопоставлением фашистской идеологии. Сам по себе комитет был создан для того, чтобы бороться с экспансией нацистов. Ведь, к тому времени немцы уже покорили большую часть славянского населения (за исключением тех, кто жил в РСФСР). Именно поэтому розыгрыш славянской карты был более, чем уместен.

Главой стал генерал-лейтенант инженерной службы Александр Гундоров. Имелся и свой печатный орган (журнал «Славяне»), который выходил ежемесячно. По мере того, как отношения между союзниками антигитлеровской коалиции укреплялись, возникали и другие славянские комитеты и диаспоры.

Движение росло и ширилось. Что примечательно, местные власти активно поддерживали эту идею. Для популяризации активно привлекались деятели культуры и искусства.

Конечно же, Вторая Мировая все изменила. Нужно было выработать новую стратегию. С одной стороны, СССР влиял на все государства, где имелось славянское население. С другой, имелся Коминтерн. Последний, по сути, и плодил экспансию. Он был распущен, но восстановление означало бы резкое ухудшение отношений с США и Англией. Нужны были новые идеи. Сошлись на панславизме. Ведь он больше всего раздражал большевиков.

Мало того, для приверженцев Маркса он являлся еще и шовинистическим инструментом. Намекали на реакционный русский империализм. Но любил ли сам Маркс славян? Скорее всего, нет.

Отчего грузин решил объединять славянские нации?

Почему же Сталин после войны стал славянофилом? Это уже другой вопрос. С одной стороны, Сталин был скорее прагматиком, нежели идеалистом. С другой стороны, он был человеком расчетливым. Именно поэтому быстро понял, что если идеи пролетариата не работают, то славянофильская линия может дать свои плоды.

Мало того, славян было довольно много в странах Запада. Соответственно, конкурентов у панславизма было ничтожно мало. Даже Польша стала советской. Диаспоры, по сути, и состояли из поляков, русских и украинцев.

И так по всему миру. Они превосходили компартии хотя бы по численности. Кстати, США и Канада и сегодня две самые больше эмигрантские страны, в которых живет больше всего выходцев из бывшего СССР.

Третья причина, по которой Сталин приложил руку к этому движению: национальные формации сложно победить. Это не партии, которые могут быть распущены или ликвидированы. Патриотизм в крови. Его невозможно запретить.

Как только предприимчивый Коба понял, что это действует, он начал вливать в такие организации средства. Что же касается президиума Всеславянского комитета, там кого только не было: начиная с писателей и заканчивая митрополитами.

От комитетов хотели перейти к союзу славянских государств. Однако помешал амбициозный Тито. Он отказался сотрудничать со Сталиным. Югославия встала на дыбы и выдвинула всем сразу претензии. Дошло до того, что ближе к 50-м панславизм угас. Как и многие другие попытки изменить действительность.

Источник

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